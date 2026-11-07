Beyaz Saray'ın en önemli ikinci makamı el değiştirdi: 'En güvendiğim danışmanlarımdan biri Stephen Miller'

Trump Yönetimi’nin mevcut Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve en güvendiğim danışmanlarımdan biri olan Stephen Miller’ın, 9 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım.

Olağanüstü bir iş çıkaran Susie Wiles ise Trump Siyasi Operasyon Birimi’ne geçecektir. Özel Kalem Müdürü olarak verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkardı!