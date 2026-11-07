https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/beyaz-sarayin-en-onemli-ikinci-makami-el-degistirdi-en-guvendigim-danismanlarimdan-biri-stephen-1110177137.html
Beyaz Saray'ın en önemli ikinci makamı el değiştirdi: 'En güvendiğim danışmanlarımdan biri Stephen Miller'
Beyaz Saray'ın en önemli ikinci makamı el değiştirdi: 'En güvendiğim danışmanlarımdan biri Stephen Miller'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, göç politikalarının şekillendirilmesinde önemli rol oynayan ve en güvendiği danışmanları arasında gösterdiği Stephen Miller'ı Beyaz... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T03:20+0300
2026-11-07T03:20+0300
2026-11-07T03:20+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Özel Kalem Müdürlüğü'ne Stephen Miller'ın atanacağını açıkladı. Görevde bulunan Susie Wiles'ın ise siyasi operasyonlar ekibinde olacağını söyledi.Miller'ın atamasını Truth Social hesabından da duyuran Trump, şöyle yazdı:Stephen Miller kimdir?Beyaz Saray'ın en önemli ikinci makamı olarak bilinen ve tüm Beyaz Saray personelini yöneten bu göreve atanan 41 yaşındaki Miller, 2010'lu yıllarda Kongre'de danışmanlık yaptığı dönemde, Cumhuriyetçi Parti içerisinde henüz yaygın kabul görmeyen göçün sınırlandırılması politikalarının erken savunucularından biri oldu.2016 yılında Donald Trump'ın başkanlık kampanyasına katılan Miller, Trump'ın 2017-2021 yıllarındaki ilk başkanlık döneminde danışmanlık ve konuşma yazarlığı görevlerini üstlendi.Son dönemde Stephen Miller, Trump'ın Beyaz Saray Politikadan Sorumlu Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve İç Güvenlik Danışmanı olarak görevdeydi.Göç politikalarının mimarıMiller, Trump'ın ikinci döneminde uygulamaya koyduğu göç politikalarının yönlendirilmesindeki rolüyle öne çıkıyor. Günlük 3 bin göçmen gözaltısı hedefi belirlenmesini desteklemiş, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) yalnızca sabıka kaydı bulunan göçmenlere değil, ülkede yasa dışı olarak bulunan herkese yönelik işlem yapmasını istemişti.Doğumla kazanılan ABD vatandaşlığını reddediyorGöç politikalarının yanı sıra Miller, ABD'de doğumla kazanılan vatandaşlık hakkının kaldırılmasını da savunmuş, Yüksek Mahkeme'nin bu öneriyi reddeden kararını, mahkeme tarihinin 'en yıkıcı ve rezil kararlarından biri' olarak nitelendirmişti.Dış politikada MillerABD medyasında yer alan değerlendirmelere göre Miller, Beyaz Saray'da başkanlık kararnamelerinin tamamına onay veren sınırlı sayıdaki yetkiliden biri.İran'la yaşanan çatışma sürecinde de Trump yönetiminin açıklamalarını destekleyen Miller, savaşın ilk haftalarında ABD ve İsrail saldırılarının Tahran yönetiminin lider kadrosu ile askeri kapasitesini ciddi ölçüde etkilediğini savundu. Daha sonraki süreçte ateşkes seçeneğini destekleyen Miller, temmuz ayında Fox News'e verdiği röportajda bazı İranlı yetkililerin barış anlaşması imzalamak için 'çaresiz' olduğunu öne sürdü.ABD medyasındaki haberlere göre Miller, Washington'ın dış politikada daha sert bir tutum benimsemesini savunan isimler arasında da yer alıyor.Bu yaklaşımın örneklerinden biri olarak, ocak ayında Grönland'a yönelik olası bir askeri müdahaleyi dışlamaması gösteriliyor. Alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından ise 'ABD'nin Venezuela'yı yönettiğini' öne sürdüğü belirtiliyor.Miller, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişilere yönelik operasyonlarına da destek verdi. Ekim 2025'te konuya ilişkin açıklamasında, “Bunlar terörist ve öldürülecekler” ifadelerini kullandı.
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abd, donald trump, susie wiles, stephen miller, beyaz saray
abd, donald trump, susie wiles, stephen miller, beyaz saray
Beyaz Saray'ın en önemli ikinci makamı el değiştirdi: 'En güvendiğim danışmanlarımdan biri Stephen Miller'
ABD Başkanı Donald Trump, göç politikalarının şekillendirilmesinde önemli rol oynayan ve en güvendiği danışmanları arasında gösterdiği Stephen Miller'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atadı. Beyaz Saray'ın en önemli ikinci makamında 9 Kasım'da göreve başlayacak Stephen Miller kimdir?
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Özel Kalem Müdürlüğü'ne Stephen Miller'ın atanacağını açıkladı. Görevde bulunan Susie Wiles'ın ise siyasi operasyonlar ekibinde olacağını söyledi.
Miller'ın atamasını Truth Social hesabından da duyuran Trump, şöyle yazdı:
Trump Yönetimi’nin mevcut Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve en güvendiğim danışmanlarımdan biri olan Stephen Miller’ın, 9 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım.
Olağanüstü bir iş çıkaran Susie Wiles ise Trump Siyasi Operasyon Birimi’ne geçecektir. Özel Kalem Müdürü olarak verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkardı!
Beyaz Saray'ın en önemli ikinci makamı olarak bilinen ve tüm Beyaz Saray personelini yöneten bu göreve atanan 41 yaşındaki Miller, 2010'lu yıllarda Kongre'de danışmanlık yaptığı dönemde, Cumhuriyetçi Parti içerisinde henüz yaygın kabul görmeyen göçün sınırlandırılması politikalarının erken savunucularından biri oldu.
2016 yılında Donald Trump'ın başkanlık kampanyasına katılan Miller, Trump'ın 2017-2021 yıllarındaki ilk başkanlık döneminde danışmanlık ve konuşma yazarlığı görevlerini üstlendi.
Son dönemde Stephen Miller, Trump'ın Beyaz Saray Politikadan Sorumlu Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve İç Güvenlik Danışmanı olarak görevdeydi.
Göç politikalarının mimarı
Miller, Trump'ın ikinci döneminde uygulamaya koyduğu göç politikalarının yönlendirilmesindeki rolüyle öne çıkıyor. Günlük 3 bin göçmen gözaltısı hedefi belirlenmesini desteklemiş, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) yalnızca sabıka kaydı bulunan göçmenlere değil, ülkede yasa dışı olarak bulunan herkese yönelik işlem yapmasını istemişti.
Doğumla kazanılan ABD vatandaşlığını reddediyor
Göç politikalarının yanı sıra Miller, ABD'de doğumla kazanılan vatandaşlık hakkının kaldırılmasını da savunmuş, Yüksek Mahkeme'nin bu öneriyi reddeden kararını, mahkeme tarihinin 'en yıkıcı ve rezil kararlarından biri' olarak nitelendirmişti.
ABD medyasında yer alan değerlendirmelere göre Miller, Beyaz Saray'da başkanlık kararnamelerinin tamamına onay veren sınırlı sayıdaki yetkiliden biri.
İran'la yaşanan çatışma sürecinde de Trump yönetiminin açıklamalarını destekleyen Miller, savaşın ilk haftalarında ABD ve İsrail saldırılarının Tahran yönetiminin lider kadrosu ile askeri kapasitesini ciddi ölçüde etkilediğini savundu.
Daha sonraki süreçte ateşkes seçeneğini destekleyen Miller, temmuz ayında Fox News'e verdiği röportajda bazı İranlı yetkililerin barış anlaşması imzalamak için 'çaresiz' olduğunu öne sürdü.
ABD medyasındaki haberlere göre Miller, Washington'ın dış politikada daha sert bir tutum benimsemesini savunan isimler arasında da yer alıyor.
Bu yaklaşımın örneklerinden biri olarak, ocak ayında Grönland'a yönelik olası bir askeri müdahaleyi dışlamaması gösteriliyor. Alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından ise 'ABD'nin Venezuela'yı yönettiğini' öne sürdüğü belirtiliyor.
Miller, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişilere yönelik operasyonlarına da destek verdi. Ekim 2025'te konuya ilişkin açıklamasında, “Bunlar terörist ve öldürülecekler” ifadelerini kullandı.