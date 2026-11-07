https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/istanbulun-yani-basinda-kar-alarmi-kar-kalinligi-20-santimetreyi-bulabilir-bolu-daginda-ekipler-1110179249.html
İstanbul'un yanı başında kar alarmı, kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir: Bolu Dağı'nda ekipler teyakkuzda
İstanbul'un yanı başında kar alarmı, kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir: Bolu Dağı'nda ekipler teyakkuzda
Sputnik Türkiye
Bolu'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bolu Valiliği, pazar günü saat 06.00'ya kadar kent genelinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T10:24+0300
2026-11-07T10:24+0300
2026-11-07T10:24+0300
türki̇ye
bolu dağı
kar
kar yağışı
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Bolu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.Valilik tarafından yayımlanan meteorolojik uyarıya göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.00'ten itibaren başlaması beklenen yağışların, kent genelinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.Yağışların bazı bölgelerde 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği bildirildi.Meteorolojik uyarının 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı açıklandı.D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar başladıBolu Dağı'nda kar yağışı, D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.Bölgede gece boyunca devam eden sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı etkili oldu.Yağışın ardından yol çevresindeki yeşil alanlar ve ağaçlar ince bir beyaz örtüyle kaplandı.Karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarına başladıBolu Dağı geçişinde kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri harekete geçti.Ekipler, yağışın etkili olduğu saatlerden itibaren güzergâhta tuzlama çalışması gerçekleştirdi.Trafik polisleri de D-100 kara yolunu kullanan sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/meteorolojiden-19-ile-sari-kodlu-uyari-kar-ve-firtina-geliyor-1110177747.html
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bolu dağı, kar, kar yağışı
bolu dağı, kar, kar yağışı
İstanbul'un yanı başında kar alarmı, kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir: Bolu Dağı'nda ekipler teyakkuzda
Bolu'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bolu Valiliği, pazar günü saat 06.00'ya kadar kent genelinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Kar kalınlığının yer yer 5 ila 20 santimetreye ulaşabileceği belirtilirken, D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.
Bolu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.
Valilik tarafından yayımlanan meteorolojik uyarıya göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.00'ten itibaren başlaması beklenen yağışların, kent genelinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Yağışların bazı bölgelerde 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği bildirildi.
Meteorolojik uyarının 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı açıklandı.
D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı, D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.
Bölgede gece boyunca devam eden sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı etkili oldu.
Yağışın ardından yol çevresindeki yeşil alanlar ve ağaçlar ince bir beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarına başladı
Bolu Dağı geçişinde kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri harekete geçti.
Ekipler, yağışın etkili olduğu saatlerden itibaren güzergâhta tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Trafik polisleri de D-100 kara yolunu kullanan sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.