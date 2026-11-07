https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/istanbulun-yani-basinda-kar-alarmi-kar-kalinligi-20-santimetreyi-bulabilir-bolu-daginda-ekipler-1110179249.html

İstanbul'un yanı başında kar alarmı, kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir: Bolu Dağı'nda ekipler teyakkuzda

İstanbul'un yanı başında kar alarmı, kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir: Bolu Dağı'nda ekipler teyakkuzda

Sputnik Türkiye

Bolu'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bolu Valiliği, pazar günü saat 06.00'ya kadar kent genelinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T10:24+0300

2026-11-07T10:24+0300

2026-11-07T10:24+0300

türki̇ye

bolu dağı

kar

kar yağışı

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Bolu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.Valilik tarafından yayımlanan meteorolojik uyarıya göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.00'ten itibaren başlaması beklenen yağışların, kent genelinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.Yağışların bazı bölgelerde 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği bildirildi.Meteorolojik uyarının 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı açıklandı.D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar başladıBolu Dağı'nda kar yağışı, D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.Bölgede gece boyunca devam eden sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı etkili oldu.Yağışın ardından yol çevresindeki yeşil alanlar ve ağaçlar ince bir beyaz örtüyle kaplandı.Karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarına başladıBolu Dağı geçişinde kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri harekete geçti.Ekipler, yağışın etkili olduğu saatlerden itibaren güzergâhta tuzlama çalışması gerçekleştirdi.Trafik polisleri de D-100 kara yolunu kullanan sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/meteorolojiden-19-ile-sari-kodlu-uyari-kar-ve-firtina-geliyor-1110177747.html

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bolu dağı, kar, kar yağışı