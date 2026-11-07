https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/iranin-en-ust-duzey-guvenlik-yetkilisi-rizai-vance-yenilgiyi-kabul-etti-rubio-ayrilmak-uzere-1110185960.html

İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Rızai: Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere

İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Rızai: Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere

Sputnik Türkiye

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, ABD’deki Kongre ara seçimlerinin ardından Washington yönetiminde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T19:08+0300

2026-11-07T19:08+0300

2026-11-07T19:08+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

haberler

i̇ran

tahran

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

marco rubio

j.d. vance

muhsin rızai

washington

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’deki Kongre ara seçimlerinin sonuçları ve sonrası yaşanan gelişmelere atıf yaparak, “(ABD Başkan Yardımcısı) Vance yenilgiyi kabul etti, (Dışişleri Bakanı Marco) Rubio ayrılmak üzere” iddiasında bulundu.Rızai, sosyal medya hesabından ABD’ye ilişkin mesajlar verdi.Trump ve ekibinin seçimleri kaybettiğini dile getiren Rızai, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/bm-raportoru-albanese-israil-avrupadan-aldigi-ozel-egitilmis-kopekleri-filistinlilere-cinsel-1110184579.html

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haberler, i̇ran, tahran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), marco rubio, j.d. vance, muhsin rızai, washington