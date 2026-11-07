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İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Rızai: Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere
İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Rızai: Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere
Sputnik Türkiye
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, ABD’deki Kongre ara seçimlerinin ardından Washington yönetiminde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T19:08+0300
2026-11-07T19:08+0300
2026-11-07T19:08+0300
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’deki Kongre ara seçimlerinin sonuçları ve sonrası yaşanan gelişmelere atıf yaparak, “(ABD Başkan Yardımcısı) Vance yenilgiyi kabul etti, (Dışişleri Bakanı Marco) Rubio ayrılmak üzere” iddiasında bulundu.Rızai, sosyal medya hesabından ABD’ye ilişkin mesajlar verdi.Trump ve ekibinin seçimleri kaybettiğini dile getiren Rızai, şu cümleleri kaydetti:
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haberler, i̇ran, tahran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), marco rubio, j.d. vance, muhsin rızai, washington
haberler, i̇ran, tahran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), marco rubio, j.d. vance, muhsin rızai, washington
İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Rızai: Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, ABD’deki Kongre ara seçimlerinin ardından Washington yönetiminde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek Başkan Yardımcısı JD Vance’in yenilgiyi kabul ettiğini, Dışişleri Bakanı Rubio’nun ise görevinden ayrılmak üzere olduğunu öne sürdü.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’deki Kongre ara seçimlerinin sonuçları ve sonrası yaşanan gelişmelere atıf yaparak, “(ABD Başkan Yardımcısı) Vance yenilgiyi kabul etti, (Dışişleri Bakanı Marco) Rubio ayrılmak üzere” iddiasında bulundu.
Rızai, sosyal medya hesabından ABD’ye ilişkin mesajlar verdi.
Trump ve ekibinin seçimleri kaybettiğini dile getiren Rızai, şu cümleleri kaydetti:
Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere, (Savunma Bakanı Pete) Hegseth görevden alınacak, CENTCOM komutanı ise podcast yayıncısı oldu! ‘Eğer savaş başlatırsanız yıkıcı bir cevapla karşı karşıya kalacaksınız’ şeklindeki bu mesajı Washington’da kime ulaştırmamız gerekiyor?