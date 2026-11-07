Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/hurmuz-bogazinda-bir-petrol-tankeri-mayina-carpti-1110181911.html
Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri mayına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri mayına çarptı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin mayına çarptığını ve gemilerde yangın çıktığını duyurdu. 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T14:44+0300
2026-11-07T14:44+0300
dünya
ortadoğu
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/07/1110181733_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_7b0e796a631532b8e45c6b48218bbf6e.jpg
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda bir tankerin mayına çarptığını duyurdu.İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada sabah saatlerinde bir petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’nın doğusundan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtildi.Açıklamada, mayına çarpma sonrası tankerde yangın çıktığı ve tankerin seyrine devam edemediği bilgisine yer verilirken, gemilerin tehlikeli bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.Boğazın doğusunda iki tanker daha mayına çarpmıştıİran Devrim Muhafızları Ordusu, dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda iki tankerin mayına çarptığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada iki petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtilmişti.Açıklamada, mayına çarpma sonrası gemilerde yangın çıktığı ve her iki geminin de seyrine devam edemediği bilgisine yer verilirken, İran’ın öne sürdüğü yedi şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalacağı uyarısı yer aldı.Ayrıca açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerin, ABD’nin zorlamasıyla mayınlı bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Mayıs ayında Hürmüz Boğazı'nda bulunan mayınların temizlenmesi için operasyon başlattıklarını açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarını açıklamıştı. Sonrasında İran Dışişleri, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin İran'ın sorumluluğunda olduğu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/abdden-iranin-nukleer-programina-iliskin-bilgi-saglayana-odul-vaadi-1110180836.html
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/07/1110181733_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_203d6b28ebc21f90dbc8dd7a3c3b992d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri mayına çarptı

14:44 07.11.2026
© REUTERS StringerHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© REUTERS Stringer
Abone ol
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin mayına çarptığını ve gemilerde yangın çıktığını duyurdu.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda bir tankerin mayına çarptığını duyurdu.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada sabah saatlerinde bir petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’nın doğusundan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtildi.
Açıklamada, mayına çarpma sonrası tankerde yangın çıktığı ve tankerin seyrine devam edemediği bilgisine yer verilirken, gemilerin tehlikeli bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.

Boğazın doğusunda iki tanker daha mayına çarpmıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda iki tankerin mayına çarptığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada iki petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtilmişti.
Açıklamada, mayına çarpma sonrası gemilerde yangın çıktığı ve her iki geminin de seyrine devam edemediği bilgisine yer verilirken, İran’ın öne sürdüğü yedi şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalacağı uyarısı yer aldı.
Ayrıca açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerin, ABD’nin zorlamasıyla mayınlı bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Mayıs ayında Hürmüz Boğazı'nda bulunan mayınların temizlenmesi için operasyon başlattıklarını açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarını açıklamıştı. Sonrasında İran Dışişleri, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin İran'ın sorumluluğunda olduğu söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı binası, Washington - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
DÜNYA
ABD'den İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayana ödül vaadi
11:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала