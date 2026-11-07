https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/hurmuz-bogazinda-bir-petrol-tankeri-mayina-carpti-1110181911.html

Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri mayına çarptı

Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri mayına çarptı

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin mayına çarptığını ve gemilerde yangın çıktığını duyurdu. 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T14:44+0300

2026-11-07T14:44+0300

2026-11-07T14:44+0300

dünya

ortadoğu

hürmüz boğazı

i̇ran

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda bir tankerin mayına çarptığını duyurdu.İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada sabah saatlerinde bir petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’nın doğusundan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtildi.Açıklamada, mayına çarpma sonrası tankerde yangın çıktığı ve tankerin seyrine devam edemediği bilgisine yer verilirken, gemilerin tehlikeli bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.Boğazın doğusunda iki tanker daha mayına çarpmıştıİran Devrim Muhafızları Ordusu, dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda iki tankerin mayına çarptığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada iki petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtilmişti.Açıklamada, mayına çarpma sonrası gemilerde yangın çıktığı ve her iki geminin de seyrine devam edemediği bilgisine yer verilirken, İran’ın öne sürdüğü yedi şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalacağı uyarısı yer aldı.Ayrıca açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerin, ABD’nin zorlamasıyla mayınlı bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Mayıs ayında Hürmüz Boğazı'nda bulunan mayınların temizlenmesi için operasyon başlattıklarını açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarını açıklamıştı. Sonrasında İran Dışişleri, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin İran'ın sorumluluğunda olduğu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/abdden-iranin-nukleer-programina-iliskin-bilgi-saglayana-odul-vaadi-1110180836.html

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ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)