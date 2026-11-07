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ABD'den İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayana ödül vaadi
ABD'den İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayana ödül vaadi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara varan ödül verileceğini duyurdu. 07.11.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
abd dışişleri bakanlığı
abd
i̇ran nükleer programı
nükleer program
bilgi
ödül
i̇ran
tahran
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rewards for Justice’ (Adalet İçin Ödül) programının X hesabında yapılan bir paylaşıma göre ABD makamları, İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara varan ödül vaat ediyor.İran daha önce birçok kez ABD ile çatışma sona ermeden, deniz ablukası kaldırılmadan ve başka bir takım koşullar yerine getirilmeden nükleer programını görüşmeye niyetli olmadığını duyurmuştu. Tahran ayrıca elindeki uranyumun başka ülkelere gönderilmesi olasılığını da dışlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/iran-disisleri-bakani-arakciden-nukleer-program-aciklamasi-savasla-alinamayan-sey-siyasetle-1100672942.html
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abd dışişleri bakanlığı, abd, i̇ran nükleer programı, nükleer program, bilgi, ödül, i̇ran, tahran
abd dışişleri bakanlığı, abd, i̇ran nükleer programı, nükleer program, bilgi, ödül, i̇ran, tahran

ABD'den İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayana ödül vaadi

11:19 07.11.2026
© AP Photo / Luis M. AlvarezABD Dışişleri Bakanlığı binası, Washington
ABD Dışişleri Bakanlığı binası, Washington - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara varan ödül verileceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rewards for Justice’ (Adalet İçin Ödül) programının X hesabında yapılan bir paylaşıma göre ABD makamları, İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara varan ödül vaat ediyor.

İran’ın nükleer programına ilişkin bilgiler için 20 milyon dolara varan ödül. ‘Rewards for Justice’, nükleer alanda çalışan bilim insanları ve personel, nükleer sektörle ilgili teknoloji ve imkanlar, bunlarla bağlantılı kuruluşlar ve bu kuruluşların çalışanları hakkında bilgi arıyor.

İran daha önce birçok kez ABD ile çatışma sona ermeden, deniz ablukası kaldırılmadan ve başka bir takım koşullar yerine getirilmeden nükleer programını görüşmeye niyetli olmadığını duyurmuştu. Tahran ayrıca elindeki uranyumun başka ülkelere gönderilmesi olasılığını da dışlamıştı.
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