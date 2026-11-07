https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/abdden-iranin-nukleer-programina-iliskin-bilgi-saglayana-odul-vaadi-1110180836.html

ABD'den İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayana ödül vaadi

ABD'den İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayana ödül vaadi

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara varan ödül verileceğini duyurdu. 07.11.2026, Sputnik Türkiye

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nükleer program

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i̇ran

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rewards for Justice’ (Adalet İçin Ödül) programının X hesabında yapılan bir paylaşıma göre ABD makamları, İran’ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara varan ödül vaat ediyor.İran daha önce birçok kez ABD ile çatışma sona ermeden, deniz ablukası kaldırılmadan ve başka bir takım koşullar yerine getirilmeden nükleer programını görüşmeye niyetli olmadığını duyurmuştu. Tahran ayrıca elindeki uranyumun başka ülkelere gönderilmesi olasılığını da dışlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/iran-disisleri-bakani-arakciden-nukleer-program-aciklamasi-savasla-alinamayan-sey-siyasetle-1100672942.html

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