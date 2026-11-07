https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-eski-spk-baskanvekili-enver-usca-dahil-4-tutuklama-1110180394.html

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 tutuklama

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 tutuklama

Sputnik Türkiye

Fon krizine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 şüpheli... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T10:53+0300

2026-11-07T10:53+0300

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türki̇ye

fon

sermaye piyasası kurulu (spk)

bddk

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Yaklaşık 450 bin yatırımcıyı etkileyen fon krizine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.İki günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi.Tutuklanan isimler arasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca da yer aldı.Fon soruşturmasında kimler tutuklandı?Fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilen 4 kişi şöyle:İki şüpheli serbest bırakıldıSoruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer iki şüpheli hakkında ise farklı kararlar verildi.Eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu ise savcılık işlemlerinin ardından serbest kaldı.Böylece son gözaltı işlemlerinin ardından 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2'si serbest bırakılmış oldu.Son tutuklama kararlarıyla birlikte 7 Kasım 2026 itibarıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 118'e ulaştı.

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fon, sermaye piyasası kurulu (spk), bddk