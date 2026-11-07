https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-eski-spk-baskanvekili-enver-usca-dahil-4-tutuklama-1110180394.html
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 tutuklama
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 tutuklama
Sputnik Türkiye
Fon krizine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 şüpheli... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T10:53+0300
2026-11-07T10:53+0300
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Yaklaşık 450 bin yatırımcıyı etkileyen fon krizine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.İki günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi.Tutuklanan isimler arasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca da yer aldı.Fon soruşturmasında kimler tutuklandı?Fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilen 4 kişi şöyle:İki şüpheli serbest bırakıldıSoruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer iki şüpheli hakkında ise farklı kararlar verildi.Eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu ise savcılık işlemlerinin ardından serbest kaldı.Böylece son gözaltı işlemlerinin ardından 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2'si serbest bırakılmış oldu.Son tutuklama kararlarıyla birlikte 7 Kasım 2026 itibarıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 118'e ulaştı.
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fon, sermaye piyasası kurulu (spk), bddk
fon, sermaye piyasası kurulu (spk), bddk
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 tutuklama
10:53 07.11.2026 (güncellendi: 11:11 07.11.2026)
Fon krizine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.
Yaklaşık 450 bin yatırımcıyı etkileyen fon krizine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.
İki günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi.
Tutuklanan isimler arasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca da yer aldı.
Fon soruşturmasında kimler tutuklandı?
Fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilen 4 kişi şöyle:
Enver Usca: Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili
Ercan Urkan: Eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı
Mustafa Alper Taş: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı
Ümit Sincanlı: Tera Holding İdari İşler Direktörü
İki şüpheli serbest bırakıldı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer iki şüpheli hakkında ise farklı kararlar verildi.
Eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu ise savcılık işlemlerinin ardından serbest kaldı.
Böylece son gözaltı işlemlerinin ardından 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2'si serbest bırakılmış oldu.
Son tutuklama kararlarıyla birlikte 7 Kasım 2026 itibarıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 118'e ulaştı.