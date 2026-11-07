https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/fico-abnin-yeni-butcesi-uzerinde-uzlasmak-cok-zor-olacak-1110183098.html

Fico: AB’nin yeni bütçesi üzerinde uzlaşmak çok zor olacak

Fico: AB’nin yeni bütçesi üzerinde uzlaşmak çok zor olacak

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği’nin (AB) 2028-2034 dönemini kapsayan bütçesinde, büyük ülkelerin katkılarını azaltma isteği ile küçük ülkelerin... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T16:28+0300

2026-11-07T16:28+0300

2026-11-07T16:28+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, TA3 televizyonuna yaptığı açıklamada, AB’nin gelecek yedi yıllık bütçesi konusunda üye ülkeler arasında görüş ayrılıkları bulunduğunu belirtti.Fico, “Avrupa Birliği bütçesine katkı sağlayan büyük ülkeler, kendi ülkelerinde sorunlar yaşadıkları için bu kadar yüksek katkıda bulunmayacaklarını söylüyor. Küçük ülkeler ise bölgesel farklılıkların giderilmesine yönelik politikanın ve ortak tarım politikasının sürdürülmesini istiyor. Bu nedenle bütçe üzerinde anlaşmanın zor olacağını düşünüyorum” dedi.Almanya, Danimarka, Hollanda, Avusturya, İsveç ve Finlandiya, daha önce 2028-2034 dönemine ilişkin mali plandaki harcamaların yüz milyarlarca euro azaltılması yönünde görüş bildirmişti.Fico, cuma günü yaptığı açıklamada da bazı AB ülkelerinin, yeni bütçede Slovakya’ya bölgesel farklılıkların giderilmesi amacıyla ayrılacak fonları kesmekle tehdit ettiğini ifade etmişti.Fico, bu tehdidin Bratislava yönetiminin Kiev’e sağlanması planlanan 70 milyar euroluk yeni krediyi desteklemeyi reddetmesinden kaynaklandığını belirtmişti.

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robert fico, slovakya, avrupa birliği, ab, bütçe, almanya, finlandiya, ukrayna