https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/universite-ogrencileri-dikkat-13-bin-750-liralik-burs-destegi-icin-basvurular-basladi-1108407549.html

Üniversite öğrencileri dikkat: 13 bin 750 liralık burs desteği için başvurular başladı

Üniversite öğrencileri dikkat: 13 bin 750 liralık burs desteği için başvurular başladı

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği başarı bursu programına başvurular başladı. Hangi şartlar aranıyor?.. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T15:47+0300

2026-09-01T15:47+0300

2026-09-01T15:47+0300

türki̇ye

alparslan bayraktar

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

burs

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen yeni burs programına başvurular başladı. 2025 veya 2026 yıllarında YKS'de ilk 100 bine giren ve belirlenen 41 programa girmeye hak kazanan 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. Başvurular bugün ( 1 Eylül) başladı ve 15 Eylül'e kadar sürecek. Başvurular bugün başladıBakanlığın açıklamasına göre Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuz ayının başında Araştırma Burs Programlarını hayata geçirdi. Başarı ve araştırma olmak üzere iki bölümden oluşan programla, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilecek gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Programın ilk başvurusu ise lisans öğrencilerine yönelik başarı bursu kategorisinde açıldı. Başvurular, 1 Eylül 2026 saat 09.00 itibarıyla yapılmaya başlandıBurs için hangi şartlar aranıyor? Kimler burs için başvuruda bulunabilecek?'TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı' kapsamında 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren öğrenciler başvuru yapabilecek. Program kapsamında 41 farklı lisans programına yerleşmiş toplam 500 öğrenciye burs desteği sağlanacak.Birinci sınıfını tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adaylardan genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı aranacak. Başvuru koşullarını karşılayan öğrenciler, kendi bölümleri içinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamalarına göre sıralanacak.Her bölüm için belirlenen kontenjan dahilinde, başarı sıralaması en yüksek olan öğrenciler burs programına dahil edilecek. Programa kabul edilen öğrencilere aylık 13 bin 750 lira burs ödemesi yapılacak.Öğrencilere mentör desteği de verilecekTENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı'na kabul edilen öğrenciler yalnızca maddi destekten yararlanmayacak. Bursiyerlere, eğitim aldıkları alanlar ile kariyer hedefleri göz önünde bulundurularak TENMAK bünyesinde görev yapan uzmanlar ve alanında deneyimli çalışanlar arasından mentörler atanacak.Tüm gençleri davet ettiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz için TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularımız başladı. Enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla YKS’de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencimize aylık 13 bin 750 TL burs imkanı ve mentörlük desteği sağlayacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/kyk-yurt-ucretlerine-zam-geldi-yeni-fiyat-belli-oldu-1108393256.html

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alparslan bayraktar, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), burs