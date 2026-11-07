https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/antalya-valiligi-duyurdu-7-ilcede-2-gun-uzaktan-egitime-gecilecek-1110178585.html

Antalya Valiliği duyurdu: 7 ilçede 2 gün uzaktan eğitime geçilecek

Antalya Valiliği duyurdu: 7 ilçede 2 gün uzaktan eğitime geçilecek

Sputnik Türkiye

Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde 7 ilçedeki resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T09:57+0300

2026-11-07T09:57+0300

2026-11-07T09:57+0300

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Antalya Valiliği, kentte düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi nedeniyle eğitim ve kamu personelinin çalışma düzenine ilişkin yeni kararlar aldı.11-12 Kasım 2026 Çarşamba ve Perşembe günlerinde gerçekleştirilecek zirve kapsamında oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi yayımlandı.Genelge doğrultusunda Antalya'nın 7 ilçesindeki tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında iki gün boyunca uzaktan eğitim uygulanacak.Karar, öğrencilerin eğitimine ara verilmesi anlamına gelmiyor. Belirlenen ilçelerde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılacak.Antalya'da hangi ilçelerde okullar uzaktan eğitim yapacak?Antalya'da 11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitime geçilecek 7 ilçe şöyle sıralandı:Bu ilçelerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında dersler iki gün boyunca uzaktan yürütülecek.Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim ve öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek.Okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri yapılmayacakUzaktan eğitim kararı alınan 7 ilçede, 11-12 Kasım tarihlerinde okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de gerçekleştirilmeyecek.Genelge kapsamında özel eğitim öğrencileri ile uzaktan eğitime erişim imkânı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve okul binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin başında bulunacak.Kadın kamu personeline 2 gün idari izinAntalya Valiliğinin genelgesi, belirlenen ilçelerde görev yapan kamu personeline yönelik düzenlemeleri de kapsıyor.Buna göre Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde görev yapan, okul öncesi veya ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.Ancak idari izin uygulamasından bazı personel grupları yararlanamayacak.Kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel, düzenlemenin dışında tutulacak.Ayrıca COP31 organizasyonunda görevli personel ile güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde çalışanlar görevlerine devam edecek.Kamu hizmetleri kesintisiz devam edecekAntalya'da COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle alınan tedbirlerin kamu hizmetlerini aksatmaması için gerekli personel planlaması da yapılacak.Valiliğin genelgesine göre vatandaşların yoğun olarak başvurduğu nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık birimlerinde yeterli sayıda personel bulundurulacak.Böylece zirve süresince temel kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.Özel sektöre esnek ve uzaktan çalışma tavsiyesiGenelgede özel sektör işverenlerine yönelik tavsiyelere de yer verildi.İşverenlerden, konferans günlerinde yaşanabilecek trafik ve ulaşım yoğunluğunu dikkate alarak özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar için esnek çalışma ve uzaktan çalışma seçeneklerini değerlendirmeleri istendi.Bu düzenleme, özel sektör çalışanları için zorunlu idari izin anlamına gelmiyor; işverenlere yönelik bir tavsiye niteliği taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/meteorolojiden-19-ile-sari-kodlu-uyari-kar-ve-firtina-geliyor-1110177747.html

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