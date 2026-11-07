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Ankara'da uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheliye gözaltı
Ankara'da uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheliye gözaltı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın GMK Bulvarı'nda uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen bir kişi, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GMK Bulvarı'nda bir kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğunu gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlattı.Paylaşılan görüntüleri değerlendiren polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Güvenlik kameralarından kimliği tespit edildiYürütülen çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kişinin S.D. olduğu belirlendi.Kimliği tespit edilen şüpheli S.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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ankara, gözaltı
ankara, gözaltı

Ankara'da uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheliye gözaltı

13:10 07.11.2026
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© AA
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Ankara'nın GMK Bulvarı'nda uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen bir kişi, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GMK Bulvarı'nda bir kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğunu gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlattı.
Paylaşılan görüntüleri değerlendiren polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Güvenlik kameralarından kimliği tespit edildi

Yürütülen çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kişinin S.D. olduğu belirlendi.
Kimliği tespit edilen şüpheli S.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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