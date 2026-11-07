https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/ankarada-uygunsuz-hareketlerde-bulunan-supheliye-gozalti-1110181581.html
Ankara'da uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheliye gözaltı
Ankara'da uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheliye gözaltı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın GMK Bulvarı'nda uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen bir kişi, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T13:10+0300
2026-11-07T13:10+0300
2026-11-07T13:10+0300
türki̇ye
ankara
gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GMK Bulvarı'nda bir kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğunu gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlattı.Paylaşılan görüntüleri değerlendiren polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Güvenlik kameralarından kimliği tespit edildiYürütülen çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kişinin S.D. olduğu belirlendi.Kimliği tespit edilen şüpheli S.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/asgari-ucrette-yeni-zam-senaryosu-iste-one-cikan-rakam-1110180144.html
türki̇ye
ankara
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ankara, gözaltı
Ankara'da uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheliye gözaltı
Ankara'nın GMK Bulvarı'nda uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen bir kişi, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GMK Bulvarı'nda bir kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğunu gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlattı.
Paylaşılan görüntüleri değerlendiren polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Güvenlik kameralarından kimliği tespit edildi
Yürütülen çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kişinin S.D. olduğu belirlendi.
Kimliği tespit edilen şüpheli S.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.