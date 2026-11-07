https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/ankarada-uygunsuz-hareketlerde-bulunan-supheliye-gozalti-1110181581.html

Ankara'da uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheliye gözaltı

Ankara'da uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheliye gözaltı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın GMK Bulvarı'nda uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen bir kişi, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T13:10+0300

2026-11-07T13:10+0300

2026-11-07T13:10+0300

türki̇ye

ankara

gözaltı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GMK Bulvarı'nda bir kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğunu gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlattı.Paylaşılan görüntüleri değerlendiren polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Güvenlik kameralarından kimliği tespit edildiYürütülen çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kişinin S.D. olduğu belirlendi.Kimliği tespit edilen şüpheli S.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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türki̇ye

ankara

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ankara, gözaltı