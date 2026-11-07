https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/almanya-savunma-bakani-pistorius-ukraynaya-yeni-patriot-sistemlerinin-teslim-edilmesi-mumkun-degil-1110184167.html
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'ya yeni Patriot sistemlerinin teslim edilmesi mümkün değil
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'ya yeni Patriot sistemlerinin teslim edilmesi mümkün değil
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ülkesinin savunmasında kritik boşluklar oluşması riski nedeniyle Ukrayna’ya daha fazla Patriot hava savunma sistemi... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T17:20+0300
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius verdiği röportajda, Almanya’nın kendi savunmasında kritik boşluklar oluşması riski nedeniyle Ukrayna’ya artık Patriot hava savunma sistemleri tedarik edemeyeceğini açıkladı.Pistorius açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Diğer ülkeler çok daha az katkıda bulunuyor'Pistorius ayrıca diğer ülkelerin 'çok daha az katkıda bulunduğuna' dikkat çekerek Almanya’nın ortaklarından çabalarını artırmalarını beklediğini ifade ederek, “Kasım ayının ortasında Ukrayna Temas Grubu’nun gerçekleştireceği bir sonraki toplantıda bu konuyu çok ciddi biçimde ele almamız gerekiyor” dedi.Öte yandan Pistorius Ukrayna’da yakın gelecekte ateşkes sağlanması ihtimalini düşük gördüğünü belirtti. Almanya Savunma Bakanı ayrıca Almanya için Alternatif (AfD) partisinin savunduğu gibi Kiev’e yapılan yardımların sona erdirilmesinin, Ukraynalı mültecilerin Orta ve Batı Avrupa ülkelerine kitlesel biçimde akın etmesine yol açacağını iddia etti.Almanya, Ukrayna’ya en fazla yardım sağlayan ülke konumunda bulunuyor. Berlin, 24 Şubat 2022’den bu yana Kiev’e yaklaşık 43.3 milyar euro tutarında insani yardım ve 57.6 milyar euro tutarında askeri yardım sağladı. Resmi kanalların yanı sıra Almanya’daki çeşitli özel ve kamu kuruluşları da Ukrayna’ya düzenli olarak insani yardım gönderiyor. Rus tarafı ise Kiev yönetimine yapılan silah sevkiyatlarının yalnızca çatışmanın uzamasına neden olduğunu defalarca dile getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-ile-enerji-is-birligi-almanya-ekonomisini-kurtarabilir-1109442954.html
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almanya, ukrayna, kiev, ukrayna temas grubu, almanya için alternatif (afd), patriot, boris pistorius
almanya, ukrayna, kiev, ukrayna temas grubu, almanya için alternatif (afd), patriot, boris pistorius
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'ya yeni Patriot sistemlerinin teslim edilmesi mümkün değil
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ülkesinin savunmasında kritik boşluklar oluşması riski nedeniyle Ukrayna’ya daha fazla Patriot hava savunma sistemi gönderemeyeceğini açıkladı. Diğer ülkelerin askeri yardım konusunda çok daha az katkıda bulunduğunu belirten Pistorius, Almanya’nın müttefiklerinden desteklerini artırmalarını beklediğini ifade etti.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius verdiği röportajda, Almanya’nın kendi savunmasında kritik boşluklar oluşması riski nedeniyle Ukrayna’ya artık Patriot hava savunma sistemleri tedarik edemeyeceğini açıkladı.
Pistorius açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Özellikle Patriot sistemlerinin tedarikinde zorluklar yaşanıyor. Almanya halihazırda birkaç sistem ve bunlar için çok sayıda güdümlü füze teslim etti. Şu aşamada daha fazlasını yapamayız. Bundan sonra teslim edeceğimiz herhangi bir şeyin yerine yenisini koymamız bir süre mümkün olmayacak ve bu durum savunmamızda oluşmasına izin veremeyeceğimiz boşluklar yaratacaktır.
'Diğer ülkeler çok daha az katkıda bulunuyor'
Pistorius ayrıca diğer ülkelerin 'çok daha az katkıda bulunduğuna' dikkat çekerek Almanya’nın ortaklarından çabalarını artırmalarını beklediğini ifade ederek, “Kasım ayının ortasında Ukrayna Temas Grubu’nun gerçekleştireceği bir sonraki toplantıda bu konuyu çok ciddi biçimde ele almamız gerekiyor” dedi.
Öte yandan Pistorius Ukrayna’da yakın gelecekte ateşkes sağlanması ihtimalini düşük gördüğünü belirtti. Almanya Savunma Bakanı ayrıca Almanya için Alternatif (AfD) partisinin savunduğu gibi Kiev’e yapılan yardımların sona erdirilmesinin, Ukraynalı mültecilerin Orta ve Batı Avrupa ülkelerine kitlesel biçimde akın etmesine yol açacağını iddia etti.
Almanya, Ukrayna’ya en fazla yardım sağlayan ülke konumunda bulunuyor. Berlin, 24 Şubat 2022’den bu yana Kiev’e yaklaşık 43.3 milyar euro tutarında insani yardım ve 57.6 milyar euro tutarında askeri yardım sağladı. Resmi kanalların yanı sıra Almanya’daki çeşitli özel ve kamu kuruluşları da Ukrayna’ya düzenli olarak insani yardım gönderiyor. Rus tarafı ise Kiev yönetimine yapılan silah sevkiyatlarının yalnızca çatışmanın uzamasına neden olduğunu defalarca dile getiriyor.