https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/almanya-savunma-bakani-pistorius-ukraynaya-yeni-patriot-sistemlerinin-teslim-edilmesi-mumkun-degil-1110184167.html

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'ya yeni Patriot sistemlerinin teslim edilmesi mümkün değil

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'ya yeni Patriot sistemlerinin teslim edilmesi mümkün değil

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ülkesinin savunmasında kritik boşluklar oluşması riski nedeniyle Ukrayna’ya daha fazla Patriot hava savunma sistemi... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T17:20+0300

2026-11-07T17:20+0300

2026-11-07T17:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

almanya

ukrayna

kiev

ukrayna temas grubu

almanya için alternatif (afd)

patriot

boris pistorius

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082663312_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_ada071b887ccdbc0ab1a25807c852382.jpg

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius verdiği röportajda, Almanya’nın kendi savunmasında kritik boşluklar oluşması riski nedeniyle Ukrayna’ya artık Patriot hava savunma sistemleri tedarik edemeyeceğini açıkladı.Pistorius açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Diğer ülkeler çok daha az katkıda bulunuyor'Pistorius ayrıca diğer ülkelerin 'çok daha az katkıda bulunduğuna' dikkat çekerek Almanya’nın ortaklarından çabalarını artırmalarını beklediğini ifade ederek, “Kasım ayının ortasında Ukrayna Temas Grubu’nun gerçekleştireceği bir sonraki toplantıda bu konuyu çok ciddi biçimde ele almamız gerekiyor” dedi.Öte yandan Pistorius Ukrayna’da yakın gelecekte ateşkes sağlanması ihtimalini düşük gördüğünü belirtti. Almanya Savunma Bakanı ayrıca Almanya için Alternatif (AfD) partisinin savunduğu gibi Kiev’e yapılan yardımların sona erdirilmesinin, Ukraynalı mültecilerin Orta ve Batı Avrupa ülkelerine kitlesel biçimde akın etmesine yol açacağını iddia etti.Almanya, Ukrayna’ya en fazla yardım sağlayan ülke konumunda bulunuyor. Berlin, 24 Şubat 2022’den bu yana Kiev’e yaklaşık 43.3 milyar euro tutarında insani yardım ve 57.6 milyar euro tutarında askeri yardım sağladı. Resmi kanalların yanı sıra Almanya’daki çeşitli özel ve kamu kuruluşları da Ukrayna’ya düzenli olarak insani yardım gönderiyor. Rus tarafı ise Kiev yönetimine yapılan silah sevkiyatlarının yalnızca çatışmanın uzamasına neden olduğunu defalarca dile getiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-ile-enerji-is-birligi-almanya-ekonomisini-kurtarabilir-1109442954.html

almanya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, ukrayna, kiev, ukrayna temas grubu, almanya için alternatif (afd), patriot, boris pistorius