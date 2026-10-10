https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-ile-enerji-is-birligi-almanya-ekonomisini-kurtarabilir-1109442954.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya ile enerji iş birliği Almanya ekonomisini kurtarabilir
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya ile enerji iş birliği Almanya ekonomisini kurtarabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev, Rusya ile enerji iş birliğinin Almanya’nın sanayisini ve... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T16:13+0300
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rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
almanya için alternatif (afd)
kirill dmitriyev
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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Almanya'nın Rusya ile enerji alanında iş birliği yapmasının Alman sanayisini ve ekonomisini kurtarabileceğini söyledi.Dmitriyev Almanya için Alternatif (AfD) Partisi lideri Alice Weidel'in X sosyal medya platformunda yayımladığı bir paylaşımı değerlendirdi. Weidel, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt konusunda bir anlaşma yapılmasını Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in politikasıyla karşılaştırmıştı.Dmitriyev X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Almanya'nın sanayisi ve ekonomisi, Rusya ile iş birliği sayesinde kurtarılabilir" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD Başkanı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, diyalog sırasında Rusya'dan dizel yakıt tedarik edilmesi konusunda mutabakata varıldığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/trump-riyad-havalimanina-yonelik-saldiri-iyi-degil-1109437344.html
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donald trump, rusya, almanya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), almanya için alternatif (afd), kirill dmitriyev, vladimir putin
donald trump, rusya, almanya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), almanya için alternatif (afd), kirill dmitriyev, vladimir putin
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya ile enerji iş birliği Almanya ekonomisini kurtarabilir
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev, Rusya ile enerji iş birliğinin Almanya’nın sanayisini ve ekonomisini kurtarabileceğini söyledi. Dmitriyev’in söz konusu açıklaması, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt tedarikine ilişkin anlaşma haberinin ardından geldi.
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Almanya'nın Rusya ile enerji alanında iş birliği yapmasının Alman sanayisini ve ekonomisini kurtarabileceğini söyledi.
Dmitriyev Almanya için Alternatif (AfD) Partisi lideri Alice Weidel'in X sosyal medya platformunda yayımladığı bir paylaşımı değerlendirdi. Weidel, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt konusunda bir anlaşma yapılmasını Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in politikasıyla karşılaştırmıştı.
Dmitriyev X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Almanya'nın sanayisi ve ekonomisi, Rusya ile iş birliği sayesinde kurtarılabilir" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD Başkanı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, diyalog sırasında Rusya'dan dizel yakıt tedarik edilmesi konusunda mutabakata varıldığını söylemişti.