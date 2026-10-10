https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-ile-enerji-is-birligi-almanya-ekonomisini-kurtarabilir-1109442954.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya ile enerji iş birliği Almanya ekonomisini kurtarabilir

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya ile enerji iş birliği Almanya ekonomisini kurtarabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev, Rusya ile enerji iş birliğinin Almanya’nın sanayisini ve... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T16:13+0300

2026-10-10T16:13+0300

2026-10-10T16:13+0300

ekonomi̇

donald trump

rusya

almanya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

almanya için alternatif (afd)

kirill dmitriyev

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Almanya'nın Rusya ile enerji alanında iş birliği yapmasının Alman sanayisini ve ekonomisini kurtarabileceğini söyledi.Dmitriyev Almanya için Alternatif (AfD) Partisi lideri Alice Weidel'in X sosyal medya platformunda yayımladığı bir paylaşımı değerlendirdi. Weidel, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt konusunda bir anlaşma yapılmasını Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in politikasıyla karşılaştırmıştı.Dmitriyev X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Almanya'nın sanayisi ve ekonomisi, Rusya ile iş birliği sayesinde kurtarılabilir" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD Başkanı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, diyalog sırasında Rusya'dan dizel yakıt tedarik edilmesi konusunda mutabakata varıldığını söylemişti.

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Sputnik Türkiye

donald trump, rusya, almanya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), almanya için alternatif (afd), kirill dmitriyev, vladimir putin