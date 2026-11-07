https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/abdnin-ilk-musluman-senatoru-jd-vancee-seslendi-jd-habibi-1110176467.html
ABD'nin ilk müslüman senatörü JD Vance'e seslendi: 'JD, habibi'
ABD'nin ilk müslüman senatörü JD Vance'e seslendi: 'JD, habibi'
Sputnik Türkiye
Michigan'da Senato seçimlerini kazanan Demokrat Abdul el-Sayed, zafer konuşmasında Başkan Yardımcısı JD Vance'e 'Habibi' diye seslenerek esprili bir göndermede... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T01:32+0300
2026-11-07T01:32+0300
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ABD’nin Michigan eyaletinden senatör seçilen Demokrat Abdul el-Sayed, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’e 'JD, Habibi' diye seslendi.El-Sayed, alkışlar eşliğinde yaptığı konuşmada, JD Vance'in kendisine yemin ettireceğini söyleyerek, şöyle dedi:Trump'a da seslenen El-Sayed, şu ifadeleri kullandı:El-Sayed, bu hafta yaptığı konuşmada dinine ve kimliğine yönelik saldırılara da yanıt vererek, Başkanın bir kişinin ismiyle veya ibadet etme biçimiyle açıkça alay etmesini çocuklarına açıklamakta zorlanan ailelere seslendi. El-Sayed, artık çocuklarına 'kötülerin kaybettiğini' söyleyebileceklerini ifade etti.ABD medyasında ise seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimlerinin, El-Sayed'i İslamofobik saldırılarla hedef aldığı sıklıkla bahsediliyor.Habibi ne demek?Arapçada 'sevgilim' anlamına gelen ve pop şarkılarında sıkça kullanılan 'habibi' kelimesi, günlük konuşmalarda 'arkadaşım' veya 'dostum' anlamında da kullanılıyor.Arap topluluklarından çok sayıda kişinin sosyal medyada 'habibi' sözcüğünün geçtiği müzik kliplerini paylaştığı, Sayed’in zaferini kutlayan bazı destekçilerinin de 'Abdul için Habibi' yazılı tişörtler giydiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/abd-ara-secimlerinde-tarih-yazan-isimler-kitanin-250-yili-askin-siyasetinde-yeni-donem-basliyor-1110166458.html
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abd, donald trump, abdul el-sayed
abd, donald trump, abdul el-sayed
ABD'nin ilk müslüman senatörü JD Vance'e seslendi: 'JD, habibi'
Michigan'da Senato seçimlerini kazanan Demokrat Abdul el-Sayed, zafer konuşmasında Başkan Yardımcısı JD Vance'e 'Habibi' diye seslenerek esprili bir göndermede bulundu.
ABD’nin Michigan eyaletinden senatör seçilen Demokrat Abdul el-Sayed, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’e 'JD, Habibi' diye seslendi.
El-Sayed, alkışlar eşliğinde yaptığı konuşmada, JD Vance'in kendisine yemin ettireceğini söyleyerek, şöyle dedi:
“JD, habibi, ocak ayında yeminimi ettirmekle anayasal olarak yükümlü olman gerçekten de çok hoş bir ironi”
Trump'a da seslenen El-Sayed, şu ifadeleri kullandı:
“İsmimle ilgili zorluk yaşadığını biliyorum. Bana sadece Senatör diyebilirsin”
El-Sayed, bu hafta yaptığı konuşmada dinine ve kimliğine yönelik saldırılara da yanıt vererek, Başkanın bir kişinin ismiyle veya ibadet etme biçimiyle açıkça alay etmesini çocuklarına açıklamakta zorlanan ailelere seslendi.
El-Sayed, artık çocuklarına 'kötülerin kaybettiğini' söyleyebileceklerini ifade etti.
ABD medyasında ise seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimlerinin, El-Sayed'i İslamofobik saldırılarla hedef aldığı sıklıkla bahsediliyor.
Arapçada 'sevgilim' anlamına gelen ve pop şarkılarında sıkça kullanılan 'habibi' kelimesi, günlük konuşmalarda 'arkadaşım' veya 'dostum' anlamında da kullanılıyor.
Arap topluluklarından çok sayıda kişinin sosyal medyada 'habibi' sözcüğünün geçtiği müzik kliplerini paylaştığı, Sayed’in zaferini kutlayan bazı destekçilerinin de 'Abdul için Habibi' yazılı tişörtler giydiği kaydedildi.