https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/abd-ara-secimlerinde-tarih-yazan-isimler-kitanin-250-yili-askin-siyasetinde-yeni-donem-basliyor-1110166458.html

ABD ara seçimlerinde tarih yazan isimler: Kıtanın 250 yılı aşkın siyasetinde yeni dönem başlıyor

ABD ara seçimlerinde tarih yazan isimler: Kıtanın 250 yılı aşkın siyasetinde yeni dönem başlıyor

Sputnik Türkiye

ABD'de 2026 ara seçimleri, yalnızca Kongre'deki güç dengeleriyle değil, siyasi temsil açısından gündeme gelen tarihi ilklerle de dikkat çekti. Müslüman... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T15:01+0300

2026-11-06T15:01+0300

2026-11-06T15:04+0300

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3 Kasım'da düzenlenen ABD ara seçimleri, ülkenin siyasi tarihinde önemli değişimlere sahne oldu. Demokratların Kongre'de elde ettiği kazanımların yanı sıra farklı etnik, dini ve toplumsal gruplardan adaylar, Senato, Temsilciler Meclisi ve eyalet yönetimlerinde daha önce aşılmamış engelleri geride bıraktı.ABD Senatosunda tarihi değişim: İlk Müslüman senatör seçildiMichigan'da Demokrat aday Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı mağlup ederek ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü oldu. Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan El-Sayed'in zaferi, Senatonun 237 yıllık tarihinde yeni bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.El-Sayed'in hikayesinde eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da yeri bulunuyor. Clinton, 2007 yılında mezuniyet konuşmasını dinlediği El-Sayed'e bir gün siyasete girebileceğini söylemişti. Aradan geçen 19 yılın ardından El-Sayed, Washington'a uzanan siyasi kariyerinde tarihi bir başarı elde etti. 1963'te aynı şekilde Clinton, dönemin ABD Başkanı Kennedy tarafından tebrik edilmiş sonra da Beyaz Saray'a çıkmıştı.Hakeem Jeffries, Temsilciler Meclisinde tarih yazabilirDemokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanması, Hakeem Jeffries için de tarihî bir fırsat yarattı. Jeffries, yeni Kongrenin Ocak 2027'de toplanmasının ardından Meclis Başkanı seçilirse, ABD tarihinin ilk siyahi Temsilciler Meclisi Başkanı olacak.New York'ta Filistin kökenli bir ilkFilistinli mülteci bir ailenin kızı olan Aber Kawas, New York'ta eyalet yasama organına seçilerek dikkatleri üzerine çekti. Demokrat sosyalist siyasetçi, oyların yaklaşık yüzde 75'ini alarak New York eyalet yasama organına seçilen ilk Filistin kökenli Amerikalı unvanını kazandı.Georgia'da 250 yıllık engel aşıldıGeorgia'da eski Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson'ı mağlup ederek eyaletin ilk siyahi kadın valisi seçildi. Bottoms'ın zaferi, ABD genelinde siyahi kadınların valilik makamına ulaşması bakımından da tarihî bir gelişme oldu.ABD Senatosuna seçilen ilk yerli kadınMinnesota'da Peggy Flanagan, Cumhuriyetçi Michele Tafoya'yı yenerek ABD Senatosuna seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın oldu. Ojibwe topluluğuna mensup Flanagan'ın zaferi, ülkenin yerli halklarının federal düzeyde temsili açısından önemli bir eşik oluşturdu.New Mexico'da ise Deb Haaland, eyaletin ilk Amerikan yerlisi kadın valisi seçildi. Haaland, 2021 yılında ABD'nin ilk Amerikan yerlisi kabine üyesi olarak İçişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti. Böylece siyasi kariyerinde ikinci kez tarihî bir ilke imza attı.Texas'ta 36 yıl sonra siyasi değişimCumhuriyetçilerin 1990'dan bu yana valilik makamını elinde tuttuğu Texas'ta Gina Hinojosa, mevcut Vali Greg Abbott'ı mağlup etti.Hinojosa, Texas'ın ilk Latin kökenli kadın valisi olurken eyalette 36 yıllık Cumhuriyetçi yönetim de sona erdi.Senatoda aynı anda üç siyahi kadın görev yapacakIllinois'den Senatoya seçilen Juliana Stratton, Amerikan siyasetinde bir başka temsil rekorunun önünü açtı.Yeni Kongrenin Ocak 2027'de göreve başlamasıyla birlikte ABD tarihinde ilk kez üç siyahi kadın aynı anda Senatoda görev yapacak.Z kuşağından Melat Kiros Kongreye girdiColorado'dan seçilen 29 yaşındaki Etiyopya kökenli avukat Melat Kiros, ABD Kongresine seçilen ilk Z kuşağı kadın temsilci oldu.Kiros'un başarısı, Amerikan siyasetinde genç kuşağın temsilinin genişlemesi açısından dikkat çekti.New York ve Ohio'da kadın valilerden tarihi başarıNew York'ta Kathy Hochul ve Adrienne Adams, eyalet tarihinde vali ve vali yardımcılığına birlikte seçilen ilk iki kadın oldu. Adams ayrıca New York'un ilk siyahi kadın vali yardımcısı unvanını elde etti.Ohio'da ise doktor Amy Acton, seçimleri kazanarak eyaletin ilk kadın ve ilk Yahudi valisi oldu. Acton'ın zaferi, Ohio'nun siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.ABD seçimlerinde tarih yazan başka isimler de var2026 ara seçimlerinde tarihî başarı elde eden siyasetçiler bunlarla sınırlı kalmadı.South Carolina'da Annie Andrews, Nevada'da Aaron Ford ve ABD Virgin Adaları'nda Stacey Plaskett de seçimlerin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.Özellikle Nevada'da Ford'un zaferi, eyaletin ilk siyahi valisinin seçilmesi açısından tarihi önem taşıdı.2026 ABD ara seçimleri, yalnızca Washington'daki siyasi güç dengelerini değiştirmekle kalmadı; kadınların, azınlıkların ve genç kuşakların Amerikan siyasetindeki temsilinde de yeni bir dönemin kapısını araladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-tarihinde-bir-ilk-deb-haaland-new-mexiconun-ilk-yerli-amerikali-kadin-valisi-oldu-1110117232.html

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Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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hakeem jeffries, abdul el-sayed, mike rogers, abd, new york, washington, senato, temsilciler meclisi, abd