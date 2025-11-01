https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/iran-disisleri-bakani-arakciden-nukleer-program-aciklamasi-savasla-alinamayan-sey-siyasetle-1100672942.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den nükleer program açıklaması: 'Savaşla alınamayan şey siyasetle verilemez'

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den nükleer program açıklaması: 'Savaşla alınamayan şey siyasetle verilemez'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, füze programı konusunda taviz vermeyeceklerini belirterek, uranyum zenginleştirmeyi durduramayacaklarını dile getirdi. Arakçi... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T16:48+0300

2025-11-01T16:48+0300

2025-11-01T16:48+0300

poli̇ti̇ka

abbas arakçi

i̇srail

i̇ran

tahran

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097395615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66659395a8caf7ea4cc86770ab221e14.jpg

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, ülkesinin her türlü olasılığa hazır olduğunu belirterek İsrail’den gelebilecek her türlü saldırgan davranışı beklediklerini söyledi.Arakçi televizyona verdiği demeçte, “İsrail, bir sonraki savaşta bir yenilgi daha alacak” diyerek Tahran’ın son savaştan büyük bir tecrübe kazandığını, füzelerini gerçek bir savaşta test ettiğini vurguladı.İsrail'in herhangi bir düşmanca eyleme kalkışmasının sonuçlarının çok kötü olacağını vurgulayan Arakçi, İsrail'in savaşın kapsamını bölgeye yaymaya çalıştığını dile getirdi.'Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz'İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına da değindi.Arakçi açıklamasında, "Biz Suriye’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve İsrail’in bu ülkeye yönelik saldırganlığını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.'Savaşla alınamayan şey siyasetle verilemez'İran’ın, nükleer programına ilişkin endişeleri gidermek için müzakereye hazır olduğunu belirten Arakçi, adil bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu ancak Washington’un 'kabul edilemez, imkansız koşullar' dayattığını söyledi.Arakçi, ülkesinin füze programı hakkında müzakere etmeyeceğini vurgulayarak, şu cümleleri kaydetti:'Nükleer teknoloji hala yerinde duruyor'Dışişleri Bakanı Arakçi ayrıca, “ABD ve İsrail’in bombaladığı nükleer tesislerin enkazı altında halanükleer malzemeler bulunuyor; başka bir yere taşınmadılar. İran, binalar ve nükleer ekipman açısından kayıp yaşadı ancak teknoloji hala yerinde duruyor” dedi.Arakçi, İran’ın Washington ile doğrudan müzakere yürütme niyeti olmadığını ancak dolaylı görüşmeler yoluyla bir anlaşmaya varılabileceğini belirerek Avrupa ülkelerinin 'snapback' devreye sokmasının yasal olmadığını ve İran’a yönelik yaptırımlar konusunda uluslararası bir uzlaşı bulunmadığını da vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/yunanistan-disisleri-bakani-gerapetritis-abnin-odak-noktasini-ekonomiden-savunmaya-kaydirmasi-tam-1100672226.html

i̇srail

i̇ran

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abbas arakçi, i̇srail, i̇ran, tahran, ortadoğu