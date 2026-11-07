https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/abd-iranin-silah-sevkiyatini-engellemek-icin-gorev-gucu-kuruyor-1110185151.html

ABD, İran’ın silah sevkiyatını engellemek için görev gücü kuruyor

ABD, İran’ın silah sevkiyatını engellemek için görev gücü kuruyor

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden silah ve yaptırım kapsamındaki malzemeleri taşımasını engellemeye... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T18:35+0300

2026-11-07T18:35+0300

2026-11-07T18:35+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

i̇ran

hazar denizi

brad cooper

florida

silah sevkiyatı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper, İran’ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gerçekleştirdiği silah sevkiyatlarının önlenmesi amacıyla yeni bir görev gücü kurulması talimatını verdi.CENTCOM’un X hesabından yapılan açıklamada, Cooper’ın 7 Kasım’da, ABD makamlarının İran’ın kara güzergahları üzerinden gelişmiş silah ve diğer malzemeleri taşımasını önleme çabalarına destek sağlayacak bir görev gücü oluşturulmasını istediği belirtildi.“Iron Gate” (Demir Kapı) adı verilecek birimin, Florida eyaletinin Tampa kentinde görev yapacak yaklaşık 20 askeri ve sivil uzmandan oluşacağı kaydedildi.Açıklamada, yeni birimin diğer ABD devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışarak İran’ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gelişmiş silah sistemleri, çift kullanımlı teknolojiler ve yaptırım kapsamındaki malzemelerin taşınmasının yanı sıra yasa dışı finansal akışların engellenmesine yönelik faaliyet yürüteceği belirtildi.ABD ordusu ayrıca, uygulanan deniz ablukasının son birkaç ayda İran’ın 25 milyar doları aşan ham petrol ihracatını engellediğini öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/abd-basini-vance-iranla-anlasma-saglamak-icin-2-haftadir-dolayli-gorusmeler-yurutuyor-1110182477.html

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abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, hazar denizi, brad cooper, florida, silah sevkiyatı