https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/abd-basini-vance-iranla-anlasma-saglamak-icin-2-haftadir-dolayli-gorusmeler-yurutuyor-1110182477.html
ABD basını: Vance, İran'la anlaşma sağlamak için 2 haftadır dolaylı görüşmeler yürütüyor
ABD basını: Vance, İran'la anlaşma sağlamak için 2 haftadır dolaylı görüşmeler yürütüyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, yeni bir ateşkes sağlanması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla yaklaşık iki haftadır İran'la dolaylı... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T15:38+0300
2026-11-07T15:38+0300
2026-11-07T15:38+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
steve witkoff
jared kushner
i̇ran
abd
j.d. vance
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ABD Başkan Yardımcısının ABD ile İran arasındaki yeni müzakerelerin yeniden başlatılması için iki haftadır dolaylı görüşmelere katıldığı ileri sürüldü. Axios haber platformunun konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance, İran'la yürütülen görüşmelerde arabulucular üzerinden temaslarını sürdürüyor.Haberde, Vance'in Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Münir ve diğer arabulucular aracılığıyla İranlı yetkililerle neredeyse her gün görüştüğü belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in de görüşme sürecinde yer aldığı aktarıldı.Kaynaklar, Vance ve arabulucuların önümüzdeki günlerde iki taraf arasında çalışma düzeyinde teknik bir toplantı düzenlenmesi ihtimalini değerlendirdiğini, ancak henüz böyle bir toplantının yapılmadığını ifade etti.Habere göre Vance, yaklaşık iki hafta önce İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye bir mektup göndererek doğrudan müzakerelere dönülmesini önerdi. İranlı yetkililerin, söz konusu mektubun müzakere sürecinde olumlu bir ivme yarattığını belirttiği kaydedildi.Vance, daha önce yaptığı açıklamada, İran'la savaşın 3 Kasım'da ABD'de düzenlenen ve Demokratların kazandığı Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yaşadığı seçim mağlubiyetinin "ana nedeni" olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/yeni-zelandada-secim-yarisi-basa-bas-iki-buyuk-parti-arasinda-oy-farki-cok-az-1110182258.html
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abd, steve witkoff, jared kushner, i̇ran, abd, j.d. vance
abd, steve witkoff, jared kushner, i̇ran, abd, j.d. vance
ABD basını: Vance, İran'la anlaşma sağlamak için 2 haftadır dolaylı görüşmeler yürütüyor
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, yeni bir ateşkes sağlanması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla yaklaşık iki haftadır İran'la dolaylı görüşmelere katıldığı öne sürüldü.
ABD Başkan Yardımcısının ABD ile İran arasındaki yeni müzakerelerin yeniden başlatılması için iki haftadır dolaylı görüşmelere katıldığı ileri sürüldü. Axios haber platformunun konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance, İran'la yürütülen görüşmelerde arabulucular üzerinden temaslarını sürdürüyor.
Haberde, Vance'in Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Münir ve diğer arabulucular aracılığıyla İranlı yetkililerle neredeyse her gün görüştüğü belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in de görüşme sürecinde yer aldığı aktarıldı.
Kaynaklar, Vance ve arabulucuların önümüzdeki günlerde iki taraf arasında çalışma düzeyinde teknik bir toplantı düzenlenmesi ihtimalini değerlendirdiğini, ancak henüz böyle bir toplantının yapılmadığını ifade etti.
Habere göre Vance, yaklaşık iki hafta önce İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye bir mektup göndererek doğrudan müzakerelere dönülmesini önerdi. İranlı yetkililerin, söz konusu mektubun müzakere sürecinde olumlu bir ivme yarattığını belirttiği kaydedildi.
Vance, daha önce yaptığı açıklamada, İran'la savaşın 3 Kasım'da ABD'de düzenlenen ve Demokratların kazandığı Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yaşadığı seçim mağlubiyetinin "ana nedeni" olduğunu söylemişti.