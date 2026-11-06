https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/zelenskiy-ukraynada-cevrim-ici-secim-secenegini-degerlendirebiliriz-1110148102.html
Zelenskiy: Ukrayna’da çevrim içi seçim seçeneğini değerlendirebiliriz
Zelenskiy: Ukrayna’da çevrim içi seçim seçeneğini değerlendirebiliriz
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, ülkede seçimlerin çevrim içi yapılabileceğini belirterek bunun için parlamentonun gerekli çözümleri üretmesi gerektiğini söyledi. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T00:11+0300
2026-11-06T00:11+0300
2026-11-06T00:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna
seçim
seferberlik
sıkıyönetim
devlet başkanlığı seçimi
donald trump
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Ukrayna merkezli Strana.ua’nın aktardığına göre, Vladimir Zelenskiy, çevrim içi seçim yapılması ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu.Zelenskiy, “Çevrim içi seçim yapma olasılığını değerlendirebiliriz. Bu mümkün, ancak parlamentonun çözüm bulması gerekecek” dedi.Haberde, Ukrayna’nın eski Savunma Bakanı Mihail Fedorov’un ağustos ayında ülkede yönetim krizi yaşandığını belirterek oylama yapılması çağrısında bulunduğu hatırlatıldı. Fedorov, insanların hangi kararların neden alındığını, bazı reformların neden ilerlerken diğerlerinin engellendiğini anlamadıkları bir ülkede süresiz olarak yaşayamayacaklarını ifade etmişti.Zelenskiy’nin görev süresi 20 Mayıs 2024’te dolmuştu. Ukrayna’da sıkıyönetim ve genel seferberlik koşulları gerekçe gösterilerek devlet başkanlığı seçimi yapılmamıştı. Zelenskiy de seçimlerin “zamanının olmadığını” söylemişti.ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna’da seçim yapılması gerektiğini savunmuş, Zelenskiy’yi “seçimsiz diktatör” olarak nitelendirmişti. Trump, Zelenskiy’nin halk desteğinin yüzde 4’e düştüğünü belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/bm-ukraynada-iskence-iddialari-dogrulanirsa-sorumlular-hesap-vermeli-1110146333.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, seçim, seferberlik, sıkıyönetim, devlet başkanlığı seçimi, donald trump
vladimir zelenskiy, ukrayna, seçim, seferberlik, sıkıyönetim, devlet başkanlığı seçimi, donald trump
Zelenskiy: Ukrayna’da çevrim içi seçim seçeneğini değerlendirebiliriz
Vladimir Zelenskiy, ülkede seçimlerin çevrim içi yapılabileceğini belirterek bunun için parlamentonun gerekli çözümleri üretmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna merkezli Strana.ua’nın aktardığına göre, Vladimir Zelenskiy, çevrim içi seçim yapılması ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu.
Zelenskiy, “Çevrim içi seçim yapma olasılığını değerlendirebiliriz. Bu mümkün, ancak parlamentonun çözüm bulması gerekecek” dedi.
Haberde, Ukrayna’nın eski Savunma Bakanı Mihail Fedorov’un ağustos ayında ülkede yönetim krizi yaşandığını belirterek oylama yapılması çağrısında bulunduğu hatırlatıldı. Fedorov, insanların hangi kararların neden alındığını, bazı reformların neden ilerlerken diğerlerinin engellendiğini anlamadıkları bir ülkede süresiz olarak yaşayamayacaklarını ifade etmişti.
Zelenskiy’nin görev süresi 20 Mayıs 2024’te dolmuştu. Ukrayna’da sıkıyönetim ve genel seferberlik koşulları gerekçe gösterilerek devlet başkanlığı seçimi yapılmamıştı. Zelenskiy de seçimlerin “zamanının olmadığını” söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna’da seçim yapılması gerektiğini savunmuş, Zelenskiy’yi “seçimsiz diktatör” olarak nitelendirmişti. Trump, Zelenskiy’nin halk desteğinin yüzde 4’e düştüğünü belirtmişti.