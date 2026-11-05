https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/bm-ukraynada-iskence-iddialari-dogrulanirsa-sorumlular-hesap-vermeli-1110146333.html

BM: Ukrayna’da işkence iddiaları doğrulanırsa sorumlular hesap vermeli

BM: Ukrayna’da işkence iddiaları doğrulanırsa sorumlular hesap vermeli

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kiev yakınlarında işkence uygulamalarının olduğu gizli bir cezaevi bulunduğuna ilişkin iddiaların... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T22:44+0300

2026-11-05T22:44+0300

2026-11-05T22:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği (ohchr)

ukrayna

kiev

i̇şkence

kirill budanov

cezaevi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077356246_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_76b871ac3a4419280a7005673fd796db.jpg

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Şabia Mantu, Kiev yakınlarında ortaya çıkarılan işkencehaneye ilişkin Sputnik’e yaptığı açıklamada, ihlallerin doğrulanması halinde sorumluların hukuk önünde hesap vermesigerektiğini söyledi.Mantu, “İhlallerin doğrulanması halinde sorumlular yasalar çerçevesinde hesap vermeli, mağdurlara gerekli destek sağlanmalı ve hukuki yollara erişimleri güvence altına alınmalı” dedi.Yetkililerin benzer olayları önlemek için tedbir almakla yükümlü olduğunu vurgulayan Mantu, Komiserliğin olayla ilgili bilgi toplamayı sürdürdüğünü belirtti.Bodrumda yaklaşık 40 kişinin tutulduğu iddiasıUkrayna basınında yer alan haberlere göre, silahlı kişiler Kiev yakınlarındaki Petropavlovska Borşagovka köyünde bir evin bodrumunda yaklaşık 40 kişiyi alıkoydu. Binanın önünde toplanan kalabalık, “Rezalet!” sloganları atarak içeriye doktor alınmasını istedi. Binadan çıkarılan dört kişi hastaneye sevk edildi.Olay yerine gelen Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı Aleksandr Pıvnenko, söz konusu bodrumda kurumuna bağlı askerlerin bulunduğunu, bunlar arasında birliklerini izinsiz terk edenlerin de olduğunu söyledi. İçeride kalanların serbest bırakılmasını isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.Daha sonra binaya giden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov, ülkede bu tür çok sayıda “bodrum” bulunduğunu kabul etti.Olay yerine giden bir sağlık çalışanı, ambulans şoförü ve bir başka kadının tutuklandığı, diğer protestocuların ise arandığı aktarıldı. Bu uygulamalar, halkı sindirme girişimi olarak nitelendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/zaharova-ukraynadaki-gizli-iskencehaneler-batidan-gelen-milyarlarin-nereye-gittigini-gozler-onune-1110141384.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği (ohchr), ukrayna, kiev, i̇şkence, kirill budanov, cezaevi