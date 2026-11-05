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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/bm-ukraynada-iskence-iddialari-dogrulanirsa-sorumlular-hesap-vermeli-1110146333.html
BM: Ukrayna’da işkence iddiaları doğrulanırsa sorumlular hesap vermeli
BM: Ukrayna’da işkence iddiaları doğrulanırsa sorumlular hesap vermeli
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kiev yakınlarında işkence uygulamalarının olduğu gizli bir cezaevi bulunduğuna ilişkin iddiaların... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T22:44+0300
2026-11-05T22:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği (ohchr)
ukrayna
kiev
i̇şkence
kirill budanov
cezaevi
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Şabia Mantu, Kiev yakınlarında ortaya çıkarılan işkencehaneye ilişkin Sputnik’e yaptığı açıklamada, ihlallerin doğrulanması halinde sorumluların hukuk önünde hesap vermesigerektiğini söyledi.Mantu, “İhlallerin doğrulanması halinde sorumlular yasalar çerçevesinde hesap vermeli, mağdurlara gerekli destek sağlanmalı ve hukuki yollara erişimleri güvence altına alınmalı” dedi.Yetkililerin benzer olayları önlemek için tedbir almakla yükümlü olduğunu vurgulayan Mantu, Komiserliğin olayla ilgili bilgi toplamayı sürdürdüğünü belirtti.Bodrumda yaklaşık 40 kişinin tutulduğu iddiasıUkrayna basınında yer alan haberlere göre, silahlı kişiler Kiev yakınlarındaki Petropavlovska Borşagovka köyünde bir evin bodrumunda yaklaşık 40 kişiyi alıkoydu. Binanın önünde toplanan kalabalık, “Rezalet!” sloganları atarak içeriye doktor alınmasını istedi. Binadan çıkarılan dört kişi hastaneye sevk edildi.Olay yerine gelen Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı Aleksandr Pıvnenko, söz konusu bodrumda kurumuna bağlı askerlerin bulunduğunu, bunlar arasında birliklerini izinsiz terk edenlerin de olduğunu söyledi. İçeride kalanların serbest bırakılmasını isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.Daha sonra binaya giden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov, ülkede bu tür çok sayıda “bodrum” bulunduğunu kabul etti.Olay yerine giden bir sağlık çalışanı, ambulans şoförü ve bir başka kadının tutuklandığı, diğer protestocuların ise arandığı aktarıldı. Bu uygulamalar, halkı sindirme girişimi olarak nitelendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/zaharova-ukraynadaki-gizli-iskencehaneler-batidan-gelen-milyarlarin-nereye-gittigini-gozler-onune-1110141384.html
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bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği (ohchr), ukrayna, kiev, i̇şkence, kirill budanov, cezaevi
bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği (ohchr), ukrayna, kiev, i̇şkence, kirill budanov, cezaevi

BM: Ukrayna’da işkence iddiaları doğrulanırsa sorumlular hesap vermeli

22:44 05.11.2026
© İHABirleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© İHA
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kiev yakınlarında işkence uygulamalarının olduğu gizli bir cezaevi bulunduğuna ilişkin iddiaların doğrulanması halinde sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve mağdurların desteklenmesi gerektiğini belirtti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Şabia Mantu, Kiev yakınlarında ortaya çıkarılan işkencehaneye ilişkin Sputnik’e yaptığı açıklamada, ihlallerin doğrulanması halinde sorumluların hukuk önünde hesap vermesigerektiğini söyledi.
Mantu, “İhlallerin doğrulanması halinde sorumlular yasalar çerçevesinde hesap vermeli, mağdurlara gerekli destek sağlanmalı ve hukuki yollara erişimleri güvence altına alınmalı” dedi.
Yetkililerin benzer olayları önlemek için tedbir almakla yükümlü olduğunu vurgulayan Mantu, Komiserliğin olayla ilgili bilgi toplamayı sürdürdüğünü belirtti.

Bodrumda yaklaşık 40 kişinin tutulduğu iddiası

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, silahlı kişiler Kiev yakınlarındaki Petropavlovska Borşagovka köyünde bir evin bodrumunda yaklaşık 40 kişiyi alıkoydu. Binanın önünde toplanan kalabalık, “Rezalet!” sloganları atarak içeriye doktor alınmasını istedi. Binadan çıkarılan dört kişi hastaneye sevk edildi.
Olay yerine gelen Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı Aleksandr Pıvnenko, söz konusu bodrumda kurumuna bağlı askerlerin bulunduğunu, bunlar arasında birliklerini izinsiz terk edenlerin de olduğunu söyledi. İçeride kalanların serbest bırakılmasını isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
Daha sonra binaya giden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov, ülkede bu tür çok sayıda “bodrum” bulunduğunu kabul etti.
Olay yerine giden bir sağlık çalışanı, ambulans şoförü ve bir başka kadının tutuklandığı, diğer protestocuların ise arandığı aktarıldı. Bu uygulamalar, halkı sindirme girişimi olarak nitelendirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
DÜNYA
Zaharova: Ukrayna'daki gizli işkencehaneler, Batı'dan gelen milyarların nereye gittiğini gözler önüne serdi
18:42
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