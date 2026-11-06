https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/yunanistanda-bati-nil-virusu-artiyor-turkiye-acisindan-da-onemli-bir-uyari-olarak-degerlendirmek-1110158804.html

Yunanistan'da Batı Nil virüsü artıyor: Türkiye açısından da önemli bir uyarı olarak değerlendirmek gerekiyor

Yunanistan'da Batı Nil virüsü artıyor: Türkiye açısından da önemli bir uyarı olarak değerlendirmek gerekiyor

Sputnik Türkiye

Yunanistan’da 2026 yılında Batı Nil virüsü nedeniyle 457 vaka ve 51 ölüm bildirildi. Vakaların 287’sinde merkezi sinir sistemi tutulumu görüldü. EKMUD’den Doç... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T11:34+0300

2026-11-06T11:34+0300

2026-11-06T11:34+0300

görüş

yunanistan

batı nil virüsü

menenjit

salgın

enfeksiyon

sivrisinek

türkiye

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Türkiye’nin kapı komşusu Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakalarındaki artış, bölgedeki halk sağlığı risklerini yeniden gündeme getirdi. Yıl başından bu yana 457 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetti. Hastaların 287'sinde ise menenjit ve ensefalit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen ciddi tablolar gelişti. Yunanistan'daki vaka artışının nedenlerini, iklim değişikliğinin virüsün yayılımına etkisini ve Türkiye açısından oluşturabileceği riskleri Sputnik'e değerlendiren Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Doç. Dr. Nevin İnce, Batı Nil virüsünün yeni ortaya çıkan bir enfeksiyon olmadığını, Türkiye'de de 2010 yılından bu yana insan vakalarının bildirildiğini belirtti.‘Batı Nil virüsü yalnızca Yunanistan'ın sorunu değil’Yunanistan'daki 2026 yılı verilerinin geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında belirgin bir vaka artışına işaret ettiğini kaydeden İnce, şu değerlendirmede bulundu:‘Sıcak mevsimin uzaması bulaşmanın görülebileceği dönemi genişletiyor’İklim koşullarının Batı Nil virüsünün yayılımında önemli bir rol oynadığını belirten İnce, sıcaklık artışının sivrisineklerin çoğalmasını ve virüsün sivrisinek içerisinde gelişmesini kolaylaştırabildiğini ifade etti:‘Tokalaşmakla, sarılmakla ya da aynı ortamda bulunmakla bulaşmıyor’Hastalığın grip gibi günlük temasla bulaşmadığını vurgulayan İnce, şu bilgileri paylaştı:‘Her 150 enfeksiyondan birinde merkezi sinir sistemi etkileniyor’Batı Nil virüsünün bazı hastalarda merkezi sinir sistemini etkileyerek ağır sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirten İnce, yaklaşık her 150 enfeksiyondan birinde ciddi hastalık tablolarının gelişebildiğini kaydetti:‘İnsanlar için ruhsatlandırılmış bir aşı henüz yok’İnce Batı Nil virüsüne karşı insanlar için ruhsatlandırılmış bir aşı bulunmadığını söyledi:‘Yunanistan'daki vaka artışı Türkiye için de önemli bir uyarı’İnce, Yunanistan'daki vaka artışının Türkiye açısından da önemli bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti:‘Nedeni açıklanamayan menenjit ve ensefalit vakalarında Batı Nil virüsü akla getirilmeli’İnce, Türkiye açısından erken tanının önemine dikkat çekti:‘Sivrisinek mücadelesini yalnızca ilaçlama olarak düşünmemek lazım’Batı Nil virüsünden korunmak için bireysel önlemlerin de önemli olduğunu belirten İnce, şu tavsiyelerde bulundu:İnce, mücadelede insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan Tek Sağlık yaklaşımının önemini de vurguladı. İnsanlardaki vakaların izlenmesinin yanı sıra sivrisineklerin ve kuşlardaki virüs dolaşımının da takip edilmesi gerektiğini belirtti. Batı Nil virüsünün toplumda paniğe neden olacak bir hastalık olarak değil, dikkatle izlenmesi ve önlem alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yunanistanda-bati-nil-virusu-alarmi-10-bin-donumluk-alanda-olaganustu-ilaclama-1108306564.html

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yunanistan, batı nil virüsü, menenjit, salgın, enfeksiyon, sivrisinek, türkiye