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Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: 10 bin dönümlük alanda olağanüstü ilaçlama
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: 10 bin dönümlük alanda olağanüstü ilaçlama
Sputnik Türkiye
Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakalarındaki hızlı artış üzerine Attika Bölgesi’nde olağanüstü önlemler alındı. Atina’nın doğusundaki 10 bin dönümlük alan gece... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T01:00+0300
2026-08-28T01:00+0300
dünya
attika
atina
avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)
batı nil virüsü
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Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakalarının son dönemde hızla artması üzerine Attika Bölgesi’nde olağanüstü ilaçlama gerçekleştirildi.Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina’nın doğusunda bulunan yaklaşık 10 bin dönümlük alanın ilaçlanmasına karar verildi. Karar doğrultusunda ilgili bölgelerde gece saatlerinde acil ve olağanüstü ilaçlama yapıldı.Attika Bölge Valisi Nikos Hardalias, konuya ilişkin açıklamasında kamu sağlığının önemine dikkat çekerek, “Böylesine kritik bir kamu sağlığı meselesi karşısında rehavete kapılmamalıyız.” ifadelerini kullandı.Vakaların artış gösterdiğine işaret eden Hardalias, sivrisineklerden kişisel korunmanın da mücadelede önemli bir unsur olduğunu vurguladı.2026’da vaka sayısı 232’ye çıktıYunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 19-26 Ağustos tarihleri arasında ülkede 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Böylece 2026 yılı boyunca virüs tespit edilen kişi sayısı 232’ye yükseldi.Batı Nil virüsü nedeniyle yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı da son bir haftada 6 kişi artarak 19’a ulaştı.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre ise Yunanistan, İtalya’nın ardından Avrupa’da en fazla Batı Nil virüsü vakasının görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.
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attika, atina, avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc), batı nil virüsü
attika, atina, avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc), batı nil virüsü

Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: 10 bin dönümlük alanda olağanüstü ilaçlama

01:00 28.08.2026
© Пресс-служба премьер-министра Греции / Multimedya arşivine gidinYunanistan - bayrak
Yunanistan - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© Пресс-служба премьер-министра Греции
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Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakalarındaki hızlı artış üzerine Attika Bölgesi’nde olağanüstü önlemler alındı. Atina’nın doğusundaki 10 bin dönümlük alan gece saatlerinde acil olarak ilaçlandı. Ülkede 2026’da vaka sayısı 232’ye, virüs kaynaklı can kaybı ise 19’a yükseldi.
Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakalarının son dönemde hızla artması üzerine Attika Bölgesi’nde olağanüstü ilaçlama gerçekleştirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina’nın doğusunda bulunan yaklaşık 10 bin dönümlük alanın ilaçlanmasına karar verildi. Karar doğrultusunda ilgili bölgelerde gece saatlerinde acil ve olağanüstü ilaçlama yapıldı.
Attika Bölge Valisi Nikos Hardalias, konuya ilişkin açıklamasında kamu sağlığının önemine dikkat çekerek, “Böylesine kritik bir kamu sağlığı meselesi karşısında rehavete kapılmamalıyız.” ifadelerini kullandı.
Vakaların artış gösterdiğine işaret eden Hardalias, sivrisineklerden kişisel korunmanın da mücadelede önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

2026’da vaka sayısı 232’ye çıktı

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 19-26 Ağustos tarihleri arasında ülkede 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Böylece 2026 yılı boyunca virüs tespit edilen kişi sayısı 232’ye yükseldi.
Batı Nil virüsü nedeniyle yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı da son bir haftada 6 kişi artarak 19’a ulaştı.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre ise Yunanistan, İtalya’nın ardından Avrupa’da en fazla Batı Nil virüsü vakasının görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.
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