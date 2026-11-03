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Rapçi Killa Hakan yoğun bakıma alındı
Rapçi Killa Hakan yoğun bakıma alındı
Sputnik Türkiye
Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T10:45+0300
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Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki rapçi Killa Hakan'ın, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.Avukatı açıklama yaptıSanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan avukatı Şükrü Sarıdere, Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğunu doğruladı.Sarıdere, yaptığı açıklamada, "Killa Hakan yaşamış olduğu bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görmekte. Sağlık durumuyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgiler şu an için bununla sınırlı." ifadelerini kullandı.Sanatçının ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini isteyen Sarıdere, doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısında bulundu. Yeni bir gelişme yaşanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.Killa Hakan'ın hastalığına ve sağlık durumunun ciddiyetine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.2022'de de yoğun bakımda tedavi görmüştüKilla Hakan, Haziran 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.O dönemde bağışıklık sisteminin ciddi şekilde etkilendiği, böbrekleri ve akciğerlerinde sorunlar yaşadığı açıklanan rapçi, haftalar süren tedavisinin ardından yoğun bakımdan çıkmıştı.Eylül 2022'de sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, yaşadığı ağır sağlık sorunlarının ardından iyileşme sürecine girdiğini duyurmuştu.Killa Hakan kimdir?Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973'te Almanya'nın Berlin kentinde doğdu. Ailesi Türkiye'den Almanya'ya işçi olarak göç eden sanatçı, çocukluğunu ve gençliğini Türk göçmen nüfusunun yoğun olduğu Kreuzberg semtinde geçirdi.Türkçe rap müziğinin Avrupa'daki öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen Killa Hakan, müzik kariyerine 1990'lı yıllarda Berlin'in hip-hop kültürünün önemli gruplarından Islamic Force çevresinde başladı. 2002'de yayımladığı "Çakallar" albümüyle solo kariyerine adım atan sanatçı, ardından "Rapüstad", "Semt Semt Sokak", "Kreuzberg City" ve "Bomba Plak" gibi çalışmalara imza attı. Ceza, Fuat Ergin, Eko Fresh ve Türkiye'den çok sayıda rapçiyle ortak projelerde yer alan Killa Hakan, özellikle "Fight Kulüp" projesiyle genç kuşak rap dinleyicileri arasında da geniş bir kitleye ulaştı.
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killa hakan, fuat ergin, kreuzberg , berlin, türkçe
killa hakan, fuat ergin, kreuzberg , berlin, türkçe

Rapçi Killa Hakan yoğun bakıma alındı

10:45 03.11.2026
© YouTube/TRT BelgeselCeza, Killa Hakan
Ceza, Killa Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© YouTube/TRT Belgesel
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Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.
Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki rapçi Killa Hakan'ın, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Avukatı açıklama yaptı

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan avukatı Şükrü Sarıdere, Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğunu doğruladı.
Sarıdere, yaptığı açıklamada, "Killa Hakan yaşamış olduğu bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görmekte. Sağlık durumuyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgiler şu an için bununla sınırlı." ifadelerini kullandı.
Sanatçının ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini isteyen Sarıdere, doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısında bulundu. Yeni bir gelişme yaşanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.
Killa Hakan'ın hastalığına ve sağlık durumunun ciddiyetine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

2022'de de yoğun bakımda tedavi görmüştü

Killa Hakan, Haziran 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
O dönemde bağışıklık sisteminin ciddi şekilde etkilendiği, böbrekleri ve akciğerlerinde sorunlar yaşadığı açıklanan rapçi, haftalar süren tedavisinin ardından yoğun bakımdan çıkmıştı.
Eylül 2022'de sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, yaşadığı ağır sağlık sorunlarının ardından iyileşme sürecine girdiğini duyurmuştu.

Killa Hakan kimdir?

Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973'te Almanya'nın Berlin kentinde doğdu. Ailesi Türkiye'den Almanya'ya işçi olarak göç eden sanatçı, çocukluğunu ve gençliğini Türk göçmen nüfusunun yoğun olduğu Kreuzberg semtinde geçirdi.
Türkçe rap müziğinin Avrupa'daki öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen Killa Hakan, müzik kariyerine 1990'lı yıllarda Berlin'in hip-hop kültürünün önemli gruplarından Islamic Force çevresinde başladı. 2002'de yayımladığı "Çakallar" albümüyle solo kariyerine adım atan sanatçı, ardından "Rapüstad", "Semt Semt Sokak", "Kreuzberg City" ve "Bomba Plak" gibi çalışmalara imza attı. Ceza, Fuat Ergin, Eko Fresh ve Türkiye'den çok sayıda rapçiyle ortak projelerde yer alan Killa Hakan, özellikle "Fight Kulüp" projesiyle genç kuşak rap dinleyicileri arasında da geniş bir kitleye ulaştı.
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