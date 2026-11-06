https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/agitten-kiev-yakinlarindaki-gizli-hapishane-iddialarina-yorum-yok-1110174330.html

AGİT’ten Kiev yakınlarındaki gizli hapishane iddialarına yorum yok

AGİT’ten Kiev yakınlarındaki gizli hapishane iddialarına yorum yok

Sputnik Türkiye

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, Kiev yakınlarında gizli bir hapishane bulunduğu iddialarına ilişkin, olayın koşullarının netleşmediğini ve... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T20:18+0300

2026-11-06T20:18+0300

2026-11-06T20:18+0300

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR), Kiev yakınlarındaki Petropavlovska Borşahovka’da işkence uygulamalarının olduğu gizli bir hapishane bulunduğu iddialarıyla ilgili Sputnik’in sorusunu yanıtladı.Büronun yanıtında, “Olayın somut koşulları belirsizliğini koruyor. ODIHR, doğrulayamadığı olaylar hakkında yorum yapamaz” ifadelerine yer verildi.Rus yetkililerin daha önce defalarca dikkat çektiği "Ukrayna'da 2014'ten bu yana faaliyet gösteren işkence merkezleri" konusu yeniden gündem oldu. 2 Kasım’da Kiev yakınlarındaki Petropavlovska Borşahovka’da, aralarında bir gencin de bulunduğu kişilerin alıkonularak işkence gördüğü bir binanın önünde toplanan kalabalık, olayın Ukrayna kamuoyunda geniş yankı uyandırmasına yol açtı.Ukrayna makamları olayın ardından protestocuları sindirmeye yönelik adımlar atıyor. Söz konusu gizli hapishanenin bulunduğu bölgeye giden bir sağlık çalışanı, bir ambulans şoförü ve bir kadın tutuklanırken protestoya katılan diğer kişilerin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/ukraynadaki-gizli-cezaevlerinde-tutulan-eski-mahkum-insanlara-yapilan-iskenceleri-anlatti-1110160208.html

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agi̇t, agi̇t demokratik kurumlar ve i̇nsan hakları ofisi (odihr), ukrayna, kiev, cezaevi, i̇şkence, sputnik