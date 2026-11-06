https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/agitten-kiev-yakinlarindaki-gizli-hapishane-iddialarina-yorum-yok-1110174330.html
AGİT’ten Kiev yakınlarındaki gizli hapishane iddialarına yorum yok
AGİT’ten Kiev yakınlarındaki gizli hapishane iddialarına yorum yok
Sputnik Türkiye
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, Kiev yakınlarında gizli bir hapishane bulunduğu iddialarına ilişkin, olayın koşullarının netleşmediğini ve... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T20:18+0300
2026-11-06T20:18+0300
2026-11-06T20:18+0300
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR), Kiev yakınlarındaki Petropavlovska Borşahovka’da işkence uygulamalarının olduğu gizli bir hapishane bulunduğu iddialarıyla ilgili Sputnik’in sorusunu yanıtladı.Büronun yanıtında, “Olayın somut koşulları belirsizliğini koruyor. ODIHR, doğrulayamadığı olaylar hakkında yorum yapamaz” ifadelerine yer verildi.Rus yetkililerin daha önce defalarca dikkat çektiği "Ukrayna'da 2014'ten bu yana faaliyet gösteren işkence merkezleri" konusu yeniden gündem oldu. 2 Kasım’da Kiev yakınlarındaki Petropavlovska Borşahovka’da, aralarında bir gencin de bulunduğu kişilerin alıkonularak işkence gördüğü bir binanın önünde toplanan kalabalık, olayın Ukrayna kamuoyunda geniş yankı uyandırmasına yol açtı.Ukrayna makamları olayın ardından protestocuları sindirmeye yönelik adımlar atıyor. Söz konusu gizli hapishanenin bulunduğu bölgeye giden bir sağlık çalışanı, bir ambulans şoförü ve bir kadın tutuklanırken protestoya katılan diğer kişilerin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/ukraynadaki-gizli-cezaevlerinde-tutulan-eski-mahkum-insanlara-yapilan-iskenceleri-anlatti-1110160208.html
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agi̇t, agi̇t demokratik kurumlar ve i̇nsan hakları ofisi (odihr), ukrayna, kiev, cezaevi, i̇şkence, sputnik
AGİT’ten Kiev yakınlarındaki gizli hapishane iddialarına yorum yok
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, Kiev yakınlarında gizli bir hapishane bulunduğu iddialarına ilişkin, olayın koşullarının netleşmediğini ve doğrulayamadığı gelişmeler hakkında yorum yapamayacağını belirtti.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR), Kiev yakınlarındaki Petropavlovska Borşahovka’da işkence uygulamalarının olduğu gizli bir hapishane bulunduğu iddialarıyla ilgili Sputnik’in sorusunu yanıtladı.
Büronun yanıtında, “Olayın somut koşulları belirsizliğini koruyor. ODIHR, doğrulayamadığı olaylar hakkında yorum yapamaz” ifadelerine yer verildi.
Rus yetkililerin daha önce defalarca dikkat çektiği "Ukrayna'da 2014'ten bu yana faaliyet gösteren işkence merkezleri" konusu yeniden gündem oldu. 2 Kasım’da Kiev yakınlarındaki Petropavlovska Borşahovka’da, aralarında bir gencin de bulunduğu kişilerin alıkonularak işkence gördüğü bir binanın önünde toplanan kalabalık, olayın Ukrayna kamuoyunda geniş yankı uyandırmasına yol açtı.
Ukrayna makamları olayın ardından protestocuları sindirmeye yönelik adımlar atıyor. Söz konusu gizli hapishanenin bulunduğu bölgeye giden bir sağlık çalışanı, bir ambulans şoförü ve bir kadın tutuklanırken protestoya katılan diğer kişilerin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.