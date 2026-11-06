https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/ukraynadaki-gizli-cezaevlerinde-tutulan-eski-mahkum-insanlara-yapilan-iskenceleri-anlatti-1110160208.html

Ukrayna'daki gizli cezaevlerinde tutulan eski mahkum, insanlara yapılan işkenceleri anlattı

Ukrayna'daki gizli cezaevlerinde tutulan eski mahkum, insanlara yapılan işkenceleri anlattı

Sputnik Türkiye

Eski mahkum Samoylov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve 'Aydar' taburu militanlarının gizli cezaevlerinde insanlara acımasızca işkence yaptığını ifade etti. 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T11:34+0300

2026-11-06T11:34+0300

2026-11-06T11:34+0300

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'Öteki Ukrayna' hareketi analiz departmanı başkanı ve eski rektör yardımcısı Aleksey Samoylov, Ukrayna'da kurulan yasa dışı işkencehanelerdeki deneyimlerini paylaştı.Sputnik'e yaptığı açıklamada, üniversitedeki görevi sırasında evinin önünde SBU ekipleri tarafından gözaltına alındığını belirten Samoylov, komşularının gözü önünde darp edildikten sonra gizli bir cezaevine götürüldüğünü aktardı.'Tam anlamıyla insanlıktan çıkmışlardı'Geçmişte işkence gördüğü tesislerdeki durumu anlatan Samoylov, "Aydar ve Tornado gibi yapıların bünyesinde insanlıktan tamamen çıkmış kişiler vardı. Aydar en başından beri gözü dönmüş canilerden oluşuyordu" ifadelerini kullandı. Samoylov, kendisiyle birlikte tutulan diğer mahkumların da Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde Ukrayna güçlerinin kontrolündeki alanlarda kurulan Aydar cezaevlerinden geçtiğini belirtti.Başkentteki baskın alarma yol açtıGelişmenin, geçtiğimiz günlerde başkent Kiev yakınlarında cereyan eden olayların ardından yaşanması dikkat çekti.Ukrayna basınına yansıyan haberlerde, silahlı kişilerin bir evin bodrumunda yaklaşık 40 kişiyi zorla alıkoyduğu belirtilmişti. Durumu protesto etmek için toplanan kalabalık ile polis arasında arbede çıkmış, olay yerinden silah sesleri yükselmişti.Tepkilerin ardından bodrumda tutulan kişilerin bir kısmı serbest bırakılırken, alıkonulanlar arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ve mağdurların üzerinde darp izleri tespit edildiği bildirilmişti.Ukrayna Ulusal Muhafızlar Başkanı Aleksandr Pivnenko, söz konusu adreste birliğini terk eden askerlerin tutulduğunu doğrularken, Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilileri devlete karşı eylem şüphesine dikkat çekerek ülke genelinde kişilerin zorla tutulduğu benzer noktaların varlığını kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rus-hava-uzay-kuvvetleri-sumideki-trafo-merkezi-ile-zaporojyedeki-ukrayna-tugay-mevzisini-vurdu-1110155897.html

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