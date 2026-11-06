https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trump-iranin-kalanini-yok-etmemek-en-iyisi-ama-belki-de-buna-mecbur-kalacagim-yakinda-1110149759.html
Trump: İran'ın kalanını yok etmemek en iyisi ama belki de buna mecbur kalacağım, yakında öğreneceksiniz
Trump: İran'ın kalanını yok etmemek en iyisi ama belki de buna mecbur kalacağım, yakında öğreneceksiniz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda arabulucuların Washington'un onayı olmadan harekete geçemeyeceğini söyledi. Ek olarak, saldırıların devamı ile ilgili... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T02:19+0300
2026-11-06T02:19+0300
2026-11-06T02:20+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
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i̇ran
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak uluslararası arabulucuların önerileri çerçevesinde Washington'ın doğrudan onayı olmadan hiçbir adım atamayacağını söyledi.Trump, ABD'nin İran'ın nükleer programının geleceğine ilişkin arabulucuların önerileri hakkındaki görüşmelere katılıp katılmadığı sorusuna, şöyle yanıt verdi:'Yakında öğreneceksiniz'Ayrıca Trump, İrana saldırıların devamı hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trump-dmitriyev-ile-gorustu-anlasma-tum-avrupayi-etkileyebilir-1110149196.html
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abd, donald trump, i̇ran
Trump: İran'ın kalanını yok etmemek en iyisi ama belki de buna mecbur kalacağım, yakında öğreneceksiniz
02:19 06.11.2026 (güncellendi: 02:20 06.11.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda arabulucuların Washington'un onayı olmadan harekete geçemeyeceğini söyledi. Ek olarak, saldırıların devamı ile ilgili "Ne karar vereceğimizi yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak uluslararası arabulucuların önerileri çerçevesinde Washington'ın doğrudan onayı olmadan hiçbir adım atamayacağını söyledi.
Trump, ABD'nin İran'ın nükleer programının geleceğine ilişkin arabulucuların önerileri hakkındaki görüşmelere katılıp katılmadığı sorusuna, şöyle yanıt verdi:
"Onlar bizim onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar. Size ne dediğimi hatırlayın: İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Onlar bizim onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar"
Ayrıca Trump, İrana saldırıların devamı hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
İran'ın incelediği önerilerin ne içerdiği önemli değil, çünkü nükleer silaha sahip olamayacak. İran'da 7 ay önce varlığımıza başladığımızdan beri kontrol etmek istediğimiz her şeyi kontrol altına aldık. İran'ın kalanını yok etmemek en iyisi ama belki de buna mecbur kalacağım. İran konusunda ne karar vereceğimizi yakında öğreneceksiniz