https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trump-iranin-kalanini-yok-etmemek-en-iyisi-ama-belki-de-buna-mecbur-kalacagim-yakinda-1110149759.html

Trump: İran'ın kalanını yok etmemek en iyisi ama belki de buna mecbur kalacağım, yakında öğreneceksiniz

Trump: İran'ın kalanını yok etmemek en iyisi ama belki de buna mecbur kalacağım, yakında öğreneceksiniz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda arabulucuların Washington'un onayı olmadan harekete geçemeyeceğini söyledi. Ek olarak, saldırıların devamı ile ilgili... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T02:19+0300

2026-11-06T02:19+0300

2026-11-06T02:20+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak uluslararası arabulucuların önerileri çerçevesinde Washington'ın doğrudan onayı olmadan hiçbir adım atamayacağını söyledi.Trump, ABD'nin İran'ın nükleer programının geleceğine ilişkin arabulucuların önerileri hakkındaki görüşmelere katılıp katılmadığı sorusuna, şöyle yanıt verdi:'Yakında öğreneceksiniz'Ayrıca Trump, İrana saldırıların devamı hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trump-dmitriyev-ile-gorustu-anlasma-tum-avrupayi-etkileyebilir-1110149196.html

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abd, donald trump, i̇ran