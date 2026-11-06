Trump, Dmitriyev ile görüştü: Anlaşma tüm Avrupa’yı etkileyebilir

Size sadece şunu söylüyorum: Bir anlaşma olacak. Bu büyük bir anlaşma olacak ve yalnızca Ukrayna’yı ilgilendirmeyecek. Çok kapsamlı olacak. Yalnızca Ukrayna’yı değil, hatta tüm Avrupa’yı etkileyebileceğini bile söyleyebilirim. Büyük, harika bir anlaşma olacak ve herkes bundan çok memnun kalacak.