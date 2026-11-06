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Trump, Dmitriyev ile görüştü: Anlaşma tüm Avrupa’yı etkileyebilir
Trump, Dmitriyev ile görüştü: Anlaşma tüm Avrupa’yı etkileyebilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ile görüşme yaptığını söyledi. Görüşmenin ayrıntılarını açıklamayan Trump... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T01:11+0300
2026-11-06T01:11+0300
dünya
donald trump
kirill dmitriyev
rusya
ukrayna
abd
anlaşma
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ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev ile bir araya geldiğini belirtti.Görüşmeye ilişkin soruya “Evet” yanıtını veren Trump, “Tam olarak ne konuştuğumuzu size anlatamam” dedi.Görüşmenin içeriğini paylaşmayan Trump, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik çalışmalar hakkında şunları söyledi:Trump, Ukrayna heyetiyle ise görüşmediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/dmitriyev-putin-trumpin-ukraynada-baris-cabalarini-takdir-ediyor-1110143367.html
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donald trump, kirill dmitriyev, rusya, ukrayna, abd, anlaşma, avrupa
donald trump, kirill dmitriyev, rusya, ukrayna, abd, anlaşma, avrupa

Trump, Dmitriyev ile görüştü: Anlaşma tüm Avrupa’yı etkileyebilir

01:11 06.11.2026
© REUTERS Umit BektasTrump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında 'bir şeyler olacağını' söyledi
Trump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında 'bir şeyler olacağını' söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© REUTERS Umit Bektas
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ile görüşme yaptığını söyledi. Görüşmenin ayrıntılarını açıklamayan Trump, Ukrayna’daki barış sürecine ilişkin anlaşmanın yalnızca Ukrayna’yı değil, tüm Avrupa’yı etkileyebileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev ile bir araya geldiğini belirtti.
Görüşmeye ilişkin soruya “Evet” yanıtını veren Trump, “Tam olarak ne konuştuğumuzu size anlatamam” dedi.
Görüşmenin içeriğini paylaşmayan Trump, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik çalışmalar hakkında şunları söyledi:
Size sadece şunu söylüyorum: Bir anlaşma olacak. Bu büyük bir anlaşma olacak ve yalnızca Ukrayna’yı ilgilendirmeyecek. Çok kapsamlı olacak. Yalnızca Ukrayna’yı değil, hatta tüm Avrupa’yı etkileyebileceğini bile söyleyebilirim. Büyük, harika bir anlaşma olacak ve herkes bundan çok memnun kalacak.
Trump, Ukrayna heyetiyle ise görüşmediğini belirtti.
Kirill Dmitriyev ve Melania Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
DÜNYA
Dmitriyev: Putin, Trump’ın Ukrayna’da barış çabalarını takdir ediyor
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