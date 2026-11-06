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'Trump Hegseth'i görevden almayı değerlendiriyor'
'Trump Hegseth'i görevden almayı değerlendiriyor'
Sputnik Türkiye
ABD medyası tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden almayı gündemine aldığı ve yerine geçebilecek isimler konusunda bazı... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T04:47+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması ihtimalini değerlendirdiği ve bu göreve getirilebilecek alternatif isimler üzerinde durduğu iddia edildi.NBC News'ün haberinde Trump'ın son günlerde bazı yakın müttefiklerine Hegseth'i görevden almayı düşündüğünü söylediği, Trump'ın ara seçimler öncesinde bazı kişilere, Hegseth'in yerine hangi ismi önereceklerini sorduğu ileri sürüldü.Konuya yakın dört ayrı kaynak ise Hegseth'in önceden planlanan bazı seyahatlerini iptal ettiğini öne sürdü. Bu kaynaklardan ikisi, söz konusu gelişmelerin Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenleme seçeneğini değerlendirmesiyle bağlantılı olabileceğini ifade etti.Hegseth'in Beyaz Saray'daki toplantıda bulunmadığı öne sürüldüİsmi açıklanmayan üst düzey bir yetkili ile toplantı hakkında bilgi sahibi iki kişi, Hegseth'in 3 Kasım Salı günü Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılmadığını aktardı.Trump ve ekibinin seçim sonuçlarını takip etmek amacıyla bir araya geldiği toplantıda Hegseth'in yer almayan az sayıdaki yetkiliden biri olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığından bir yetkili, Hegseth'in söz konusu tarihte Washington'da bulunduğunu doğrularken, toplantıya neden katılmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.Trump'tan Hegseth'in görevde kalacağı mesajıDaha önce Trump, ABC muhabiri Jonathan Karl'a yaptığı açıklamada, Hegseth'in görevden alınması yönündeki çağrılara ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Trump, "Onu görevde tutmak için her türlü niyetim var." diyerek Savunma Bakanı'nı görevinde tutma eğiliminde olduğunu belirtmişti.Hegseth hakkında kendisine memnuniyetsizlik içeren görüşlerin iletildiğine de değinen Trump, "Bu konuda telefonlar alıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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abd, donald trump, pete hegseth, i̇ran, washington, nbc news, abc
abd, donald trump, pete hegseth, i̇ran, washington, nbc news, abc
'Trump Hegseth'i görevden almayı değerlendiriyor'
ABD medyası tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden almayı gündemine aldığı ve yerine geçebilecek isimler konusunda bazı isimlerle görüştüğü öne sürüldü. İddiaların, Hegseth'in bazı seyahatlerini iptal etmesi ve Beyaz Saray'daki seçim gecesi toplantısında yer almamasıyla gündeme geldiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması ihtimalini değerlendirdiği ve bu göreve getirilebilecek alternatif isimler üzerinde durduğu iddia edildi.
NBC News'ün haberinde Trump'ın son günlerde bazı yakın müttefiklerine Hegseth'i görevden almayı düşündüğünü söylediği, Trump'ın ara seçimler öncesinde bazı kişilere, Hegseth'in yerine hangi ismi önereceklerini sorduğu ileri sürüldü.
Konuya yakın dört ayrı kaynak ise Hegseth'in önceden planlanan bazı seyahatlerini iptal ettiğini öne sürdü. Bu kaynaklardan ikisi, söz konusu gelişmelerin Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenleme seçeneğini değerlendirmesiyle bağlantılı olabileceğini ifade etti.
Hegseth'in Beyaz Saray'daki toplantıda bulunmadığı öne sürüldü
İsmi açıklanmayan üst düzey bir yetkili ile toplantı hakkında bilgi sahibi iki kişi, Hegseth'in 3 Kasım Salı günü Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılmadığını aktardı.
Trump ve ekibinin seçim sonuçlarını takip etmek amacıyla bir araya geldiği toplantıda Hegseth'in yer almayan az sayıdaki yetkiliden biri olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığından bir yetkili, Hegseth'in söz konusu tarihte Washington'da bulunduğunu doğrularken, toplantıya neden katılmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.
Trump'tan Hegseth'in görevde kalacağı mesajı
Daha önce Trump, ABC muhabiri Jonathan Karl'a yaptığı açıklamada, Hegseth'in görevden alınması yönündeki çağrılara ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Trump, "Onu görevde tutmak için her türlü niyetim var." diyerek Savunma Bakanı'nı görevinde tutma eğiliminde olduğunu belirtmişti.
Hegseth hakkında kendisine memnuniyetsizlik içeren görüşlerin iletildiğine de değinen Trump, "Bu konuda telefonlar alıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.