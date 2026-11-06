https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trump-hegsethi-gorevden-almayi-degerlendiriyor-1110150568.html

'Trump Hegseth'i görevden almayı değerlendiriyor'

'Trump Hegseth'i görevden almayı değerlendiriyor'

Sputnik Türkiye

ABD medyası tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden almayı gündemine aldığı ve yerine geçebilecek isimler konusunda bazı... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T04:47+0300

2026-11-06T04:47+0300

2026-11-06T04:47+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması ihtimalini değerlendirdiği ve bu göreve getirilebilecek alternatif isimler üzerinde durduğu iddia edildi.NBC News'ün haberinde Trump'ın son günlerde bazı yakın müttefiklerine Hegseth'i görevden almayı düşündüğünü söylediği, Trump'ın ara seçimler öncesinde bazı kişilere, Hegseth'in yerine hangi ismi önereceklerini sorduğu ileri sürüldü.Konuya yakın dört ayrı kaynak ise Hegseth'in önceden planlanan bazı seyahatlerini iptal ettiğini öne sürdü. Bu kaynaklardan ikisi, söz konusu gelişmelerin Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenleme seçeneğini değerlendirmesiyle bağlantılı olabileceğini ifade etti.Hegseth'in Beyaz Saray'daki toplantıda bulunmadığı öne sürüldüİsmi açıklanmayan üst düzey bir yetkili ile toplantı hakkında bilgi sahibi iki kişi, Hegseth'in 3 Kasım Salı günü Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılmadığını aktardı.Trump ve ekibinin seçim sonuçlarını takip etmek amacıyla bir araya geldiği toplantıda Hegseth'in yer almayan az sayıdaki yetkiliden biri olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığından bir yetkili, Hegseth'in söz konusu tarihte Washington'da bulunduğunu doğrularken, toplantıya neden katılmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.Trump'tan Hegseth'in görevde kalacağı mesajıDaha önce Trump, ABC muhabiri Jonathan Karl'a yaptığı açıklamada, Hegseth'in görevden alınması yönündeki çağrılara ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Trump, "Onu görevde tutmak için her türlü niyetim var." diyerek Savunma Bakanı'nı görevinde tutma eğiliminde olduğunu belirtmişti.Hegseth hakkında kendisine memnuniyetsizlik içeren görüşlerin iletildiğine de değinen Trump, "Bu konuda telefonlar alıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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