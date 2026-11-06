Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/herzog-eisenkotu-67-netanyahuyu-46-milletvekili-destekliyor-hukumeti-kuracak-kisiyi-pazar-gunu-1110150391.html
Herzog: Eisenkot'u 67, Netanyahu'yu 46 milletvekili destekliyor, hükümeti kuracak kişiyi pazar günü açıklayacağım
Herzog: Eisenkot'u 67, Netanyahu'yu 46 milletvekili destekliyor, hükümeti kuracak kişiyi pazar günü açıklayacağım
Sputnik Türkiye
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini hangi siyasi lidere vereceğini pazar günü duyuracağını açıkladı. Meclisteki istişarelerde Gadi... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T04:10+0300
2026-11-06T04:10+0300
dünya
i̇srail
isaac herzog
benyamin netanyahu
gadi eisenkot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/10/1077449346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304850822000d9ac70dcbe14595f58e0.jpg
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Mecliste temsil edilen siyasi partilerle yürüttüğü görüşmelerin tamamlanmasının ardından hükümeti kurma görevini üstlenecek ismi pazar günü açıklayacağını bildirdi.Görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Herzog, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor." ifadesini kullandı.Herzog, yapılan toplantılarda muhalefet bloğunda yer alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurmasını destekleyen milletvekili sayısının 67 olduğunu belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen milletvekillerinin sayısının ise 46'da kaldığını kaydetti.Hükümeti kurma görevini vereceği ismi belirleme yetkisinin kendisinde olduğunu hatırlatan Herzog, şu değerlendirmede bulundu:Siyasi tablodaki belirsizliği gidermek amacıyla bazı parti liderleriyle bireysel görüşmeler gerçekleştireceğini aktaran Herzog, hükümeti kurma görevini pazar günü bir lidere vermeyi planladığını açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trump-iranin-kalanini-yok-etmemek-en-iyisi-ama-belki-de-buna-mecbur-kalacagim-yakinda-1110149759.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/10/1077449346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f09a73cfbced75837be6e36da15fe505.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, isaac herzog, benyamin netanyahu, gadi eisenkot
i̇srail, isaac herzog, benyamin netanyahu, gadi eisenkot

Herzog: Eisenkot'u 67, Netanyahu'yu 46 milletvekili destekliyor, hükümeti kuracak kişiyi pazar günü açıklayacağım

04:10 06.11.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Baderİsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Abone ol
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini hangi siyasi lidere vereceğini pazar günü duyuracağını açıkladı. Meclisteki istişarelerde Gadi Eisenkot'u destekleyen milletvekillerinin sayısı 67'ye ulaşırken, Binyamin Netanyahu'ya destek 46 milletvekiliyle sınırlı kaldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Mecliste temsil edilen siyasi partilerle yürüttüğü görüşmelerin tamamlanmasının ardından hükümeti kurma görevini üstlenecek ismi pazar günü açıklayacağını bildirdi.
Görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Herzog, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor." ifadesini kullandı.
Herzog, yapılan toplantılarda muhalefet bloğunda yer alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurmasını destekleyen milletvekili sayısının 67 olduğunu belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen milletvekillerinin sayısının ise 46'da kaldığını kaydetti.
Hükümeti kurma görevini vereceği ismi belirleme yetkisinin kendisinde olduğunu hatırlatan Herzog, şu değerlendirmede bulundu:
"Yasaların bana verdiği yetki, hükümeti kimin kurma kabiliyetine sahip olduğunu belirlemektir. Bloklar arasındaki ve blokların kendi içindeki karşılıklı veto beyanları göz önüne alındığında, bu durum henüz tamamen netleşmiş değil."
Siyasi tablodaki belirsizliği gidermek amacıyla bazı parti liderleriyle bireysel görüşmeler gerçekleştireceğini aktaran Herzog, hükümeti kurma görevini pazar günü bir lidere vermeyi planladığını açıkladı:
Bu görüşmelerde partileri birbirleriyle iletişim kurmaya, İsrail halkı için istikrarlı ve iyi bir hükümet kurmaya teşvik etmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump: İran'ın kalanını yok etmemek en iyisi ama belki de buna mecbur kalacağım, yakında öğreneceksiniz
02:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала