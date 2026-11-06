https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/herzog-eisenkotu-67-netanyahuyu-46-milletvekili-destekliyor-hukumeti-kuracak-kisiyi-pazar-gunu-1110150391.html
Herzog: Eisenkot'u 67, Netanyahu'yu 46 milletvekili destekliyor, hükümeti kuracak kişiyi pazar günü açıklayacağım
Herzog: Eisenkot'u 67, Netanyahu'yu 46 milletvekili destekliyor, hükümeti kuracak kişiyi pazar günü açıklayacağım
Sputnik Türkiye
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini hangi siyasi lidere vereceğini pazar günü duyuracağını açıkladı. Meclisteki istişarelerde Gadi... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T04:10+0300
2026-11-06T04:10+0300
2026-11-06T04:10+0300
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Mecliste temsil edilen siyasi partilerle yürüttüğü görüşmelerin tamamlanmasının ardından hükümeti kurma görevini üstlenecek ismi pazar günü açıklayacağını bildirdi.Görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Herzog, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor." ifadesini kullandı.Herzog, yapılan toplantılarda muhalefet bloğunda yer alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurmasını destekleyen milletvekili sayısının 67 olduğunu belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen milletvekillerinin sayısının ise 46'da kaldığını kaydetti.Hükümeti kurma görevini vereceği ismi belirleme yetkisinin kendisinde olduğunu hatırlatan Herzog, şu değerlendirmede bulundu:Siyasi tablodaki belirsizliği gidermek amacıyla bazı parti liderleriyle bireysel görüşmeler gerçekleştireceğini aktaran Herzog, hükümeti kurma görevini pazar günü bir lidere vermeyi planladığını açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trump-iranin-kalanini-yok-etmemek-en-iyisi-ama-belki-de-buna-mecbur-kalacagim-yakinda-1110149759.html
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i̇srail, isaac herzog, benyamin netanyahu, gadi eisenkot
i̇srail, isaac herzog, benyamin netanyahu, gadi eisenkot
Herzog: Eisenkot'u 67, Netanyahu'yu 46 milletvekili destekliyor, hükümeti kuracak kişiyi pazar günü açıklayacağım
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini hangi siyasi lidere vereceğini pazar günü duyuracağını açıkladı. Meclisteki istişarelerde Gadi Eisenkot'u destekleyen milletvekillerinin sayısı 67'ye ulaşırken, Binyamin Netanyahu'ya destek 46 milletvekiliyle sınırlı kaldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Mecliste temsil edilen siyasi partilerle yürüttüğü görüşmelerin tamamlanmasının ardından hükümeti kurma görevini üstlenecek ismi pazar günü açıklayacağını bildirdi.
Görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Herzog, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor." ifadesini kullandı.
Herzog, yapılan toplantılarda muhalefet bloğunda yer alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurmasını destekleyen milletvekili sayısının 67 olduğunu belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen milletvekillerinin sayısının ise 46'da kaldığını kaydetti.
Hükümeti kurma görevini vereceği ismi belirleme yetkisinin kendisinde olduğunu hatırlatan Herzog, şu değerlendirmede bulundu:
"Yasaların bana verdiği yetki, hükümeti kimin kurma kabiliyetine sahip olduğunu belirlemektir. Bloklar arasındaki ve blokların kendi içindeki karşılıklı veto beyanları göz önüne alındığında, bu durum henüz tamamen netleşmiş değil."
Siyasi tablodaki belirsizliği gidermek amacıyla bazı parti liderleriyle bireysel görüşmeler gerçekleştireceğini aktaran Herzog, hükümeti kurma görevini pazar günü bir lidere vermeyi planladığını açıkladı:
Bu görüşmelerde partileri birbirleriyle iletişim kurmaya, İsrail halkı için istikrarlı ve iyi bir hükümet kurmaya teşvik etmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım.