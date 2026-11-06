https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/herzog-eisenkotu-67-netanyahuyu-46-milletvekili-destekliyor-hukumeti-kuracak-kisiyi-pazar-gunu-1110150391.html

Herzog: Eisenkot'u 67, Netanyahu'yu 46 milletvekili destekliyor, hükümeti kuracak kişiyi pazar günü açıklayacağım

Herzog: Eisenkot'u 67, Netanyahu'yu 46 milletvekili destekliyor, hükümeti kuracak kişiyi pazar günü açıklayacağım

Sputnik Türkiye

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini hangi siyasi lidere vereceğini pazar günü duyuracağını açıkladı. Meclisteki istişarelerde Gadi... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T04:10+0300

2026-11-06T04:10+0300

2026-11-06T04:10+0300

dünya

i̇srail

isaac herzog

benyamin netanyahu

gadi eisenkot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/10/1077449346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304850822000d9ac70dcbe14595f58e0.jpg

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Mecliste temsil edilen siyasi partilerle yürüttüğü görüşmelerin tamamlanmasının ardından hükümeti kurma görevini üstlenecek ismi pazar günü açıklayacağını bildirdi.Görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Herzog, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor." ifadesini kullandı.Herzog, yapılan toplantılarda muhalefet bloğunda yer alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurmasını destekleyen milletvekili sayısının 67 olduğunu belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen milletvekillerinin sayısının ise 46'da kaldığını kaydetti.Hükümeti kurma görevini vereceği ismi belirleme yetkisinin kendisinde olduğunu hatırlatan Herzog, şu değerlendirmede bulundu:Siyasi tablodaki belirsizliği gidermek amacıyla bazı parti liderleriyle bireysel görüşmeler gerçekleştireceğini aktaran Herzog, hükümeti kurma görevini pazar günü bir lidere vermeyi planladığını açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trump-iranin-kalanini-yok-etmemek-en-iyisi-ama-belki-de-buna-mecbur-kalacagim-yakinda-1110149759.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, isaac herzog, benyamin netanyahu, gadi eisenkot