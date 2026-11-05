https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/dmitriyev-putin-trumpin-ukraynada-baris-cabalarini-takdir-ediyor-1110143367.html
Dmitriyev: Putin, Trump’ın Ukrayna’da barış çabalarını takdir ediyor
Dmitriyev: Putin, Trump’ın Ukrayna’da barış çabalarını takdir ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T20:39+0300
2026-11-05T20:39+0300
2026-11-05T20:53+0300
dünya
kirill dmitriyev
vladimir putin
donald trump
ukrayna
rusya
alyoşki
melania trump
beyaz saray
yana lantratova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110143598_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a4ed442b0a673335bbf6b3d47a3294fb.jpg
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Melania Trump’ın Alyoşki’deki insani yardım misyonuna ilişkin Rus ve Ukraynalı heyetlerle görüşmesinde, Putin’in ABD Başkanı’nın esir takası, Amerikalı esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım önerilerine destek verdiğini belirtti.Trump’ın Putin’den esir takası, Amerikalı esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım çalışmalarına ilişkin bir dizi girişimi desteklemesini istediğini belirten Dmitriyev, Putin’in bu öneri ve girişimlere destek verdiğini ifade etti.Rusya ile ABD arasındaki işbirliğinin yalnızca iki ülke için değil, tüm dünya açısından önem taşıdığını vurgulayan Dmitriyev, şöyle devam etti:Melania Trump’a teşekkür ve resim hediyesiAlyoşki’de ateşkesin sağlanmasına sunduğu katkı nedeniyle Melania Trump’a teşekkür eden Dmitriyev, kendisine Alyoşkili 11 yaşındaki Lidiya’nın çizdiği resmi hediye etti.Dmitriyev, resimde “Melania’yı seviyorum” yazdığını belirtti.Melania Trump’tan Putin’e kişisel mektupMelania Trump, Beyaz Saray’daki görüşmede Putin’e kişisel bir mektup yazdığını açıklayarak Dmitriyev’den mektubu Rusya liderine iletmesini istedi.Melania Trump ayrıca, Alyoşki’deki ateşkesin daha kapsamlı bir barışın temelini oluşturmasını umduğunu belirterek, “Önemli olan bu girişimin mütevazı olması değil, onu olağanüstü bir şeye dönüştürme kararlılığıdır” dedi.Herson bölgesindeki Alyoşki kentinde insani ateşkesin Putin’in katılımı olmadan mümkün olamayacağını belirten Trump’ın katıldığı etkinliğe, Dmitriyev’in yanı sıra Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova da davet edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/beyaz-saray-melania-trump-rusya-ve-ukrayna-temsilcilerini-agirlayacak-1110077457.html
ukrayna
rusya
alyoşki
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110143598_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_53d68345628407360a6ca13c06a6c452.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kirill dmitriyev, vladimir putin, donald trump, ukrayna, rusya, alyoşki, melania trump, beyaz saray, yana lantratova
kirill dmitriyev, vladimir putin, donald trump, ukrayna, rusya, alyoşki, melania trump, beyaz saray, yana lantratova
Dmitriyev: Putin, Trump’ın Ukrayna’da barış çabalarını takdir ediyor
20:39 05.11.2026 (güncellendi: 20:53 05.11.2026)
Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını takdir ettiğini, esir takası ve insani yardım girişimlerini desteklediğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Melania Trump’ın Alyoşki’deki insani yardım misyonuna ilişkin Rus ve Ukraynalı heyetlerle görüşmesinde, Putin’in ABD Başkanı’nın esir takası, Amerikalı esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım önerilerine destek verdiğini belirtti.
Devlet Başkanı Putin, Başkan Trump’ın barışı tesis etme çabalarını ve ekibinin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış planı üzerindeki çalışmalarını takdir ediyor.
Trump’ın Putin’den esir takası, Amerikalı esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım çalışmalarına ilişkin bir dizi girişimi desteklemesini istediğini belirten Dmitriyev, Putin’in bu öneri ve girişimlere destek verdiğini ifade etti.
Rusya ile ABD arasındaki işbirliğinin yalnızca iki ülke için değil, tüm dünya açısından önem taşıdığını vurgulayan Dmitriyev, şöyle devam etti:
Birlikte sağlayabileceğimiz büyük insani katkıyı sunmaya devam edelim. Ailelerimizin, çocuklarımızın ve gelecek nesillerin yararına barış, ortaklık ve refah dolu bir gelecek inşa edelim.
Melania Trump’a teşekkür ve resim hediyesi
Alyoşki’de ateşkesin sağlanmasına sunduğu katkı nedeniyle Melania Trump’a teşekkür eden Dmitriyev, kendisine Alyoşkili 11 yaşındaki Lidiya’nın çizdiği resmi hediye etti.
Sevgili Melania, çok sayıda hayat kurtardınız ve pek çok insanın kalbine dokundunuz. Minnettarlığımızın bir göstergesi olarak size küçük bir hediye sunmak istiyoruz. Bu, ailesiyle birlikte Rusya’nın Tuapse kentinde yaşamaya karar veren Alyoşkili 11 yaşındaki Lidiya’nın çizdiği bir resim.
Dmitriyev, resimde “Melania’yı seviyorum” yazdığını belirtti.
Melania Trump’tan Putin’e kişisel mektup
Melania Trump, Beyaz Saray’daki görüşmede Putin’e kişisel bir mektup yazdığını açıklayarak Dmitriyev’den mektubu Rusya liderine iletmesini istedi.
Devlet Başkanı Putin’e kişisel bir mektup yazdım. Kirill, bu mektubu benim adıma devlet başkanınıza iletin. Güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacağınıza inanıyorum.
Melania Trump ayrıca, Alyoşki’deki ateşkesin daha kapsamlı bir barışın temelini oluşturmasını umduğunu belirterek, “Önemli olan bu girişimin mütevazı olması değil, onu olağanüstü bir şeye dönüştürme kararlılığıdır” dedi.
Herson bölgesindeki Alyoşki kentinde insani ateşkesin Putin’in katılımı olmadan mümkün olamayacağını belirten Trump’ın katıldığı etkinliğe, Dmitriyev’in yanı sıra Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova da davet edildi.