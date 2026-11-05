https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/dmitriyev-putin-trumpin-ukraynada-baris-cabalarini-takdir-ediyor-1110143367.html

Dmitriyev: Putin, Trump’ın Ukrayna’da barış çabalarını takdir ediyor

Dmitriyev: Putin, Trump’ın Ukrayna’da barış çabalarını takdir ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T20:39+0300

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2026-11-05T20:53+0300

dünya

kirill dmitriyev

vladimir putin

donald trump

ukrayna

rusya

alyoşki

melania trump

beyaz saray

yana lantratova

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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Melania Trump’ın Alyoşki’deki insani yardım misyonuna ilişkin Rus ve Ukraynalı heyetlerle görüşmesinde, Putin’in ABD Başkanı’nın esir takası, Amerikalı esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım önerilerine destek verdiğini belirtti.Trump’ın Putin’den esir takası, Amerikalı esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım çalışmalarına ilişkin bir dizi girişimi desteklemesini istediğini belirten Dmitriyev, Putin’in bu öneri ve girişimlere destek verdiğini ifade etti.Rusya ile ABD arasındaki işbirliğinin yalnızca iki ülke için değil, tüm dünya açısından önem taşıdığını vurgulayan Dmitriyev, şöyle devam etti:Melania Trump’a teşekkür ve resim hediyesiAlyoşki’de ateşkesin sağlanmasına sunduğu katkı nedeniyle Melania Trump’a teşekkür eden Dmitriyev, kendisine Alyoşkili 11 yaşındaki Lidiya’nın çizdiği resmi hediye etti.Dmitriyev, resimde “Melania’yı seviyorum” yazdığını belirtti.Melania Trump’tan Putin’e kişisel mektupMelania Trump, Beyaz Saray’daki görüşmede Putin’e kişisel bir mektup yazdığını açıklayarak Dmitriyev’den mektubu Rusya liderine iletmesini istedi.Melania Trump ayrıca, Alyoşki’deki ateşkesin daha kapsamlı bir barışın temelini oluşturmasını umduğunu belirterek, “Önemli olan bu girişimin mütevazı olması değil, onu olağanüstü bir şeye dönüştürme kararlılığıdır” dedi.Herson bölgesindeki Alyoşki kentinde insani ateşkesin Putin’in katılımı olmadan mümkün olamayacağını belirten Trump’ın katıldığı etkinliğe, Dmitriyev’in yanı sıra Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova da davet edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/beyaz-saray-melania-trump-rusya-ve-ukrayna-temsilcilerini-agirlayacak-1110077457.html

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kirill dmitriyev, vladimir putin, donald trump, ukrayna, rusya, alyoşki, melania trump, beyaz saray, yana lantratova