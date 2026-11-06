https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/altinda-dengeler-degisiyor-gozler-bugun-saat-1630da-1110151782.html

Altında dengeler değişiyor: Gözler bugün saat 16.30'da

Altında dengeler değişiyor: Gözler bugün saat 16.30'da

Sputnik Türkiye

ABD borsalarında Nasdaq'ın yüzde 5,5 değer kaybettiği sert satış dalgası, altın fiyatlarına beklenen desteği sağlayamadı. Ons altın iki günlük yükselişin... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T07:36+0300

2026-11-06T07:36+0300

2026-11-06T07:36+0300

ekonomi̇

abd

kuzey amerika

nasdaq

dünya altın konseyi

fed

abd

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Küresel finans piyasalarında yaşanan sert dalgalanma altın fiyatlarını da etkiledi. ABD borsalarındaki büyük kayıplara rağmen güvenli liman talebinden beklenen desteği bulamayan altın, 6 Kasım Cuma günü Asya işlemlerinde yeniden geriledi.Ons altın, Türkiye saatiyle 04.22 itibarıyla 4.083,31 dolara düşerken, ABD altın vadeli işlemleri 4.092,67 dolara çekildi. Böylece iki günlük yükselişin ardından fiyatların 4.100 doların üzerinde kalıcılık sağlayamadığı görüldü.Altın, 5 Kasım Perşembe günü 4.146,63 dolara kadar yükselerek iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini test etmişti. Ancak bu seviyeden gelen satışlar, piyasalarda toparlanmanın gücüne ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.Investing.comNasdaq yüzde 5,5 çöktü: Altın neden yükselmedi?ABD borsalarında 5 Kasım'da yaşanan sert satış dalgası, küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 5,5, S&P 500 yüzde 4,4 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 3,4 değer kaybetti.Nasdaq, ekim ayındaki zirvesinden itibaren yüzde 10'dan fazla gerileyerek teknik düzeltme bölgesine girdi. Wall Street'teki satışların merkezinde ise yapay zekâ ve teknoloji şirketleri yer aldı.AP News+1Piyasalarda dikkat çeken gelişme, hisse senetlerindeki sert kayıpların altına güçlü bir yükseliş olarak yansımaması oldu. Normal koşullarda riskten kaçış dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkan altın, bu kez satış baskısıyla karşılaştı.Yapay zekâ hisselerindeki satış altını da etkilediABD borsalarındaki düşüşün arkasında, teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına ve veri merkezlerine yaptığı dev yatırımların ne zaman yeterli getiri sağlayacağına yönelik endişeler bulunuyor.Sert piyasa hareketlerinde yatırımcılar yalnızca riskli varlıklarını değil, nakde kolay çevrilebilen yatırımlarını da satabiliyor. Altın, yüksek likiditesi nedeniyle bu dönemlerde portföylerde nakit yaratmak amacıyla elden çıkarılabilen varlıklar arasında yer alıyor.Bu durum, hisse senetleri gerilerken altının neden her zaman yükselmediğini açıklayan önemli etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor. Dünya Altın Konseyi de teknoloji hisselerindeki satışların bazı yatırımcıları altın varlıklarını nakde çevirmeye yöneltmiş olabileceğine dikkat çekti.World Gold CouncilAltın fonlarında dikkat çeken ayrışma: Milyarlarca dolarlık girişKısa vadeli fiyat baskısına rağmen küresel altın fonlarına yönelik yatırımcı ilgisi sürüyor.Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council) 5 Kasım'da yayımladığı rapora göre, ekim ayında fiziki altına dayalı yatırım fonlarına toplam 2,7 milyar dolar net para girişi gerçekleşti.Fonların elindeki altın miktarı 19 ton artarak 4 bin 275 tona ulaştı. Bu rakam, ay sonu itibarıyla yeni bir rekor olarak kaydedildi.Buna karşılık bölgesel görünüm farklılaştı. Kuzey Amerika'daki altın fonlarından 512 milyon dolar çıkış yaşanırken Avrupa fonları 1,8 milyar dolar, Asya fonları ise yaklaşık 1,3 milyar dolar net giriş kaydetti. Böylece ABD piyasalarındaki satış baskısına rağmen dünyanın diğer bölgelerinde altın talebinin devam ettiği görüldü.World Gold CouncilAltın için kritik saat 16.30: ABD istihdam verisi açıklanacakAltın piyasalarında günün en önemli gelişmesi, 6 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak ABD ekim ayı istihdam raporu olacak.ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) takvimine göre yayımlanacak raporda özellikle tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar yakından izlenecek.Bureau of Labor StatisticsAçıklanacak veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentileri değiştirebileceği için altın ve diğer finansal varlıkların yönünde belirleyici olabilir.Fed'in faiz kararı altını nasıl etkileyebilir?Piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlik devam ediyor. 6 Kasım sabahındaki fiyatlamalarda yatırımcılar, aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 68 olarak değerlendiriyordu.ReutersBeklentilerin üzerinde gerçekleşecek istihdam artışı ve güçlü ücret verileri, Fed'in faizleri artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirebilir. Böyle bir senaryo, tahvil getirileri ve dolar üzerinden altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.Buna karşılık beklentilerden zayıf istihdam verileri, faiz artışı ihtimalini azaltarak altının toparlanmasına destek verebilir. Bununla birlikte piyasaların ilk tepkisinin kalıcı olacağına ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.Gram altın yatırımcıları için iki kritik göstergeTürkiye'de gram altın fiyatlarını belirleyen temel unsurlar arasında uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru bulunuyor.Ons altının 4.100 doların altında kalması gram altın üzerinde baskı yaratabilir. Ancak aynı dönemde dolar/TL kurunun yükselmesi, uluslararası fiyatlardaki gerilemenin Türk lirası cinsinden etkisini sınırlayabilir.Bu nedenle Türkiye'deki yatırımcılar açısından yalnızca ons altındaki hareket değil, döviz kurundaki değişimler de önem taşıyor.6 Kasım saat 16.30'da açıklanacak ABD istihdam verileri, Fed beklentilerinin yanı sıra ons altın, dolar ve dolayısıyla gram altının kısa vadeli fiyat hareketleri açısından da yakından takip edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/fransada-buyuk-protesto-dalgasi-575-bin-kisi-sokakta-1110151481.html

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