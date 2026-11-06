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Bakan Yumaklı: 'Niye ifşa ediyorsunuz, gereğini yapsanıza' deniyor, yapıyoruz, kimin ne olduğu umurumda değil
Bakan Yumaklı: 'Niye ifşa ediyorsunuz, gereğini yapsanıza' deniyor, yapıyoruz, kimin ne olduğu umurumda değil
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın paylaştığı ifşa listelerine ilişkin, "Biz gereğini yapıyoruz, sonra ifşa ediyoruz" dedi. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
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i̇brahim yumaklı
tağşiş
taklit tağşiş listesi
hal yasası
hal yasası
hobi bahçesi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.'Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz: Kimin ne olduğu umurumda değil'Hobi bahçeleri ne olacak?Yumaklı, hobi bahçelerine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Hobi bahçeleri konusu hassas bir konu. Bu aslında bir imar problemi. Tarım alanında izinli yapılarla ilgili kimsenin bir itirazı yok. Tarım arazilerinin herhangi bir şekilde bir kaçak yapıyla bozulmasını engellemek için meclisimizden bir yasa düzenlemesi geçirdik. Bu ülkede herkes kural neyse ona uymak zorunda." ifadelerini kullandı.Hobi bahçelerine ilişkin son durum ne?Hal yasası hangi aşamada?Hal yasasına ilişkin çalışmalarda bakanlık olarak yer aldıklarını söyleyen Yumaklı, "Ürünü tarladan son tüketici noktasına ne kadar hızlı getirebilirsiniz o aradaki maliyetleri azaltmış olacaksınız. Şu anda maliyetlerin büyük bir bölümü zaten taşımadan geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış da buna bir etken." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/81-ilde-gida-guvenligi-operasyonu-61-milyon-tllik-sahte-ve-tagsis-urun-ele-gecirildi-1109240111.html
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i̇brahim yumaklı, tağşiş, taklit tağşiş listesi, hal yasası, hal yasası, hobi bahçesi, hobi
i̇brahim yumaklı, tağşiş, taklit tağşiş listesi, hal yasası, hal yasası, hobi bahçesi, hobi

Bakan Yumaklı: 'Niye ifşa ediyorsunuz, gereğini yapsanıza' deniyor, yapıyoruz, kimin ne olduğu umurumda değil

12:27 06.11.2026 (güncellendi: 12:28 06.11.2026)
© AA / Sercan KüçükşahinTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© AA / Sercan Küçükşahin
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın paylaştığı ifşa listelerine ilişkin, "Biz gereğini yapıyoruz, sonra ifşa ediyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz: Kimin ne olduğu umurumda değil'

"Gıda güvenilirliği bizim her zaman kırmızı çizgimiz olmuştur. Bu konuda asla taviz yok. Hiç kimsenin size sunmuş olduğu ürünü belirttiğinden farklı bir şekilde satması makul karşılanamaz. Böyle bir şeye hiç kimsenin hakkı yok. Şu yanlış anlaşılıyor, 'Niye ifşa ediyorsunuz? Gereğini yapsanıza.' Biz gereğini yapıyoruz, sonra ifşa ediyoruz, cezasını kesiyoruz, ürününü çektiriyoruz. Suçu hangi cezaya denk gelirse. Ondan sonra da anlık bir şekilde bunları ifşa ediyoruz. En büyük ceza da o aslında. Başladığımız gündeki gibi kararlıyız. Kimin ne olduğu benim hiçbir şekilde umurumda bile değil. Bir marka oluşturmak, piyasada tutunmak kolay değildir. Emek, sermaye harcıyorsun ama bunun sonucunda yaptığın taklit, tağşiş tüketicinin problemi hiç değil. Herkes üretmiş olduğu ürünü, vadetmiş olduğu şekilde üretip insanlara sunmak zorunda. Bunun tartışılacak bir tarafı yok."

Hobi bahçeleri ne olacak?

Yumaklı, hobi bahçelerine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Hobi bahçeleri konusu hassas bir konu. Bu aslında bir imar problemi. Tarım alanında izinli yapılarla ilgili kimsenin bir itirazı yok. Tarım arazilerinin herhangi bir şekilde bir kaçak yapıyla bozulmasını engellemek için meclisimizden bir yasa düzenlemesi geçirdik. Bu ülkede herkes kural neyse ona uymak zorunda." ifadelerini kullandı.

Hobi bahçelerine ilişkin son durum ne?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında bölünmesine ve izinsiz yapılaşmaya karşı. Haziran 2026'da yürürlüğe giren 7584 Sayılı Kanun ile tarım arazilerine kalıcı yapı ve hobi bahçesi yapılması kesin olarak yasaklanmıştır. Kooperatifler aracılığıyla arazi edinimi Bakanlık iznine bağlanmıştır.

Hal yasası hangi aşamada?

Hal yasasına ilişkin çalışmalarda bakanlık olarak yer aldıklarını söyleyen Yumaklı, "Ürünü tarladan son tüketici noktasına ne kadar hızlı getirebilirsiniz o aradaki maliyetleri azaltmış olacaksınız. Şu anda maliyetlerin büyük bir bölümü zaten taşımadan geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış da buna bir etken." diye konuştu.
81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon TL’lik sahte ve tağşiş ürün ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon TL’lik sahte ve tağşiş ürün ele geçirildi
2 Ekim, 15:52
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