https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/tarim-bakani-yumaklidan-ifsa-aciklamasi-niye-ifsa-ediyorsunuz-geregini-yapsaniza-deniyor-biz-1110161178.html

Bakan Yumaklı: 'Niye ifşa ediyorsunuz, gereğini yapsanıza' deniyor, yapıyoruz, kimin ne olduğu umurumda değil

Bakan Yumaklı: 'Niye ifşa ediyorsunuz, gereğini yapsanıza' deniyor, yapıyoruz, kimin ne olduğu umurumda değil

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın paylaştığı ifşa listelerine ilişkin, "Biz gereğini yapıyoruz, sonra ifşa ediyoruz" dedi. 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T12:27+0300

2026-11-06T12:27+0300

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i̇brahim yumaklı

tağşiş

taklit tağşiş listesi

hal yasası

hal yasası

hobi bahçesi

hobi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.'Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz: Kimin ne olduğu umurumda değil'Hobi bahçeleri ne olacak?Yumaklı, hobi bahçelerine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Hobi bahçeleri konusu hassas bir konu. Bu aslında bir imar problemi. Tarım alanında izinli yapılarla ilgili kimsenin bir itirazı yok. Tarım arazilerinin herhangi bir şekilde bir kaçak yapıyla bozulmasını engellemek için meclisimizden bir yasa düzenlemesi geçirdik. Bu ülkede herkes kural neyse ona uymak zorunda." ifadelerini kullandı.Hobi bahçelerine ilişkin son durum ne?Hal yasası hangi aşamada?Hal yasasına ilişkin çalışmalarda bakanlık olarak yer aldıklarını söyleyen Yumaklı, "Ürünü tarladan son tüketici noktasına ne kadar hızlı getirebilirsiniz o aradaki maliyetleri azaltmış olacaksınız. Şu anda maliyetlerin büyük bir bölümü zaten taşımadan geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış da buna bir etken." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/81-ilde-gida-guvenligi-operasyonu-61-milyon-tllik-sahte-ve-tagsis-urun-ele-gecirildi-1109240111.html

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