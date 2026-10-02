https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/81-ilde-gida-guvenligi-operasyonu-61-milyon-tllik-sahte-ve-tagsis-urun-ele-gecirildi-1109240111.html
81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon TL’lik sahte ve tağşiş ürün ele geçirildi
81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon TL’lik sahte ve tağşiş ürün ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan sahte ve tağşiş ürünlerin ele geçirildiğini... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyalin ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlar kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirildi.1908 adreste kontrol ve denetim yapıldıÇalışmalar; vatandaşların sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, taklit ve tağşiş edilmiş ürünler ile sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya sunulan ürünlerin tespit edilmesi amacıyla yürütüldü.Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesinin de amaçlandığı operasyonlarda 1908 adreste kontrol ve denetim gerçekleştirildi.3 bin 50 personel operasyonlara katıldıDenetimlere il emniyet müdürlüklerine bağlı güvenlik şube müdürlükleri ve büro amirliklerinde görev yapan 1700 fikri mülkiyet suçları personeli katıldı.Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 1350 personelle birlikte operasyonlarda toplam 3 bin 50 personel görev aldı.61 milyon liralık ürün ele geçirildiDenetimler sonucunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ele geçirildi.Operasyonlarda ayrıca üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyallere el konuldu. Çalışmalar kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/bakanlik-listeyi-guncelledi-pide-ve-sucukta-at-ile-esek-eti-tespit-edildi-1109224671.html
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taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün, sahte
taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün, sahte
81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon TL’lik sahte ve tağşiş ürün ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan sahte ve tağşiş ürünlerin ele geçirildiğini açıkladı. Toplam 3 bin 50 personelin katılımıyla 1908 adreste denetim yapılırken, 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyalin ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlar kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirildi.
1908 adreste kontrol ve denetim yapıldı
Çalışmalar; vatandaşların sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, taklit ve tağşiş edilmiş ürünler ile sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya sunulan ürünlerin tespit edilmesi amacıyla yürütüldü.
Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesinin de amaçlandığı operasyonlarda 1908 adreste kontrol ve denetim gerçekleştirildi.
3 bin 50 personel operasyonlara katıldı
Denetimlere il emniyet müdürlüklerine bağlı güvenlik şube müdürlükleri ve büro amirliklerinde görev yapan 1700 fikri mülkiyet suçları personeli katıldı.
Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 1350 personelle birlikte operasyonlarda toplam 3 bin 50 personel görev aldı.
61 milyon liralık ürün ele geçirildi
Denetimler sonucunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ele geçirildi.
Operasyonlarda ayrıca üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyallere el konuldu. Çalışmalar kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.