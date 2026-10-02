Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/81-ilde-gida-guvenligi-operasyonu-61-milyon-tllik-sahte-ve-tagsis-urun-ele-gecirildi-1109240111.html
81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon TL’lik sahte ve tağşiş ürün ele geçirildi
81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon TL’lik sahte ve tağşiş ürün ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan sahte ve tağşiş ürünlerin ele geçirildiğini... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T15:52+0300
2026-10-02T15:52+0300
türki̇ye
taklit
taklit tağşiş listesi
taklit ürün
sahte
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109241112_15:0:1067:592_1920x0_80_0_0_240b1e2b74d15af1c27f84542415a674.jpg
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyalin ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlar kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirildi.1908 adreste kontrol ve denetim yapıldıÇalışmalar; vatandaşların sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, taklit ve tağşiş edilmiş ürünler ile sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya sunulan ürünlerin tespit edilmesi amacıyla yürütüldü.Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesinin de amaçlandığı operasyonlarda 1908 adreste kontrol ve denetim gerçekleştirildi.3 bin 50 personel operasyonlara katıldıDenetimlere il emniyet müdürlüklerine bağlı güvenlik şube müdürlükleri ve büro amirliklerinde görev yapan 1700 fikri mülkiyet suçları personeli katıldı.Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 1350 personelle birlikte operasyonlarda toplam 3 bin 50 personel görev aldı.61 milyon liralık ürün ele geçirildiDenetimler sonucunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ele geçirildi.Operasyonlarda ayrıca üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyallere el konuldu. Çalışmalar kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/bakanlik-listeyi-guncelledi-pide-ve-sucukta-at-ile-esek-eti-tespit-edildi-1109224671.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109241112_146:0:935:592_1920x0_80_0_0_28998244c7165af23dce643f9c98ce8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün, sahte
taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün, sahte

81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon TL’lik sahte ve tağşiş ürün ele geçirildi

15:52 02.10.2026
81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon TL’lik sahte ve tağşiş ürün ele geçirildi
81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon TL’lik sahte ve tağşiş ürün ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
Abone ol
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan sahte ve tağşiş ürünlerin ele geçirildiğini açıkladı. Toplam 3 bin 50 personelin katılımıyla 1908 adreste denetim yapılırken, 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyalin ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlar kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirildi.

1908 adreste kontrol ve denetim yapıldı

Çalışmalar; vatandaşların sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, taklit ve tağşiş edilmiş ürünler ile sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya sunulan ürünlerin tespit edilmesi amacıyla yürütüldü.
Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesinin de amaçlandığı operasyonlarda 1908 adreste kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

3 bin 50 personel operasyonlara katıldı

Denetimlere il emniyet müdürlüklerine bağlı güvenlik şube müdürlükleri ve büro amirliklerinde görev yapan 1700 fikri mülkiyet suçları personeli katıldı.
Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 1350 personelle birlikte operasyonlarda toplam 3 bin 50 personel görev aldı.

61 milyon liralık ürün ele geçirildi

Denetimler sonucunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ele geçirildi.
Operasyonlarda ayrıca üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyallere el konuldu. Çalışmalar kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Etli pide - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
TÜRKİYE
Bakanlık listeyi güncelledi: Pide ve sucukta kanatlı eti ve sakatat çıktı
09:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала