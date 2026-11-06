https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/suudi-arabistan-petrol-sahalarini-korumak-icin-abdye-ne-kadar-bagimli-mekke-ittifaki-ne-1110169774.html

Suudi Arabistan petrol sahalarını korumak için ABD’ye ne kadar bağımlı? Mekke İttifakı ne değiştirecek?

Suudi Arabistan petrol sahalarını korumak için ABD’ye ne kadar bağımlı? Mekke İttifakı ne değiştirecek?

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan’ın enerji altyapısı ve petrol ihracatı, ülkenin güvenlik stratejisinin merkezinde yer alıyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Ecem Elif Ünal, Riyad’ın... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T16:39+0300

2026-11-06T16:39+0300

2026-11-06T16:40+0300

görüş

türkiye

suudi arabistan

yemen

riyad

sipri

f-15

aramco

husiler

mekke savunma anlaşması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1a/1109862613_0:133:2550:1567_1920x0_80_0_0_915b13334964bfa8c4d75493880a104b.jpg

Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olarak enerji altyapısını, ihracat güzergâhlarını ve stratejik yatırımlarını korumak için savunma kapasitesini güçlendiriyor. Peki, Suudi Arabistan ordusu olası bir bölgesel savaşta kendi başına ne kadar etkili olabilir? Yemen savaşı Riyad'a hangi askeri ve siyasi dersleri verdi? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgesel güvenlik dengelerini nasıl etkileyebilir? Terör ve Güvenlik Uzmanı Ecem Elif Ünal, Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede Suudi Arabistan’ın askeri kapasitesinin yalnızca silah envanteri üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirterek enerji güvenliği, savunma sanayisi, uluslararası ortaklıklar ve diplomatik ilişkilerin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.'Suudi Arabistan’ın stratejik gücü enerji arzını sürdürebilmesinden geliyor'Terör ve Güvenlik Uzmanı Ecem Elif Ünal, Suudi Arabistan’ın askeri kapasitesini değerlendirdi:‘Yüksek savunma bütçesi tek başına askeri etkinlik anlamına gelmiyor’Ünal, Suudi Arabistan’ın savunma bütçesi rakamlarının tek başına askeri etkinlik haline gelmediğini söyledi:'Enerji güvenliği yalnızca petrol kuyularının korunmasından ibaret değil'Ünal, enerji güvenliğinin yalnızca üretim sahalarının korunmasıyla sınırlı olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:Suudi Arabistan ABD olmadan savaşabilir mi?Ünal’a göre Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesinde ABD ile ilişkiler belirleyici konumunu koruyor:“SIPRI verilerine göre 2021-2025 döneminde Suudi Arabistan, küresel büyük silah ithalatının yüzde 6,8'ini gerçekleştirerek dünyada üçüncü sırada yer aldı. Aynı dönemde ülkenin büyük silah ithalatında ABD'nin payı yüzde 77 oldu. Beyaz Saray'ın 18 Kasım 2025'te açıkladığı Stratejik Savunma Anlaşması da Washington'ın Riyad'ın güvenlik mimarisindeki konumunu sürdürdüğünü gösteriyor. ABD ile askeri ilişkiler yalnızca savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin tedarikinden oluşmuyor. Eğitim, yazılım, bakım, yedek parça ve lojistik destek de bu ortaklığın önemli unsurları arasında bulunuyor. ABD'nin Şubat 2026'da duyurduğu yaklaşık 3 milyar dolarlık olası F-15 idame paketi, mevcut savaş uçaklarının operasyonel kapasitesinin korunmasının ne kadar kapsamlı bir süreç olduğunu ortaya koyuyor.”Yemen savaşı Suudi Arabistan'a ne gösterdi?Ünal’a göre Suudi Arabistan'ın 2015 yılında başlayan Yemen müdahalesi, askeri kapasitenin siyasi sonuçlara dönüştürülmesindeki güçlükleri ortaya koydu:Yemen'deki deneyimin, askeri üstünlüğün tek başına siyasi başarı sağlamadığını gösterdiğini belirten Ünal, hareketli hedeflerin tespit edilmesi, sahadan gelen istihbaratın operasyonlara aktarılması ve farklı askeri unsurların koordinasyonunun önemine işaret etti:‘2019'daki saldırılar Suudi Arabistan'ın enerji güvenliğindeki kırılganlığını gösterdi’Ünal’a göre Suudi Arabistan'ın enerji altyapısının güvenliği, yalnızca ülkenin ekonomik gelirleri açısından değil, küresel petrol arzının devamlılığı bakımından da önem taşıyor:‘Türkiye-Suudi Arabistan savunma işbirliğinde amaç sadece askeri tedarik değil’Ünal’a göre, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki savunma sanayisi ilişkileri, yalnızca askeri tedarik değil, üretim ve teknoloji kazanımı hedefleri bakımından da önem taşıyor:Mekke İttifakı bölgesel güvenlikte ne değiştirecek?Ünal’a göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Riyad'ın bölgesel güvenlik işbirliğini geliştirme arayışında öne çıkan adımlardan biri oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/husilerin-tehdidi-yemeni-asiyor-uretimin-suruyor-olmasi-enerji-guvenliginin-saglandigi-anlamina-1109835726.html

suudi arabistan

yemen

riyad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

türkiye, suudi arabistan, yemen, riyad, sipri, f-15, aramco, husiler, mekke savunma anlaşması