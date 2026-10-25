https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/husilerin-tehdidi-yemeni-asiyor-uretimin-suruyor-olmasi-enerji-guvenliginin-saglandigi-anlamina-1109835726.html

Husilerin tehdidi Yemen’i aşıyor: ‘Üretimin sürüyor olması, enerji güvenliğinin sağlandığı anlamına gelmez’

Husilerin tehdidi Yemen’i aşıyor: ‘Üretimin sürüyor olması, enerji güvenliğinin sağlandığı anlamına gelmez’

Sputnik Türkiye

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ecem Elif Ünal, Yemen’deki Husilerin Riyad’a yönelik tehditlerinin enerji altyapısı ve ticaret açısından risk oluşturduğunu... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T12:35+0300

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Ortadoğu’da enerji güvenliği, askerî caydırıcılık ve stratejik ticaret güzergahları, bölgesel güç mücadelesinin temel unsurları arasında yer alıyor. Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a ve stratejik altyapısına yönelik oluşturduğu tehditler, bölgesel çatışmaların küresel enerji piyasaları ve uluslararası yatırım ortamı üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Ecem Elif Ünal, Yemen merkezli güvenlik krizinin yalnızca askeri hedefler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek enerji kaynaklarının kontrolü, uluslararası deniz geçişlerinin güvenliği ve yeni savunma ortaklıklarının bölgesel dengelerin şekillenmesinde belirleyici olduğunu vurguluyor.‘Mevcut gelişmelerin stratejik önemi, güvenlik tehdidinden daha geniş bir çerçevede değerlendirilmeli’Ünal’a göre Ekim 2026’da Riyad çevresinde artan güvenlik riskleri, bölgedeki konferansların ertelendiğine ilişkin gelişmeler, askerî tehditlerin yatırımcıların güven algısını da etkileyebileceğini gösteriyor. İngiltere’nin Suudi Arabistan’ın hava savunmasına destek vermeye yönelik hamleleri de Körfez güvenliğinin uluslararası savunma ilişkileriyle bağlantısını ortaya koyuyor:“Asıl mesele, Ortadoğu’nun enerji kaynakları, uluslararası deniz geçişleri ve güvenlik mekanizmaları üzerinde hangi aktörlerin ne ölçüde etkili olabileceği ve Türkiye’nin değişen güç dengeleri içerisinde nasıl bir stratejik konum geliştirebileceğidir.”‘Askeri kapasitenin büyüklüğünden çok, hangi kırılganlıklarına yöneltildiği önem kazanmakta’Ünal, Yemen’deki çatışmanın bölgesel bir güvenlik sorununa dönüşmesini şöyle değerlendiriyor: “Husilerin geliştirdiği balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı kapasitesi, Suudi Arabistan gibi konvansiyonel askerî açıdan daha güçlü ülkeler üzerinde baskı oluşturabiliyor. Daha sınırlı maliyetlerle gerçekleştirilebilen saldırılar, yüksek ekonomik ve stratejik değere sahip hedefleri tehdit edebiliyor. Riyad’ın karşı karşıya olduğu riskler yalnızca saldırıların önlenmesiyle sınırlı değil. Başkentin, havalimanlarının, enerji tesislerinin ve ekonomik altyapının sürekli tehdit altında bulunması, ülkenin savunma planlamasının yanı sıra uluslararası yatırım ortamını da etkiliyor.”‘Petrol üretimini sürdürmek, enerji güvenliğinin kesintisiz devam edeceği anlamına gelmez’ Terör ve Güvenlik Uzmanı Ecem Elif Ünal’a göre Yemen’in stratejik önemini artıran unsurların başında, Kızıldeniz’in güneyindeki Babülmendep Boğazı geliyor. Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlayan bu geçiş noktası, Süveyş Kanalı ile birlikte Asya, Avrupa ve Ortadoğu arasındaki enerji ve ticaret akışının önemli güzergahlarından birini oluşturuyor: ‘ABD ile Çin’in bölgesel etkinlik araçları arasında belirgin bir farklar bulunmakta’Ünal’a göre Yemen merkezli güvenlik krizinin küresel boyutu, ABD, Çin, İran gibi aktörlerin enerji piyasaları, askeri güvenlik gibi öncelikleriyle bağlantılı: “ABD açısından Körfez güvenliği, uzun yıllardır bölgesel ortaklarının korunması, deniz ticaret yollarının açık tutulması, enerji arzının sürekliliği ve İran’ın askerî nüfuzunun sınırlandırılması hedefleriyle bağlantılıdır. Washington’ın kendi petrol üretim kapasitesini artırmış olması, Ortadoğu’daki gelişmelerin Amerikan ekonomisi açısından önemini ortadan kaldırmamakta. Petrolün küresel piyasalarda fiyatlanması, Körfez’de meydana gelebilecek ciddi arz kesintilerinin ABD dâhil bütün büyük ekonomiler üzerinde etkili olabilmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte Washington açısından temel mesele yalnızca enerji fiyatlarının istikrarı değildir. Suudi Arabistan gibi stratejik ortakların güvenliğinin sağlanması, ABD’nin bölgesel savunma taahhütlerinin inandırıcılığıyla da ilişkili.”‘Ortadoğu’da rekabet ile karşılıklı bağımlılık aynı anda varlığını sürdürmekte’ Konuyu Çin açısından değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Ecem Elif Ünal, ülkenin Ortadoğu’daki gelişmelerden farklı bir ekonomik ve diplomatik çerçevede etkilendiğini söyledi:‘Türkiye’nin avantajı, farklı kaynakları ve enerji bağlantılarını bir araya getirebilmesinden kaynaklanmakta’Ünal, Ortadoğu’daki gelişmelerin Türkiye açısından dikkat çekici boyutlarına değindi:“Türkiye’nin Ortadoğu’daki enerji güvenliği sorunlarına yaklaşımı, yalnızca petrol fiyatlarının yükselmesi veya enerji ithalat maliyetlerinin artması üzerinden değerlendirilmemelidir. Türkiye, Hazar Havzası, Orta Asya, Irak, Karadeniz ve Doğu Akdeniz bağlantılarıyla enerji arzının çeşitlendirilmesi ve bölgesel enerji ticaretinin geliştirilmesi bakımından önemli bircoğrafi konuma sahiptir. Türkiye’nin stratejik avantajı, tek bir güzergâhın yerini almasından değil, farklı kaynakları ve enerji bağlantılarını bir araya getirebilmesinden kaynaklanmaktadır. Körfez’de meydana gelebilecek uzun süreli bir arz kesintisinin etkileri, yalnızca bölgeden doğrudan enerji ithal eden ülkelerle sınırlı kalmayacaktır. Küresel fiyatların yükselmesi, farklı tedarik kaynaklarına sahip ülkelerin de enerji maliyetlerini artırabilecektir. Bu nedenle Türkiye’nin diğer üretici bölgelerle geliştirdiği enerji bağlantıları, ekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesi açısından önem taşımakta.”'Enerji güvenliğinin maliyetlerini yönetebilmek, bölgesel güç mücadelesinin geleceğini belirleyecek’Terör ve Güvenlik Uzmanı Ecem Elif Ünal’a göre bölgedeki gelişmelerin geleceği açısından üç senaryo öne çıkıyor: "İlk risk, Suudi Arabistan’ın petrol üretim ve işleme tesislerine yönelik saldırıların yoğunlaşması. Hava savunmasının güçlendirilmesi kadar saldırı sonrasında üretimin hızla yeniden başlatılmasını sağlayacak altyapı dayanıklılığı da önem taşıyor. İkinci risk, Babülmendep ve Kızıldeniz’de deniz taşımacılığının uzun süre aksaması. Enerji üretimi devam etse bile ticaret maliyetlerinin artması; Mısır’ın Süveyş Kanalı gelirlerini, Hindistan ve Çin’in enerji tedarikini, Avrupa ekonomilerinin tedarik zincirlerini ve Türkiye’nin enerji maliyetlerini etkileyebilir. Üçüncü ve en kapsamlı risk ise Yemen merkezli çatışmanın diğer Körfez ülkelerine veya Hürmüz Boğazı çevresine yayılması. Birden fazla enerji üreticisinin altyapısının ve uluslararası deniz geçişlerinin aynı anda tehdit altında kalması, petrol fiyatlarının yanı sıra uluslararası savunma taahhütlerini, diplomatik ilişkileri ve bölgesel güç dengelerini de doğrudan etkileyebilir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/rus-uzman-novikov-demokratlarin-rus-dizeli-anlasmasini-engelleme-imkani-sinirli-1109829967.html

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yemen, sana, süveyş kanalı, kongre partisi (hindistan), türkiye, çin