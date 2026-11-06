https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/son-dakika-haberleri-si-cinin-buyumesi-avrupanin-sorunlarinin-kaynagi-degil-1110173824.html

Şi: Çin'in büyümesi, Avrupa'nın sorunlarının kaynağı değil

Şi: Çin'in büyümesi, Avrupa'nın sorunlarının kaynağı değil

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, büyüyen ve gelişen Çin'in Avrupa'nın sorunlarının kaynağı olmadığını söyledi. İşte detaylar...

2026-11-06T19:40+0300

2026-11-06T19:40+0300

2026-11-06T19:40+0300

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile yaptığı görüşmede Çin-Avrupa ilişkilerine ve ekonomik işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çin ile Avrupa'nın işbirliği alanlarına odaklanması gerektiğini vurgulayan Şi, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi, karşılıklı kazanç ve ortak kalkınmanın sağlanması çağrısında bulundu.Çin ile Avusturya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun bu yıl 55'inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Şi, iki ülke ilişkilerinde güven ve dostluğun önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Şi, siyasi sistem, tarih, kültür ve kalkınma aşamalarındaki farklılıklara rağmen ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Çin lideri, iki ülke arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesi, iletişim yoluyla karşılıklı güvenin artırılması ve kaygıların giderilmesi gerektiğini kaydetti.'Çin'in kalkınması yeni fırsatlar yaratacak'Çin'in 2026-2030 dönemini kapsayan 15'inci Beş Yıllık Planı kapsamında yükselen sektörleri geliştireceğini, geleneksel sanayileri modernize edeceğini ve özellikle hizmet sektöründe dışa açılımı genişleteceğini belirten Şi, ülkesinin yeni fırsatlar sunacağını söyledi.Şi, Çin'in Avusturya ile yeni enerjili araçlar, yapay zeka, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade ederek, bu sektörlerin ekonomik ve ticari büyüme için yeni itici güçler oluşturabileceğini dile getirdi.İki ülke halkları arasındaki ilişkilerin de geliştirilmesi gerektiğini belirten Şi, kültürel ve toplumsal temasların artırılması ve seyahatlerin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

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çin, çin devlet başkanı şi cinping, haberler