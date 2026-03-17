İslam Memiş: 'Dolar ve Euro’nun tahtına Yuan ve Ruble oturacak'

Zaman geldi ve çattı. Hafta sonu piyasalara şöyle bir iddia geldi; “İran petrolün Çin Yuanı ile işlem görmesi şartıyla, Hürmüz Boğazı’ndaki tankerlerin geçişine izin vermeyi değerlendirecek.” Olabilir mi? Evet. Çünkü savaşın en çok kazananı Çin ve Rusya. Nasıl mı? Önce Çin’e bakalım; Çin, savaş sürecinde çok dengeli bir strateji yürütüyor ve körfez ülkeleriyle iyi geçiniyor. Çin, Ortadoğu’ya son 6 yılda 90 milyar doların üzerinde yatırım yapmıştı. Yapay zekâ, limanlar, petrol tesisleri, su arıtma tesisleri bunlardan bazıları. ABD’ye yatırım yapan, ABD’ye para yatıran ülkeler ise artık yüzünü Çin’e çevirdi. ABD’ye o kadar para akıtmalarına rağmen bölgede huzur ve istikrar bulamadılar. Çin, yakın zamanda yine körfez ülkeleriyle yeni stratejik anlaşmalar yapar. Türkiye ise bunu önceden fark etti ve Çin’e hem vizeleri kaldırdı hem de swap anlaşmalarına hız verdi.