İslam Memiş: 'Dolar ve Euro’nun tahtına Yuan ve Ruble oturacak'
07:33 17.03.2026 (güncellendi: 07:47 17.03.2026)
© Sputnik / Maksim Bogodvid
© Sputnik / Maksim Bogodvid
Orta Doğu'daki savaş 18. gününde tüm şiddetiyle devam derken İran'ın Hürmüz Boğazı’ndan geçecek petrol tankerlerinin dolar yerine Çin yuanı ile yapılması şartı gündemde yerini aldı. Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşesine Ruble ve Yuan'ı değerlendirdi.
"Dolar ve Euro’nun tahtına Yuan ve Ruble oturacak!" başlıklı bugünkü yazısında Piyasalar uzmanı İslam Memiş şu değerlendirmeyi yaptı:
Zaman geldi ve çattı. Hafta sonu piyasalara şöyle bir iddia geldi; “İran petrolün Çin Yuanı ile işlem görmesi şartıyla, Hürmüz Boğazı’ndaki tankerlerin geçişine izin vermeyi değerlendirecek.” Olabilir mi? Evet. Çünkü savaşın en çok kazananı Çin ve Rusya. Nasıl mı? Önce Çin’e bakalım; Çin, savaş sürecinde çok dengeli bir strateji yürütüyor ve körfez ülkeleriyle iyi geçiniyor. Çin, Ortadoğu’ya son 6 yılda 90 milyar doların üzerinde yatırım yapmıştı. Yapay zekâ, limanlar, petrol tesisleri, su arıtma tesisleri bunlardan bazıları. ABD’ye yatırım yapan, ABD’ye para yatıran ülkeler ise artık yüzünü Çin’e çevirdi. ABD’ye o kadar para akıtmalarına rağmen bölgede huzur ve istikrar bulamadılar. Çin, yakın zamanda yine körfez ülkeleriyle yeni stratejik anlaşmalar yapar. Türkiye ise bunu önceden fark etti ve Çin’e hem vizeleri kaldırdı hem de swap anlaşmalarına hız verdi.
ABD, yanlış bir strateji ile başladığı savaşta Çin ve Rusya gibi rakip ülkelerin ekonomilerini güçlendireceğini düşünemedi.
Daha önce ABD, Hindistan’a “Rusya’dan petrol almayın” demişti. Ama işler artık değişti ve Hindistan, Rusya’dan petrol almaya başlayabilir. Hem de savaş öncesindeki 72 dolardan değil 100 doların üzerinden. Yani, Rusya en pahalı fiyatlardan Hindistan ve farklı ülkelere petrol satacak. Rusya, bu süreçten sadece askeri olarak değil ekonomik olarak da güçlü çıkar.
Demem o ki “2030’a kadar dolar ve Euro’yu değil, Yuan ve Ruble’yi takip edin” Şimdi soru şu “Dolar hazır güç kazanmışken, Çin ve Rusya bu işten kazançlı çıkmışken, dolar ve Euro mu, Yuan ve Ruble mi?” Ben cevabımı 2025’te vermiştim.
Haftayı ikiye ayırıyoruz; Çarşambadan önce çarşambadan sonra. Çarşamba ve perşembe ne var ABD, İngiltere, Japonya ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz kararı var. Önemli gün ve açıklamalar şöyle:
18 Mart Çarşamba 13:00’te Euro Bölgesi TÜFE
18 Mart Çarşamba 15:30’da ABD ÜFE
18 Mart Çarşamba 21:00’de FED faiz kararı
18 Mart Çarşamba 21:30’da Jerome Powell konuşması
19 Mart Perşembe 06:00’da Japonya Merkez Bankası faiz kararı
19 Mart Perşembe 15:00’te İngiltere Merkez Bankası faiz kararı
19 Mart Perşembe 16:15’te Avrupa Merkez Bankası faiz kararı
20 Mart Cuma günü Borsa İstanbul Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacak.
