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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/ingiltere-prensesi-meghan-marklein-babasina-istismar-sorusturmasi-eski-evde-ne-bulundu-1109854704.html
İngiltere 'Prensesi' Meghan Markle’ın babasına istismar soruşturması: Eski evde ne bulundu?
İngiltere 'Prensesi' Meghan Markle’ın babasına istismar soruşturması: Eski evde ne bulundu?
Sputnik Türkiye
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında, Filipinler’deki eski evinde çocukların cinsel istismarını içerdiğinden şüphelenilen görüntüler bulunması... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T12:46+0300
2026-10-26T12:46+0300
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Sussex Düşesi Meghan Markle’ın babası Thomas Markle, Filipinler’in Cebu kentindeki eski evinde bulunan görüntülere ilişkin soruşturmanın odağında. Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, şüpheli materyallerle birlikte bulunan bir dizüstü bilgisayarın incelendiğini açıkladı. Markle ise suçlamaları reddetti.AFP’ye açıklama yapan Remulla, polisin Thomas Markle’ın oğlunun ihbarı üzerine eski konutta inceleme yaptığını belirtti. Bakan, yeterli delile ulaşılması halinde uygun hukuki adımların atılacağını söyledi. Soruşturma sürerken iddialara ilişkin kesin bir bulgu açıklanmış değilCebu’daki evde bulunan bilgisayara adli incelemeYetkililer, çocukların cinsel istismarını içerdiğinden şüphelenilen görüntüler ile bilgisayardaki verileri araştırıyor. Remulla, 25 Ekim’de yaptığı açıklamada incelemenin tam sonuçlarının yaklaşık bir hafta içinde alınmasının beklendiğini bildirdi.Filipinler Ulusal Polisi, dijital delilleri inceleyerek suç işlenip işlenmediğini ve ilgili kişilerin materyallerle bağlantısını belirlemeyi amaçlıyor. Polis, soruşturma kapsamında ABD ve İngiltere’deki kolluk birimleriyle koordinasyon kurulacağını da açıkladı.Thomas Markle iddiaları reddettiDaha önce Cebu’da yaşayan ve bu yıl ABD’ye döndüğü bildirilen 82 yaşındaki Thomas Markle, Daily Mail’e yaptığı açıklamada yasa dışı görüntülere sahip olduğu iddiasını reddetti. İddiaların kendisini derinden etkilediğini belirtti.Meghan Markle ise 23 Ekim’de yayımladığı açıklamada haberlerden büyük üzüntü duyduğunu bildirdi. Babasıyla arasına mesafe koymasının ve çocuklarıyla görüşmesine izin vermemesinin onları koruma amacı taşıdığını belirten Meghan, çocukların güvenliğinin öncelik olması gerektiğini vurguladı. Londra polisinin geçmiş ihbarı ele alış biçimi inceleniyorSoruşturmanın bir diğer boyutunu, yıllar önce Londra Metropolitan Polisi’ne gönderilen bir mektup oluşturuyor. Polis, Ocak 2019’da, Thomas Markle hakkında İngiltere dışında işlendiği öne sürülen suçlara ilişkin iddialar içeren bir mektup aldığını doğruladı. Metropolitan Polisi, mektubun Harry ve Meghan’ın ofisine iletildiğini, ancak içindeki iddiaların diğer kolluk birimleriyle paylaşılmadığını açıkladı. Kurum, o dönemdeki işlemleri gözden geçirdiğini ve konunun Bağımsız Polis Davranışları Ofisi’ne (IOPC) sevk edilmesinin gerekip gerekmediğini değerlendirdiğini bildirdi.Meghan açıklamasında mektuptan 2018’de haberdar edildiğini söylemişti. Sözcüsü daha sonra tarihte birkaç aylık yanılma olabileceğini belirterek polisin kayıtlarının esas alınmasını kabul etti. Filipinler’deki soruşturma ise dijital incelemenin sonuçları beklenirken sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/israil-sandiga-gidiyor-netanyahu-secime-1-gun-kala-atom-bombali-paylasim-yapti-1109848736.html
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thomas markle, meghan markle, londra, filipinler, afp, daily mail, muhafazakar parti (i̇ngiltere)
thomas markle, meghan markle, londra, filipinler, afp, daily mail, muhafazakar parti (i̇ngiltere)

İngiltere 'Prensesi' Meghan Markle’ın babasına istismar soruşturması: Eski evde ne bulundu?

12:46 26.10.2026
© AFP 2023 / MATT DUNHAMMeghan Markle- Prens Harry
Meghan Markle- Prens Harry - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© AFP 2023 / MATT DUNHAM
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Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında, Filipinler’deki eski evinde çocukların cinsel istismarını içerdiğinden şüphelenilen görüntüler bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. İddiaları reddeden Markle’la bağlantılı dijital materyaller incelenirken Londra polisi de geçmişteki bir ihbarı ele alış biçimini değerlendiriyor.
Sussex Düşesi Meghan Markle’ın babası Thomas Markle, Filipinler’in Cebu kentindeki eski evinde bulunan görüntülere ilişkin soruşturmanın odağında. Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, şüpheli materyallerle birlikte bulunan bir dizüstü bilgisayarın incelendiğini açıkladı. Markle ise suçlamaları reddetti.
AFP’ye açıklama yapan Remulla, polisin Thomas Markle’ın oğlunun ihbarı üzerine eski konutta inceleme yaptığını belirtti. Bakan, yeterli delile ulaşılması halinde uygun hukuki adımların atılacağını söyledi. Soruşturma sürerken iddialara ilişkin kesin bir bulgu açıklanmış değil

Cebu’daki evde bulunan bilgisayara adli inceleme

Yetkililer, çocukların cinsel istismarını içerdiğinden şüphelenilen görüntüler ile bilgisayardaki verileri araştırıyor. Remulla, 25 Ekim’de yaptığı açıklamada incelemenin tam sonuçlarının yaklaşık bir hafta içinde alınmasının beklendiğini bildirdi.
Filipinler Ulusal Polisi, dijital delilleri inceleyerek suç işlenip işlenmediğini ve ilgili kişilerin materyallerle bağlantısını belirlemeyi amaçlıyor. Polis, soruşturma kapsamında ABD ve İngiltere’deki kolluk birimleriyle koordinasyon kurulacağını da açıkladı.

Thomas Markle iddiaları reddetti

Daha önce Cebu’da yaşayan ve bu yıl ABD’ye döndüğü bildirilen 82 yaşındaki Thomas Markle, Daily Mail’e yaptığı açıklamada yasa dışı görüntülere sahip olduğu iddiasını reddetti. İddiaların kendisini derinden etkilediğini belirtti.
Meghan Markle ise 23 Ekim’de yayımladığı açıklamada haberlerden büyük üzüntü duyduğunu bildirdi. Babasıyla arasına mesafe koymasının ve çocuklarıyla görüşmesine izin vermemesinin onları koruma amacı taşıdığını belirten Meghan, çocukların güvenliğinin öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Londra polisinin geçmiş ihbarı ele alış biçimi inceleniyor

Soruşturmanın bir diğer boyutunu, yıllar önce Londra Metropolitan Polisi’ne gönderilen bir mektup oluşturuyor. Polis, Ocak 2019’da, Thomas Markle hakkında İngiltere dışında işlendiği öne sürülen suçlara ilişkin iddialar içeren bir mektup aldığını doğruladı.
Metropolitan Polisi, mektubun Harry ve Meghan’ın ofisine iletildiğini, ancak içindeki iddiaların diğer kolluk birimleriyle paylaşılmadığını açıkladı. Kurum, o dönemdeki işlemleri gözden geçirdiğini ve konunun Bağımsız Polis Davranışları Ofisi’ne (IOPC) sevk edilmesinin gerekip gerekmediğini değerlendirdiğini bildirdi.
Meghan açıklamasında mektuptan 2018’de haberdar edildiğini söylemişti. Sözcüsü daha sonra tarihte birkaç aylık yanılma olabileceğini belirterek polisin kayıtlarının esas alınmasını kabul etti. Filipinler’deki soruşturma ise dijital incelemenin sonuçları beklenirken sürüyor.
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