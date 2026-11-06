https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/sgkya-100-sosyal-guvenlik-denetmen-yardimcisi-alinacak-basvuru-tarihi-aciklandi-1110150084.html

SGK'ya 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak: Başvuru tarihi açıklandı

SGK'ya 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak: Başvuru tarihi açıklandı

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşra teşkilatı kadrolarında istihdam etmek üzere sözlü sınavla 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacağını... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T02:37+0300

2026-11-06T02:37+0300

2026-11-06T02:37+0300

türki̇ye

sgk

yükseköğretim kurulu (yök)

başvuru

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar genel idare hizmetleri sınıfında görevlendirilecek. Kamuda kariyer hedefleyen lisans mezunları için büyük bir fırsat sunan alımın başvuru süreci kasım ayında başlıyor.Peki, SGK denetmen yardımcılığı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir ve sınav ne zaman? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar...SGK denetmen yardımcılığı başvuru şartları neler?SGK bünyesinde sosyal güvenlik denetmen yardımcısı olarak göreve başlamak isteyen adayların yayımlanan ilandaki şu kriterleri taşıması gerekiyor:Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?SGK personel alımı başvuruları 9 Kasım'da başlayacak ve 22 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.Adaylar başvurularını fiziki evrak göndermeden, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru yapmak isteyenlerin e-Devlet şifreleriyle birlikte SGK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformuna giriş yapmaları veya doğrudan Kariyer Kapısı üzerinden işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.SGK sözlü sınavı ne zaman?Alımlar tek aşamalı ve sadece sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle gerçekleştirilecek.Mülakat süreci 28 Aralık ile 11 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sözlü sınava Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda katılacak. Sınav saati ve aday bazlı tarih sıralamaları başvuru değerlendirmelerinin ardından Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

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