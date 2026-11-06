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SGK'ya 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak: Başvuru tarihi açıklandı
SGK'ya 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak: Başvuru tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşra teşkilatı kadrolarında istihdam etmek üzere sözlü sınavla 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacağını... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar genel idare hizmetleri sınıfında görevlendirilecek. Kamuda kariyer hedefleyen lisans mezunları için büyük bir fırsat sunan alımın başvuru süreci kasım ayında başlıyor.Peki, SGK denetmen yardımcılığı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir ve sınav ne zaman? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar...SGK denetmen yardımcılığı başvuru şartları neler?SGK bünyesinde sosyal güvenlik denetmen yardımcısı olarak göreve başlamak isteyen adayların yayımlanan ilandaki şu kriterleri taşıması gerekiyor:Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?SGK personel alımı başvuruları 9 Kasım'da başlayacak ve 22 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.Adaylar başvurularını fiziki evrak göndermeden, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru yapmak isteyenlerin e-Devlet şifreleriyle birlikte SGK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformuna giriş yapmaları veya doğrudan Kariyer Kapısı üzerinden işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.SGK sözlü sınavı ne zaman?Alımlar tek aşamalı ve sadece sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle gerçekleştirilecek.Mülakat süreci 28 Aralık ile 11 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sözlü sınava Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda katılacak. Sınav saati ve aday bazlı tarih sıralamaları başvuru değerlendirmelerinin ardından Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.
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sgk, yükseköğretim kurulu (yök), başvuru
sgk, yükseköğretim kurulu (yök), başvuru

SGK'ya 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak: Başvuru tarihi açıklandı

02:37 06.11.2026
© AASosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşra teşkilatı kadrolarında istihdam etmek üzere sözlü sınavla 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu..
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar genel idare hizmetleri sınıfında görevlendirilecek. Kamuda kariyer hedefleyen lisans mezunları için büyük bir fırsat sunan alımın başvuru süreci kasım ayında başlıyor.
Peki, SGK denetmen yardımcılığı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir ve sınav ne zaman? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar...

SGK denetmen yardımcılığı başvuru şartları neler?

SGK bünyesinde sosyal güvenlik denetmen yardımcısı olarak göreve başlamak isteyen adayların yayımlanan ilandaki şu kriterleri taşıması gerekiyor:
Genel şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel devlet memurluğu şartlarına sahip olmak.
Eğitim şartı: En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da YÖK onaylı yurt içi/yurt dışı dengi programlardan mezun olmak.
Yaş sınırı: Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
KPSS puanı: ÖSYM tarafından yapılan KPSS'de ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Sağlık durumu: Görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

SGK personel alımı başvuruları 9 Kasım'da başlayacak ve 22 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.
Adaylar başvurularını fiziki evrak göndermeden, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru yapmak isteyenlerin e-Devlet şifreleriyle birlikte SGK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformuna giriş yapmaları veya doğrudan Kariyer Kapısı üzerinden işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

SGK sözlü sınavı ne zaman?

Alımlar tek aşamalı ve sadece sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Mülakat süreci 28 Aralık ile 11 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sözlü sınava Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda katılacak. Sınav saati ve aday bazlı tarih sıralamaları başvuru değerlendirmelerinin ardından Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.
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