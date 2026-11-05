https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/yalovada-tekme-ve-tas-attigi-kedinin-sahibi-sikayet-etti-gozaltina-alindi-1110145419.html
Yalova'da tekme ve taş attığı kedinin sahibi şikayet etti: Gözaltına alındı
Yalova'da tekme ve taş attığı kedinin sahibi şikayet etti: Gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kediye tekme ve taş atan şüpheli, kedinin sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T22:12+0300
2026-11-05T22:12+0300
2026-11-05T22:13+0300
türki̇ye
çiftlikköy
kedi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098445208_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ded9eb0fe9d9f85fd508c02c59997e7.jpg
Yalova Valiliği'nin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin, çocuğun önünde bahçede bulunan kediye tekme attığı ve ardından taş fırlattığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, olayın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldiği ve kedinin sahipli olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, şüphelinin hayvan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/ambulans-gec-geldi-diye-onunu-kesti-sosyal-medyada-paylasilan-goruntulerdeki-supheli-gozaltina-1110143901.html
türki̇ye
çiftlikköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098445208_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3736c8b2f5fb780d88e864cc47ca47c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çiftlikköy , kedi
Yalova'da tekme ve taş attığı kedinin sahibi şikayet etti: Gözaltına alındı
22:12 05.11.2026 (güncellendi: 22:13 05.11.2026)
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kediye tekme ve taş atan şüpheli, kedinin sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Yalova Valiliği'nin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin, çocuğun önünde bahçede bulunan kediye tekme attığı ve ardından taş fırlattığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, olayın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldiği ve kedinin sahipli olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, şüphelinin hayvan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı bildirildi.