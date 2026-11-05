https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/yalovada-tekme-ve-tas-attigi-kedinin-sahibi-sikayet-etti-gozaltina-alindi-1110145419.html

Yalova'da tekme ve taş attığı kedinin sahibi şikayet etti: Gözaltına alındı

Yalova'da tekme ve taş attığı kedinin sahibi şikayet etti: Gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kediye tekme ve taş atan şüpheli, kedinin sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T22:12+0300

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türki̇ye

çiftlikköy

kedi

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Yalova Valiliği'nin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin, çocuğun önünde bahçede bulunan kediye tekme attığı ve ardından taş fırlattığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, olayın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldiği ve kedinin sahipli olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, şüphelinin hayvan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/ambulans-gec-geldi-diye-onunu-kesti-sosyal-medyada-paylasilan-goruntulerdeki-supheli-gozaltina-1110143901.html

türki̇ye

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çiftlikköy , kedi