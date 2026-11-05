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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/yalovada-tekme-ve-tas-attigi-kedinin-sahibi-sikayet-etti-gozaltina-alindi-1110145419.html
Yalova'da tekme ve taş attığı kedinin sahibi şikayet etti: Gözaltına alındı
Yalova'da tekme ve taş attığı kedinin sahibi şikayet etti: Gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kediye tekme ve taş atan şüpheli, kedinin sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
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çiftlikköy
kedi
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Yalova Valiliği'nin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin, çocuğun önünde bahçede bulunan kediye tekme attığı ve ardından taş fırlattığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, olayın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldiği ve kedinin sahipli olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, şüphelinin hayvan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/ambulans-gec-geldi-diye-onunu-kesti-sosyal-medyada-paylasilan-goruntulerdeki-supheli-gozaltina-1110143901.html
türki̇ye
çiftlikköy
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çiftlikköy , kedi
çiftlikköy , kedi

Yalova'da tekme ve taş attığı kedinin sahibi şikayet etti: Gözaltına alındı

22:12 05.11.2026 (güncellendi: 22:13 05.11.2026)
© AA / Fatemeh BahramiUluslararası Kedi Günü
Uluslararası Kedi Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kediye tekme ve taş atan şüpheli, kedinin sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Yalova Valiliği'nin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin, çocuğun önünde bahçede bulunan kediye tekme attığı ve ardından taş fırlattığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, olayın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldiği ve kedinin sahipli olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, şüphelinin hayvan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı bildirildi.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
TÜRKİYE
Ambulans 'geç geldi' diye önünü kesti: Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki şüpheli gözaltına alındı
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