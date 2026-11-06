https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/fransada-buyuk-protesto-dalgasi-575-bin-kisi-sokakta-1110151481.html

Fransa'da büyük protesto dalgası: 575 bin kişi sokakta

Fransa'da büyük protesto dalgası: 575 bin kişi sokakta

Sputnik Türkiye

Fransa'da hayat pahalılığı, düşük ücretler ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı düzenlenen protestolara yüz binlerce kişi katıldı. Hükümetin açıkladığı... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T07:22+0300

2026-11-06T07:22+0300

2026-11-06T07:22+0300

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toulouse

rennes

sarı yelekliler

fransa i̇çişleri bakanlığı

emmanuel macron

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Fransa, son yılların en büyük kitlesel protestolarından birine sahne oldu. Ülke genelinde 5 Kasım Perşembe günü düzenlenen gösterilere, hükümet verilerine göre yaklaşık 575 bin kişi katıldı. Eylül ayında başlayan toplumsal huzursuzluk ve grev dalgasının ardından gerçekleşen gösteriler, bu süreçte tek günde kaydedilen en yüksek katılıma ulaştı.Hayat pahalılığı, maaşlar, emekli aylıkları ve eğitim sistemindeki sorunlar nedeniyle başlayan protestolara öğrenciler, öğretmenler, işçi sendikaları, kamu çalışanları ve Sarı Yelekliler katıldı. Farklı toplumsal kesimlerin taleplerini bir araya getiren gösteriler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı.17 Ekim'de yaşanan geniş çaplı şiddet olaylarının ardından güvenlik önlemleri artırılırken, son gösteriler büyük ölçüde sakin geçti. Ancak bazı şehirlerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.Fransa'da 448 gözaltı: Dört şehirde çatışmaFransa İçişleri Bakanlığı, Rennes, Nantes, Lyon ve Marsilya kentlerinde polisle bazı gösterici grupları arasında çatışmalar çıktığını açıkladı.Lyon'da güvenlik güçleri bazı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Rennes'de bir otele zarar veren ve polise çeşitli nesneler fırlatan kişilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda gösterici gözaltına alındı.Bakanlığın açıklamasına göre ülke genelinde 448 kişi gözaltına alınırken 86 yangına müdahale edildi. Toulouse yakınlarında bir okulun kundaklama sonucu ağır hasar gördüğü bildirildi.Grevler hayatı etkiledi: Okullar ve ulaşımda aksamalarÜlke genelindeki protestolarla eş zamanlı olarak öğrenci, öğretmen, posta, sağlık ve ulaşım çalışanlarını temsil eden sendikalar greve gitme çağrısında bulundu.Hükümet verilerine göre yükseköğretim kurumlarının yaklaşık üçte birinde eğitim faaliyetleri aksarken, okul çalışanlarının yüzde 13'ü greve katıldı. Sendikalar ise katılımın açıklanan resmî oranlardan daha yüksek olduğunu savundu.Demir yolu ulaşımında bazı seferler aksarken, sağlık sektöründe grev katılımı daha sınırlı kaldı. Fransa Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'inin greve katıldığını ve sağlık hizmetlerinde önemli bir aksama yaşanmadığını açıkladı.Sendikalardan hükümete çağrı: Maaşlara zam talebiProtestoların merkezinde giderek artan yaşam maliyetleri ve alım gücü kaybı bulunuyor. İşçi sendikaları, çalışanların ve emeklilerin gelirlerinin yükseltilmesini talep ediyor.Ülkenin önde gelen sendikalarından CGT, asgari ücretin derhal yüzde 10 artırılmasını isterken, CFDT aylık asgari ücrete 100 avro zam yapılması çağrısında bulundu.Öğrenci örgütleri ise eğitim bütçesine 10 milyar doların üzerinde ek kaynak ayrılmasını, okul altyapısına yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım yapılmasını ve üniversitelerde 250 bin yeni kontenjan oluşturulmasını talep ediyor.kq2.comSarı Yelekliler yeniden sahnede: Macron'un istifasını istiyorlarFransa'da 2018 yılında ortaya çıkan Sarı Yelekliler (Gilets Jaunes) hareketi de protestolara katılan gruplar arasında yer alıyor.Hareketin talepleri ekonomik düzenlemelerle sınırlı değil. Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin görevden ayrılmasını ve yeni bir anayasal süreç başlatılmasını istiyor.Eğitim alanındaki sorunlarla başlayan ve giderek farklı toplumsal kesimlere yayılan protesto hareketi, ekonomik taleplerin yanı sıra siyasi değişim çağrılarını da gündeme taşıyor.Protestolar 2027 seçimlerine kadar sürebilirFransa'daki gösterilerin kısa sürede sona ermesi beklenmiyor. Protestocuların bir bölümü eylemlerini yılbaşına, hatta 2027 ilkbaharında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar sürdürmeyi planlıyor.Sarı Yelekliler hareketinin 6 Kasım Cuma ve 7 Kasım Cumartesi günlerinde de protestolar düzenlemeyi planladığı bildirildi. Bu arada İspanya, İtalya, Portekiz ve Belçika'da da kasım ayı içinde grevler yapılması öngörülüyor.Fransa'daki gelişmeler, 2027 seçimleri yaklaşırken ekonomi, kamu hizmetleri ve siyasi temsil konularındaki tartışmaları daha da görünür hale getiriyor.Macron'dan göstericilere çağrıCumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestocuların taleplerine ilişkin açıklamasında özellikle gençlerin seslerinin duyulduğunu belirtti.Macron, okullardaki eğitimin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayarak öğrencilerin sınıflarına dönmesi ve sükûnetin sağlanması çağrısında bulundu.Fransa hükümeti artan toplumsal taleplerle karşı karşıya kalırken, sendikaların ve öğrenci gruplarının önümüzdeki dönemde atacağı adımlar ülkedeki protesto hareketinin seyrini belirleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trump-iranin-kalanini-yok-etmemek-en-iyisi-ama-belki-de-buna-mecbur-kalacagim-yakinda-1110149759.html

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fransa, marsilya, toulouse, rennes, sarı yelekliler, fransa i̇çişleri bakanlığı, emmanuel macron