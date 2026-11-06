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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rusyadan-kieve-afrika-suclamasi-ukrayna-malide-iha-kursu-acti-1110161021.html
Rusya'dan Kiev'e 'Afrika' suçlaması: Ukrayna, Mali'de İHA kursu açtı
Rusya'dan Kiev'e 'Afrika' suçlaması: Ukrayna, Mali'de İHA kursu açtı
Sputnik Türkiye
Rus Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna'nın Afrika'da, özellikle Mali'de kamikaze İHA operatörleri yetiştirmek üzere eğitim kursları düzenlediğini bildirdi. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T12:11+0300
2026-11-06T12:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
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georgiy borisenko
mali
ukrayna
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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
ukrayna savunma bakanlığı
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkan Yardımcısı Mihail Maksimoviç, 'Şanghay İşbirliği Örgütü Plus' Güvenlik Giyaloğu kapsamında yaptığı açıklamada, Kiev yönetiminin Afrika kıtasındaki faaliyetlerine dikkat çekti.Maksimoviç, ellerindeki istihbarat verilerine dayanarak, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi temsilcilerinin Mali başta olmak üzere bölgede İHA ve kamikaze dron kullanımı üzerine eğitimler verdiğini söyledi.Maksimoviç, mevcut durumun terör tehditlerine karşı önleyici tedbirlerin, yasal, ekonomik ve istihbarat olmak üzere mevcut tüm araçlar kullanılarak genişletilmesini gerektirdiğini belirtti.Rus yetkili, uluslararası terör örgütlerinin İHA teknolojisi elde etmek için Kiev ile işbirliği yapmaya giderek daha fazla ilgi gösterdiğini de vurguladı.Uluslararası basında da yer alıyorMaksimoviç'in açıklamaları, uluslararası basında yer alan haberlerle de örtüşüyor.Ukrayna askeri istihbaratından kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Ukraynalı İHA uzmanlarının yerel muhalif güçlere destek vermek amacıyla Mali ve Sudan'a gönderildiği ifade ediliyor. Çad, Nijer ve Burkina Faso'dan gelen unsurların da Ukraynalı askerlerden 'dron savaşı' eğitimi almak için Mali'yi ziyaret ettiği kaydediliyor. Ukraynalı uzmanların, bölgede Tuareg isyancılarından oluşan 'Azavad Kurtuluş Cephesi'ne doğrudan çatışmalara girmeden teknik destek sunduğu belirtiliyor.Moskova'dan 'ikinci cephe' tepkisiRus diplomasisi ise Kiev'in Afrika'daki adımlarını Moskova'ya karşı yeni bir hamle olarak değerlendiriyor.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko, Ukraynalı askerlerin Afrika'da Rusya'ya karşı 'ikinci bir cephe' açmaya çalıştığını ve Mali'deki militanların saflarında Ukraynalı eğitmenlerin bulunduğunu dile getirdi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Kiev'i Afrika'daki çatışmalara müdahale etmekle suçlayarak, "Ukraynalılar, sırf Afrika kıtasında bir siyasi aktör olarak kendilerini kanıtlamak ve en önemlisi Rusya ile dost ülkelere sorun çıkarmak amacıyla yasal hükümetlerin karşısındaki güçlerin yanında yer almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rus-hava-uzay-kuvvetleri-sumideki-trafo-merkezi-ile-zaporojyedeki-ukrayna-tugay-mevzisini-vurdu-1110155897.html
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haberler, georgiy borisenko, mali, ukrayna, moskova, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna savunma bakanlığı, afrika
haberler, georgiy borisenko, mali, ukrayna, moskova, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna savunma bakanlığı, afrika

Rusya'dan Kiev'e 'Afrika' suçlaması: Ukrayna, Mali'de İHA kursu açtı

12:11 06.11.2026
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinukrayna dron İHA
ukrayna dron İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© Sputnik / Стрингер
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Rus Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna'nın Afrika'da, özellikle Mali'de kamikaze İHA operatörleri yetiştirmek üzere eğitim kursları düzenlediğini bildirdi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkan Yardımcısı Mihail Maksimoviç, 'Şanghay İşbirliği Örgütü Plus' Güvenlik Giyaloğu kapsamında yaptığı açıklamada, Kiev yönetiminin Afrika kıtasındaki faaliyetlerine dikkat çekti.

Maksimoviç, ellerindeki istihbarat verilerine dayanarak, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi temsilcilerinin Mali başta olmak üzere bölgede İHA ve kamikaze dron kullanımı üzerine eğitimler verdiğini söyledi.

Maksimoviç, mevcut durumun terör tehditlerine karşı önleyici tedbirlerin, yasal, ekonomik ve istihbarat olmak üzere mevcut tüm araçlar kullanılarak genişletilmesini gerektirdiğini belirtti.

Rus yetkili, uluslararası terör örgütlerinin İHA teknolojisi elde etmek için Kiev ile işbirliği yapmaya giderek daha fazla ilgi gösterdiğini de vurguladı.

Uluslararası basında da yer alıyor

Maksimoviç'in açıklamaları, uluslararası basında yer alan haberlerle de örtüşüyor.

Ukrayna askeri istihbaratından kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Ukraynalı İHA uzmanlarının yerel muhalif güçlere destek vermek amacıyla Mali ve Sudan'a gönderildiği ifade ediliyor.

Çad, Nijer ve Burkina Faso'dan gelen unsurların da Ukraynalı askerlerden 'dron savaşı' eğitimi almak için Mali'yi ziyaret ettiği kaydediliyor.

Ukraynalı uzmanların, bölgede Tuareg isyancılarından oluşan 'Azavad Kurtuluş Cephesi'ne doğrudan çatışmalara girmeden teknik destek sunduğu belirtiliyor.

Moskova'dan 'ikinci cephe' tepkisi

Rus diplomasisi ise Kiev'in Afrika'daki adımlarını Moskova'ya karşı yeni bir hamle olarak değerlendiriyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko, Ukraynalı askerlerin Afrika'da Rusya'ya karşı 'ikinci bir cephe' açmaya çalıştığını ve Mali'deki militanların saflarında Ukraynalı eğitmenlerin bulunduğunu dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Kiev'i Afrika'daki çatışmalara müdahale etmekle suçlayarak, "Ukraynalılar, sırf Afrika kıtasında bir siyasi aktör olarak kendilerini kanıtlamak ve en önemlisi Rusya ile dost ülkelere sorun çıkarmak amacıyla yasal hükümetlerin karşısındaki güçlerin yanında yer almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
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