https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-askeri-yuk-tasiyan-bir-gemi-vuruldu-1110172609.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Odessa’nın güneybatısında Ukrayna’ya askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T17:43+0300
2026-11-06T17:43+0300
2026-11-06T17:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
karadeniz
odessa
ukrayna
kuru yük gemisi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rodion miroşnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/13/1108104266_0:29:736:442_1920x0_80_0_0_4f04727f36e3f3c16dbaf2ea06a8a131.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gündüz saatlerinde Karadeniz’de bir kuru yük gemisine saldırı düzenlediğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, “Bugün gündüz saatlerinde Karadeniz’de, Odessa’nın güneybatısında gerçekleştirilen saldırı sonucunda, Ukrayna’ya askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Rus güçlerinin Ukrayna limanları ile askeri amaçlarla kullanılan gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın deniz yolunu silah sevkiyatı için “24 saat açık bir kanal” olarak kullandığını ifade etmişti. Miroşnik, son üç yıl içinde Odessa limanlarından yaklaşık sekiz bin askeri yük gemisinin geçtiğini, bunun da söz konusu altyapının hedef alınmasını açıkladığını belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı da daha önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın askeri-ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla stratejik altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtmişti. Bakanlık; insansız hava araçları ve uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan bu saldırıların, Kiev dahil tüm Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu yinelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html
karadeniz
odessa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/13/1108104266_54:0:681:470_1920x0_80_0_0_a12facd5c53d4847310c99365a89959c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, karadeniz, odessa, ukrayna, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rodion miroşnik
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, karadeniz, odessa, ukrayna, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rodion miroşnik
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Odessa’nın güneybatısında Ukrayna’ya askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gündüz saatlerinde Karadeniz’de bir kuru yük gemisine saldırı düzenlediğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, “Bugün gündüz saatlerinde Karadeniz’de, Odessa’nın güneybatısında gerçekleştirilen saldırı sonucunda, Ukrayna’ya askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna limanları ile askeri amaçlarla kullanılan gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın deniz yolunu silah sevkiyatı için “24 saat açık bir kanal” olarak kullandığını ifade etmişti. Miroşnik, son üç yıl içinde Odessa limanlarından yaklaşık sekiz bin askeri yük gemisinin geçtiğini, bunun da söz konusu altyapının hedef alınmasını açıkladığını belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı da daha önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın askeri-ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla stratejik altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtmişti. Bakanlık; insansız hava araçları ve uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan bu saldırıların, Kiev dahil tüm Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu yinelemişti.