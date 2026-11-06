https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-askeri-yuk-tasiyan-bir-gemi-vuruldu-1110172609.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Odessa’nın güneybatısında Ukrayna’ya askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T17:43+0300

2026-11-06T17:43+0300

2026-11-06T17:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

karadeniz

odessa

ukrayna

kuru yük gemisi

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rodion miroşnik

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gündüz saatlerinde Karadeniz’de bir kuru yük gemisine saldırı düzenlediğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, “Bugün gündüz saatlerinde Karadeniz’de, Odessa’nın güneybatısında gerçekleştirilen saldırı sonucunda, Ukrayna’ya askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Rus güçlerinin Ukrayna limanları ile askeri amaçlarla kullanılan gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın deniz yolunu silah sevkiyatı için “24 saat açık bir kanal” olarak kullandığını ifade etmişti. Miroşnik, son üç yıl içinde Odessa limanlarından yaklaşık sekiz bin askeri yük gemisinin geçtiğini, bunun da söz konusu altyapının hedef alınmasını açıkladığını belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı da daha önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın askeri-ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla stratejik altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtmişti. Bakanlık; insansız hava araçları ve uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan bu saldırıların, Kiev dahil tüm Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu yinelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html

karadeniz

odessa

ukrayna

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, karadeniz, odessa, ukrayna, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rodion miroşnik