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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rusya-guvenlik-konseyi-starlink-ve-oneweb-egemen-ulkelerde-istikrarsizlik-riski-tasiyor-1110170422.html
Rusya Güvenlik Konseyi: Starlink ve OneWeb egemen ülkelerde istikrarsızlık riski taşıyor
Rusya Güvenlik Konseyi: Starlink ve OneWeb egemen ülkelerde istikrarsızlık riski taşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi, Batılı uydu iletişim sistemlerinin egemen ülkelerde toplumsal ve siyasi istikrarı bozmak amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Konsey... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T16:46+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi, başta Starlink ve OneWeb olmak üzere Batılı uydu iletişim sistemlerinin egemen ülkeler açısından istikrarsızlık riski oluşturduğuna dikkat çekti.Güvenlik Konseyi bünyesindeki Bilimsel Uzmanlar Konseyi Başkanlık Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, bu sistemlerin egemen devletlerin toprakları üzerinde toplumsal ve siyasi ortamı istikrarsızlaştırmak amacıyla kullanılmasının doğurabileceği risk ve tehditler ele alındı.Konseyin basın biriminden yapılan açıklamada, Starlink ve OneWeb’in ulusal ekonomilerinin dijitalleşmesini hızlandırmak isteyen ülkelerde “aktif biçimde yayılma” politikası izlediğine dikkat çekildi.Bu çerçevede Rusya’nın kendi uydu sistemini geliştirmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Rus uydu sisteminin gelişimini hızlandırmak için iletişim uyduları ve terminal ekipmanlarının seri üretiminin süratle artırılması gerekiyor” denildi.Uzak bölgelere internet erişimi sağlıyorlarStarlink ve OneWeb, karasal iletişim altyapısının bulunmadığı uzak bölgeler dahil olmak üzere yüksek hızlı internet erişimi sunmak amacıyla geliştirilen uydu iletişim sistemleri olarak faaliyet gösteriyor.Elon Musk’ın ABD merkezli şirketi SpaceX’e ait Starlink; bireylere, şirketlere ve kamu kurumlarına geniş bant internet hizmeti sağlıyor. Avrupa merkezli Eutelsat bünyesine 2023’te katılan OneWeb ise özel şirketlere ve kamu işletmelerine hizmet veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/musk-ukrayna-ordusu-starlinki-iha-saldirilarinda-kullanarak-hizmet-kosullarini-ihlal-etti-1109831414.html
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rusya güvenlik konseyi, rusya, starlink, eutelsat, oneweb , spacex, i̇nternet
rusya güvenlik konseyi, rusya, starlink, eutelsat, oneweb , spacex, i̇nternet

Rusya Güvenlik Konseyi: Starlink ve OneWeb egemen ülkelerde istikrarsızlık riski taşıyor

16:46 06.11.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDünya yörüngesindeki uydular
Dünya yörüngesindeki uydular - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Rusya Güvenlik Konseyi, Batılı uydu iletişim sistemlerinin egemen ülkelerde toplumsal ve siyasi istikrarı bozmak amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Konsey, Rusya’nın kendi iletişim uyduları ve terminal ekipmanlarının seri üretimini hızlandırmasını önerdi.
Rusya Güvenlik Konseyi, başta Starlink ve OneWeb olmak üzere Batılı uydu iletişim sistemlerinin egemen ülkeler açısından istikrarsızlık riski oluşturduğuna dikkat çekti.
Güvenlik Konseyi bünyesindeki Bilimsel Uzmanlar Konseyi Başkanlık Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, bu sistemlerin egemen devletlerin toprakları üzerinde toplumsal ve siyasi ortamı istikrarsızlaştırmak amacıyla kullanılmasının doğurabileceği risk ve tehditler ele alındı.
Konseyin basın biriminden yapılan açıklamada, Starlink ve OneWeb’in ulusal ekonomilerinin dijitalleşmesini hızlandırmak isteyen ülkelerde “aktif biçimde yayılma” politikası izlediğine dikkat çekildi.
Bu çerçevede Rusya’nın kendi uydu sistemini geliştirmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Rus uydu sisteminin gelişimini hızlandırmak için iletişim uyduları ve terminal ekipmanlarının seri üretiminin süratle artırılması gerekiyor” denildi.

Uzak bölgelere internet erişimi sağlıyorlar

Starlink ve OneWeb, karasal iletişim altyapısının bulunmadığı uzak bölgeler dahil olmak üzere yüksek hızlı internet erişimi sunmak amacıyla geliştirilen uydu iletişim sistemleri olarak faaliyet gösteriyor.
Elon Musk’ın ABD merkezli şirketi SpaceX’e ait Starlink; bireylere, şirketlere ve kamu kurumlarına geniş bant internet hizmeti sağlıyor. Avrupa merkezli Eutelsat bünyesine 2023’te katılan OneWeb ise özel şirketlere ve kamu işletmelerine hizmet veriyor.
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