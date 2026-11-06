https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rusya-guvenlik-konseyi-starlink-ve-oneweb-egemen-ulkelerde-istikrarsizlik-riski-tasiyor-1110170422.html

Rusya Güvenlik Konseyi: Starlink ve OneWeb egemen ülkelerde istikrarsızlık riski taşıyor

Rusya Güvenlik Konseyi: Starlink ve OneWeb egemen ülkelerde istikrarsızlık riski taşıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi, Batılı uydu iletişim sistemlerinin egemen ülkelerde toplumsal ve siyasi istikrarı bozmak amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Konsey... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T16:46+0300

2026-11-06T16:46+0300

2026-11-06T16:46+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi, başta Starlink ve OneWeb olmak üzere Batılı uydu iletişim sistemlerinin egemen ülkeler açısından istikrarsızlık riski oluşturduğuna dikkat çekti.Güvenlik Konseyi bünyesindeki Bilimsel Uzmanlar Konseyi Başkanlık Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, bu sistemlerin egemen devletlerin toprakları üzerinde toplumsal ve siyasi ortamı istikrarsızlaştırmak amacıyla kullanılmasının doğurabileceği risk ve tehditler ele alındı.Konseyin basın biriminden yapılan açıklamada, Starlink ve OneWeb’in ulusal ekonomilerinin dijitalleşmesini hızlandırmak isteyen ülkelerde “aktif biçimde yayılma” politikası izlediğine dikkat çekildi.Bu çerçevede Rusya’nın kendi uydu sistemini geliştirmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Rus uydu sisteminin gelişimini hızlandırmak için iletişim uyduları ve terminal ekipmanlarının seri üretiminin süratle artırılması gerekiyor” denildi.Uzak bölgelere internet erişimi sağlıyorlarStarlink ve OneWeb, karasal iletişim altyapısının bulunmadığı uzak bölgeler dahil olmak üzere yüksek hızlı internet erişimi sunmak amacıyla geliştirilen uydu iletişim sistemleri olarak faaliyet gösteriyor.Elon Musk’ın ABD merkezli şirketi SpaceX’e ait Starlink; bireylere, şirketlere ve kamu kurumlarına geniş bant internet hizmeti sağlıyor. Avrupa merkezli Eutelsat bünyesine 2023’te katılan OneWeb ise özel şirketlere ve kamu işletmelerine hizmet veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/musk-ukrayna-ordusu-starlinki-iha-saldirilarinda-kullanarak-hizmet-kosullarini-ihlal-etti-1109831414.html

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