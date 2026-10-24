https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/musk-ukrayna-ordusu-starlinki-iha-saldirilarinda-kullanarak-hizmet-kosullarini-ihlal-etti-1109831414.html
Musk: Ukrayna ordusu, Starlink’i İHA saldırılarında kullanarak hizmet koşullarını ihlal etti
Musk: Ukrayna ordusu, Starlink’i İHA saldırılarında kullanarak hizmet koşullarını ihlal etti
Sputnik Türkiye
ABD’li girişimci Elon Musk, Ukrayna ordusunun Starlink’i saldırı amaçlı insansız hava aracı operasyonlarında kullanarak hizmet koşullarını ihlal ettiğini... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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SpaceX’in kurucusu Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunu Starlink’in kullanım koşullarını ihlal etmekle suçladı.Musk, “Ukrayna ordusu, Starlink’in hizmet koşullarını ihlal ederek sistemi insanları öldürmek amacıyla saldırı amaçlı drone operasyonlarında kullandı. Bu açık geçen hafta kapatıldı” ifadelerini kullandı.Musk, Sivil bir hizmet olan Starlink’in bu tür saldırılarda kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmediğini ve verilmemesi gerektiğini belirtti.Musk, Starshield’ın ise ABD hükümetinin kontrolünde bulunan tamamen farklı bir sistem olduğunu, nasıl kullanılacağına Washington’ın karar verdiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bati-basini-trumpa-ukraynada-starlinkin-yavaslatilmasini-musk-onerdi-1109623474.html
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elon musk, abd, ukrayna, starlink, ukrayna ordusu, washington
elon musk, abd, ukrayna, starlink, ukrayna ordusu, washington
Musk: Ukrayna ordusu, Starlink’i İHA saldırılarında kullanarak hizmet koşullarını ihlal etti
22:20 24.10.2026 (güncellendi: 22:23 24.10.2026)
ABD’li girişimci Elon Musk, Ukrayna ordusunun Starlink’i saldırı amaçlı insansız hava aracı operasyonlarında kullanarak hizmet koşullarını ihlal ettiğini belirtti. Musk, buna olanak sağlayan açığın geçen hafta kapatıldığını ifade etti.
SpaceX’in kurucusu Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunu Starlink’in kullanım koşullarını ihlal etmekle suçladı.
Musk, “Ukrayna ordusu, Starlink’in hizmet koşullarını ihlal ederek sistemi insanları öldürmek amacıyla saldırı amaçlı drone operasyonlarında kullandı. Bu açık geçen hafta kapatıldı” ifadelerini kullandı.
Musk, Sivil bir hizmet olan Starlink’in bu tür saldırılarda kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmediğini ve verilmemesi gerektiğini belirtti.
Musk, Starshield’ın ise ABD hükümetinin kontrolünde bulunan tamamen farklı bir sistem olduğunu, nasıl kullanılacağına Washington’ın karar verdiğini kaydetti.