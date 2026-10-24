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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/musk-ukrayna-ordusu-starlinki-iha-saldirilarinda-kullanarak-hizmet-kosullarini-ihlal-etti-1109831414.html
Musk: Ukrayna ordusu, Starlink’i İHA saldırılarında kullanarak hizmet koşullarını ihlal etti
Musk: Ukrayna ordusu, Starlink’i İHA saldırılarında kullanarak hizmet koşullarını ihlal etti
Sputnik Türkiye
ABD’li girişimci Elon Musk, Ukrayna ordusunun Starlink’i saldırı amaçlı insansız hava aracı operasyonlarında kullanarak hizmet koşullarını ihlal ettiğini... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
starlink
ukrayna ordusu
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SpaceX’in kurucusu Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunu Starlink’in kullanım koşullarını ihlal etmekle suçladı.Musk, “Ukrayna ordusu, Starlink’in hizmet koşullarını ihlal ederek sistemi insanları öldürmek amacıyla saldırı amaçlı drone operasyonlarında kullandı. Bu açık geçen hafta kapatıldı” ifadelerini kullandı.Musk, Sivil bir hizmet olan Starlink’in bu tür saldırılarda kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmediğini ve verilmemesi gerektiğini belirtti.Musk, Starshield’ın ise ABD hükümetinin kontrolünde bulunan tamamen farklı bir sistem olduğunu, nasıl kullanılacağına Washington’ın karar verdiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bati-basini-trumpa-ukraynada-starlinkin-yavaslatilmasini-musk-onerdi-1109623474.html
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elon musk, abd, ukrayna, starlink, ukrayna ordusu, washington
elon musk, abd, ukrayna, starlink, ukrayna ordusu, washington

Musk: Ukrayna ordusu, Starlink’i İHA saldırılarında kullanarak hizmet koşullarını ihlal etti

22:20 24.10.2026 (güncellendi: 22:23 24.10.2026)
© AP Photo / Toby MelvilleElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© AP Photo / Toby Melville
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ABD’li girişimci Elon Musk, Ukrayna ordusunun Starlink’i saldırı amaçlı insansız hava aracı operasyonlarında kullanarak hizmet koşullarını ihlal ettiğini belirtti. Musk, buna olanak sağlayan açığın geçen hafta kapatıldığını ifade etti.
SpaceX’in kurucusu Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunu Starlink’in kullanım koşullarını ihlal etmekle suçladı.
Musk, “Ukrayna ordusu, Starlink’in hizmet koşullarını ihlal ederek sistemi insanları öldürmek amacıyla saldırı amaçlı drone operasyonlarında kullandı. Bu açık geçen hafta kapatıldı” ifadelerini kullandı.
Musk, Sivil bir hizmet olan Starlink’in bu tür saldırılarda kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmediğini ve verilmemesi gerektiğini belirtti.
Musk, Starshield’ın ise ABD hükümetinin kontrolünde bulunan tamamen farklı bir sistem olduğunu, nasıl kullanılacağına Washington’ın karar verdiğini kaydetti.
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