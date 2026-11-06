https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kushner-ukrayna-nato-ve-avrupali-ortaklarla-verimli-gorusmeler-yaptik-1110149353.html

Kushner: Ukrayna, NATO ve Avrupalı ortaklarla verimli görüşmeler yaptık

Kushner: Ukrayna, NATO ve Avrupalı ortaklarla verimli görüşmeler yaptık

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı’nın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, Brüksel’de Ukrayna, NATO ve Avrupalı ortaklarla yapılan görüşmelerde Ukrayna’ya güvenlik garantileri... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T01:22+0300

2026-11-06T01:22+0300

2026-11-06T01:22+0300

dünya

jared kushner

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ukrayna

brüksel

nato

avrupa

güvenlik garantileri

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Jared Kushner, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin Brüksel’de Ukrayna, NATO ve Avrupalı ortaklarıyla “verimli ve kapsamlı” görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.ABD’nin müzakerelerde tüm tarafların güvenlik kaygılarını dikkate almayı ve gelecekteki çatışma riskini azaltmayı hedeflediğini belirten Kushner, şunları kaydetti:NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Brüksel’deki konutunda perşembe günü basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelere ABD, NATO, bazı Avrupa ülkeleri ve Ukrayna temsilcileri katıldı. Görüşmelerde Kiev’e sağlanabilecek güvenlik garantileri ve Avrupa’da yeni bir güvenlik stratejisinin geliştirilmesi ele alındı.

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jared kushner, abd, ukrayna, brüksel, nato, avrupa, güvenlik garantileri