https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kushner-ukrayna-nato-ve-avrupali-ortaklarla-verimli-gorusmeler-yaptik-1110149353.html
Kushner: Ukrayna, NATO ve Avrupalı ortaklarla verimli görüşmeler yaptık
Kushner: Ukrayna, NATO ve Avrupalı ortaklarla verimli görüşmeler yaptık
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı’nın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, Brüksel’de Ukrayna, NATO ve Avrupalı ortaklarla yapılan görüşmelerde Ukrayna’ya güvenlik garantileri... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T01:22+0300
2026-11-06T01:22+0300
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dünya
jared kushner
abd
ukrayna
brüksel
nato
avrupa
güvenlik garantileri
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Jared Kushner, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin Brüksel’de Ukrayna, NATO ve Avrupalı ortaklarıyla “verimli ve kapsamlı” görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.ABD’nin müzakerelerde tüm tarafların güvenlik kaygılarını dikkate almayı ve gelecekteki çatışma riskini azaltmayı hedeflediğini belirten Kushner, şunları kaydetti:NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Brüksel’deki konutunda perşembe günü basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelere ABD, NATO, bazı Avrupa ülkeleri ve Ukrayna temsilcileri katıldı. Görüşmelerde Kiev’e sağlanabilecek güvenlik garantileri ve Avrupa’da yeni bir güvenlik stratejisinin geliştirilmesi ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trump-dmitriyev-ile-gorustu-anlasma-tum-avrupayi-etkileyebilir-1110149196.html
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jared kushner, abd, ukrayna, brüksel, nato, avrupa, güvenlik garantileri
jared kushner, abd, ukrayna, brüksel, nato, avrupa, güvenlik garantileri
Kushner: Ukrayna, NATO ve Avrupalı ortaklarla verimli görüşmeler yaptık
ABD Başkanı’nın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, Brüksel’de Ukrayna, NATO ve Avrupalı ortaklarla yapılan görüşmelerde Ukrayna’ya güvenlik garantileri ile Avrupa’nın daha geniş güvenlik mimarisinin ele alındığını açıkladı.
Jared Kushner, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin Brüksel’de Ukrayna, NATO ve Avrupalı ortaklarıyla “verimli ve kapsamlı” görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.
Bugün Brüksel’de kalıcı barışın birbiriyle bağlantılı iki temel unsuru olan Ukrayna’ya güvenlik garantileri ve Avrupa’nın daha geniş güvenlik mimarisi üzerine verimli ve kapsamlı görüşmeler yaptık.
ABD’nin müzakerelerde tüm tarafların güvenlik kaygılarını dikkate almayı ve gelecekteki çatışma riskini azaltmayı hedeflediğini belirten Kushner, şunları kaydetti:
Amacımız, gelecekte çatışma çıkma riskini azaltacak, uygulanabilir ve karşılıklı mutabakata dayalı düzenlemeler yoluyla tüm tarafların güvenlik kaygılarını dikkate almak.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Brüksel’deki konutunda perşembe günü basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelere ABD, NATO, bazı Avrupa ülkeleri ve Ukrayna temsilcileri katıldı. Görüşmelerde Kiev’e sağlanabilecek güvenlik garantileri ve Avrupa’da yeni bir güvenlik stratejisinin geliştirilmesi ele alındı.