https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/putin-baede-yapilacak-uclu-ukrayna-gorusmelerini-guvenlik-konseyi-ile-degerlendirdi-1110174574.html

Putin, BAE’de yapılacak üçlü Ukrayna görüşmelerini Güvenlik Konseyi ile değerlendirdi

Putin, BAE’de yapılacak üçlü Ukrayna görüşmelerini Güvenlik Konseyi ile değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sorununun çözümüne yönelik üçlü görüşmelerin gelecek hafta salı günü Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE)... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T20:45+0300

2026-11-06T20:45+0300

2026-11-06T20:45+0300

dünya

vladimir putin

kremlin

rusya güvenlik konseyi

ukrayna

müzakere

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyinin daimi üyeleriyle düzenlediği toplantıda, BAE’de yapılacak müzakereleri ele aldı.Putin, “Gelecek hafta salı günü Birleşik Arap Emirlikleri’nde Ukrayna konulu üçlü görüşmelerin başlaması bekleniyor. Bize istikrarlı biçimde yardımcı olan BAE yönetimine bunun için minnettarız” dedi.Müzakerelere katılacak isimleri de toplantıya davet ettiğini belirten Putin, “Salı günü görüşmelerin yapılmasının planlandığını dikkate alarak, öncelikle bu konuyu kısaca ele almayı öneriyorum” ifadelerini kullandı.Toplantıya Vladimir Medinskiy, Mihail Galuzin, Sergey Ryabkov ve İgor Kostyukov’un da katıldığı aktarıldı.

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ukrayna

birleşik arap emirlikleri (bae)

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vladimir putin, kremlin, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, müzakere, birleşik arap emirlikleri (bae)