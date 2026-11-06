https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/putin-baede-yapilacak-uclu-ukrayna-gorusmelerini-guvenlik-konseyi-ile-degerlendirdi-1110174574.html
Putin, BAE’de yapılacak üçlü Ukrayna görüşmelerini Güvenlik Konseyi ile değerlendirdi
Putin, BAE’de yapılacak üçlü Ukrayna görüşmelerini Güvenlik Konseyi ile değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sorununun çözümüne yönelik üçlü görüşmelerin gelecek hafta salı günü Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE)... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T20:45+0300
2026-11-06T20:45+0300
2026-11-06T20:45+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
rusya güvenlik konseyi
ukrayna
müzakere
birleşik arap emirlikleri (bae)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103016/21/1030162111_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_a27329966ec485d8e5579a635b7e075f.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyinin daimi üyeleriyle düzenlediği toplantıda, BAE’de yapılacak müzakereleri ele aldı.Putin, “Gelecek hafta salı günü Birleşik Arap Emirlikleri’nde Ukrayna konulu üçlü görüşmelerin başlaması bekleniyor. Bize istikrarlı biçimde yardımcı olan BAE yönetimine bunun için minnettarız” dedi.Müzakerelere katılacak isimleri de toplantıya davet ettiğini belirten Putin, “Salı günü görüşmelerin yapılmasının planlandığını dikkate alarak, öncelikle bu konuyu kısaca ele almayı öneriyorum” ifadelerini kullandı.Toplantıya Vladimir Medinskiy, Mihail Galuzin, Sergey Ryabkov ve İgor Kostyukov’un da katıldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/peskov-rus-heyeti-1011-kasim-tarihlerinde-duzenlenecek-ukrayna-muzakerelerine-katilacak-1110071943.html
ukrayna
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103016/21/1030162111_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4e56b8af5b39b38fc6137b51e1587cab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, kremlin, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, müzakere, birleşik arap emirlikleri (bae)
vladimir putin, kremlin, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, müzakere, birleşik arap emirlikleri (bae)
Putin, BAE’de yapılacak üçlü Ukrayna görüşmelerini Güvenlik Konseyi ile değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sorununun çözümüne yönelik üçlü görüşmelerin gelecek hafta salı günü Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) başlamasının planlandığını açıkladı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyinin daimi üyeleriyle düzenlediği toplantıda, BAE’de yapılacak müzakereleri ele aldı.
Putin, “Gelecek hafta salı günü Birleşik Arap Emirlikleri’nde Ukrayna konulu üçlü görüşmelerin başlaması bekleniyor. Bize istikrarlı biçimde yardımcı olan BAE yönetimine bunun için minnettarız” dedi.
Müzakerelere katılacak isimleri de toplantıya davet ettiğini belirten Putin, “Salı günü görüşmelerin yapılmasının planlandığını dikkate alarak, öncelikle bu konuyu kısaca ele almayı öneriyorum” ifadelerini kullandı.
Toplantıya Vladimir Medinskiy, Mihail Galuzin, Sergey Ryabkov ve İgor Kostyukov’un da katıldığı aktarıldı.