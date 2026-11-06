https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/mugla-aciklarinda-41-buyuklugunde-deprem-1110173011.html
Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Girit deprem, Muğla deprem, deprem mi oldu
2026-11-06T18:45+0300
2026-11-06T18:45+0300
2026-11-06T18:46+0300
son depremler
muğla
deprem
deprem son dakika
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106528985_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_e81164881d48d0fae0df469250aa04c1.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.Muğla açıklarında meydana gelen sarsıntının 6.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/afyonkarahisarda-41-buyuklugunde-deprem-1110118837.html
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106528985_525:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_3ab85e2c88d142c0953bc2f335328754.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muğla, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
muğla, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
18:45 06.11.2026 (güncellendi: 18:46 06.11.2026)
Muğla açıklarında saat 18.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Muğla açıklarında meydana gelen sarsıntının 6.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.