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Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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Girit deprem, Muğla deprem, deprem mi oldu
2026-11-06T18:45+0300
2026-11-06T18:46+0300
son depremler
muğla
deprem
deprem son dakika
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.Muğla açıklarında meydana gelen sarsıntının 6.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/afyonkarahisarda-41-buyuklugunde-deprem-1110118837.html
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muğla, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
muğla, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

18:45 06.11.2026 (güncellendi: 18:46 06.11.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© Fotoğraf
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Muğla açıklarında saat 18.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Muğla açıklarında meydana gelen sarsıntının 6.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
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Afyonkarahisarda 4.1 büyüklüğünde deprem
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