https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/afyonkarahisarda-41-buyuklugunde-deprem-1110118837.html
Afyonkarahisarda 4.1 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisarda 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'a bağlı Dinar'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.02 kilometre olarak açıkladı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T03:38+0300
2026-11-05T03:38+0300
2026-11-05T03:38+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 03.23'te merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.Depremin, 7.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Olumsuz bir durum bildirilmedi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/mugla-depremi-sonrasi-usak-uyarisi-55-yillik-deprem-gecmisine-dikkat-cekti-1110071807.html
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Afyonkarahisarda 4.1 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'a bağlı Dinar'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.02 kilometre olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 03.23'te merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin, 7.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Olumsuz bir durum bildirilmedi