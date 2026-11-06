https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/dev-sirket-gebze-fabrikasini-kapatiyor-calisanlari-issiz-kalacak-293-milyon-lira-tazminat-odeyecek-1110162570.html

Dev şirket, Gebze fabrikasını kapatıyor: Çalışanları işsiz kalacak, 293 milyon lira tazminat ödeyecek

Dev şirket, Gebze fabrikasını kapatıyor: Çalışanları işsiz kalacak, 293 milyon lira tazminat ödeyecek

Sputnik Türkiye

Alarko Carrier, Gebze'deki fabrikasındaki üretimi şubat 20027 sonu itibarıyla sona erdireceğini açıkladı. Şirket 183 çalışanın iş sözleşmesi feshedilecek... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T12:57+0300

2026-11-06T12:57+0300

2026-11-06T12:57+0300

ekonomi̇

alarko carrier

fabrika

fabrika kapatma

tazminat

gebze

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Alarko Carrier, Gebze'deki fabrikasında üretimi 28 Şubat 2027'de durdurmayı planladığını açıkladı. KAP'a gönderilen açıklamaya göre, yeniden yapılanma kapsamında 183 çalışanın iş sözleşmesi feshedilecek. Şirketin kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin yaklaşık 293 milyon TL'yi bulması beklenirken Eskişehir Fabrikası üretime devam edecek.Alarko Carrier üretimi neden durduruyor?Alarko Carrier'ın 5 Kasım 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, Gebze fabrikasındaki mevcut siparişler tamamlandıktan sonra üretim faaliyetleri sona erecek.Dünya'nın haberine göre, fabrikada Carrier markalı klima santrali, çatı tipi klima ve fancoil ürünleri üretiliyor. Tesisteki üretimin tamamının Carrier markalı ürünlerden oluşması nedeniyle bu markaya yönelik faaliyetlerin sonlandırılması, fabrikanın üretiminin de durdurulmasını beraberinde getirecek. Şirket, kararın Alarko Holding ile Carrier HVACR Investments B.V. arasında imzalanan pay alım sözleşmesi ve faaliyet ayrıştırma anlaşması kapsamında alındığını bildirdi. Mevcut ve kabul edilmiş Carrier markalı siparişler, müşteri taahhütleri doğrultusunda üretilerek sevk edilecek. Bu sürecin ardından fabrikadaki faaliyetler sonlandırılacak.Çalışanlara 293 milyon TL tazminat ödenecekAlarko Carrier, Gebze'deki üretimin sona ermesiyle birlikte organizasyonel ve operasyonel yapısını yeniden düzenleyecek. Toplamda 183 çalışanın iş sözleşmesi sona erdirilecek. Çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatların toplamı yaklaşık 293 milyon TL olacak.

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alarko carrier, fabrika, fabrika kapatma, tazminat, gebze