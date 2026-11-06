https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/motorine-indirim-100-liranin-altina-gerileyecek-1110155393.html

Motorine indirim, 100 liranın altına gerileyecek

Motorine indirim, 100 liranın altına gerileyecek

Sputnik Türkiye

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacak. 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T09:15+0300

2026-11-06T09:15+0300

2026-11-06T09:15+0300

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Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilmenin etkisi akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ara seçimlerinin ardından İran savaşının biteceğine dair beklentilerin artması petrol fiyatlarında iyimserlik ortaya çıkardı ve düşüş başladı.Petroldeki düşüşe paralel olarak akaryakıt fiyatları da geriledi. Bugün benzin 6.08 lira düştü . Motorine ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 5.47 indirim yapılması bekleniyor.Motorin ne kadar?Motorin İstanbul'da 95.13 liraya, Ankara'da 96.23 liraya, İzmir'de 96.53 liraya, doğu illerinde ise 97.93 liraya gerilemesi bekleniyor.Benzine indirim geldiFiyat değişikliği 6 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren pompalara yansıdı.İstanbul'da benzinin litresi 74.42 liraya, Ankara'da 75.42 liraya, İzmir'de 75.62 liraya, doğu illerinde ise 77.02 liraya geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/benzinde-480-tl-indirim-beklentisi-gozler-6-kasimda-1110120773.html

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