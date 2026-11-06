Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/motorine-indirim-100-liranin-altina-gerileyecek-1110155393.html
Motorine indirim, 100 liranın altına gerileyecek
Motorine indirim, 100 liranın altına gerileyecek
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacak. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T09:15+0300
2026-11-06T09:15+0300
ekonomi̇
abd
i̇ran
ankara
i̇stanbul
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101406/38/1014063873_3:0:1023:574_1920x0_80_0_0_796276873db4611d688240d8b131504b.jpg
Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilmenin etkisi akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ara seçimlerinin ardından İran savaşının biteceğine dair beklentilerin artması petrol fiyatlarında iyimserlik ortaya çıkardı ve düşüş başladı.Petroldeki düşüşe paralel olarak akaryakıt fiyatları da geriledi. Bugün benzin 6.08 lira düştü . Motorine ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 5.47 indirim yapılması bekleniyor.Motorin ne kadar?Motorin İstanbul'da 95.13 liraya, Ankara'da 96.23 liraya, İzmir'de 96.53 liraya, doğu illerinde ise 97.93 liraya gerilemesi bekleniyor.Benzine indirim geldiFiyat değişikliği 6 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren pompalara yansıdı.İstanbul'da benzinin litresi 74.42 liraya, Ankara'da 75.42 liraya, İzmir'de 75.62 liraya, doğu illerinde ise 77.02 liraya geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/benzinde-480-tl-indirim-beklentisi-gozler-6-kasimda-1110120773.html
abd
i̇ran
ankara
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101406/38/1014063873_130:0:895:574_1920x0_80_0_0_1b25e29bbef302f756ff8ff0c87b91cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, ankara, i̇stanbul, motorin
abd, i̇ran, ankara, i̇stanbul, motorin

Motorine indirim, 100 liranın altına gerileyecek

09:15 06.11.2026
© REUTERSBenzi-motorin
Benzi-motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© REUTERS
Abone ol
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacak.
Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilmenin etkisi akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ara seçimlerinin ardından İran savaşının biteceğine dair beklentilerin artması petrol fiyatlarında iyimserlik ortaya çıkardı ve düşüş başladı.
Petroldeki düşüşe paralel olarak akaryakıt fiyatları da geriledi. Bugün benzin 6.08 lira düştü . Motorine ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 5.47 indirim yapılması bekleniyor.

Motorin ne kadar?

Motorin İstanbul'da 95.13 liraya, Ankara'da 96.23 liraya, İzmir'de 96.53 liraya, doğu illerinde ise 97.93 liraya gerilemesi bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları

Şehir

Benzin Litre Fiyatı

Motorin (Mazot) Litre Fiyatı

LPG (Otogaz) Litre Fiyatı

İstanbul (Avrupa)

74,40 TL - 74,42 TL

100,40 TL - 100,56 TL

50,10 TL - 50,70 TL

Ankara

75,42 TL - 75,60 TL

101,60 TL - 101,70 TL

50,70 TL - 50,79 TL

İzmir

75,62 TL - 75,80 TL

101,90 TL - 102,00 TL

50,70 TL

Benzin doldurulan otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
EKONOMİ
Benzinde 4.80 TL indirim beklentisi: Gözler 6 Kasım'da
Dün, 07:28

Benzine indirim geldi

Fiyat değişikliği 6 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren pompalara yansıdı.
İstanbul'da benzinin litresi 74.42 liraya, Ankara'da 75.42 liraya, İzmir'de 75.62 liraya, doğu illerinde ise 77.02 liraya geriledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала