https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/motorine-indirim-100-liranin-altina-gerileyecek-1110155393.html
Motorine indirim, 100 liranın altına gerileyecek
Motorine indirim, 100 liranın altına gerileyecek
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacak. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T09:15+0300
2026-11-06T09:15+0300
2026-11-06T09:15+0300
ekonomi̇
abd
i̇ran
ankara
i̇stanbul
motorin
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Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilmenin etkisi akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ara seçimlerinin ardından İran savaşının biteceğine dair beklentilerin artması petrol fiyatlarında iyimserlik ortaya çıkardı ve düşüş başladı.Petroldeki düşüşe paralel olarak akaryakıt fiyatları da geriledi. Bugün benzin 6.08 lira düştü . Motorine ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 5.47 indirim yapılması bekleniyor.Motorin ne kadar?Motorin İstanbul'da 95.13 liraya, Ankara'da 96.23 liraya, İzmir'de 96.53 liraya, doğu illerinde ise 97.93 liraya gerilemesi bekleniyor.Benzine indirim geldiFiyat değişikliği 6 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren pompalara yansıdı.İstanbul'da benzinin litresi 74.42 liraya, Ankara'da 75.42 liraya, İzmir'de 75.62 liraya, doğu illerinde ise 77.02 liraya geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/benzinde-480-tl-indirim-beklentisi-gozler-6-kasimda-1110120773.html
abd
i̇ran
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abd, i̇ran, ankara, i̇stanbul, motorin
abd, i̇ran, ankara, i̇stanbul, motorin
Motorine indirim, 100 liranın altına gerileyecek
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacak.
Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilmenin etkisi akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ara seçimlerinin ardından İran savaşının biteceğine dair beklentilerin artması petrol fiyatlarında iyimserlik ortaya çıkardı ve düşüş başladı.
Petroldeki düşüşe paralel olarak akaryakıt fiyatları da geriledi. Bugün benzin 6.08 lira düştü . Motorine ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 5.47 indirim yapılması bekleniyor.
Motorin İstanbul'da 95.13 liraya, Ankara'da 96.23 liraya, İzmir'de 96.53 liraya, doğu illerinde ise 97.93 liraya gerilemesi bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları
Şehir
Benzin Litre Fiyatı
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı
İstanbul (Avrupa)
74,40 TL - 74,42 TL
100,40 TL - 100,56 TL
50,10 TL - 50,70 TL
Ankara
75,42 TL - 75,60 TL
101,60 TL - 101,70 TL
50,70 TL - 50,79 TL
İzmir
75,62 TL - 75,80 TL
101,90 TL - 102,00 TL
50,70 TL
Fiyat değişikliği 6 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren pompalara yansıdı.
İstanbul'da benzinin litresi 74.42 liraya, Ankara'da 75.42 liraya, İzmir'de 75.62 liraya, doğu illerinde ise 77.02 liraya geriledi.